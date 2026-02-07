Dinos de Saltillo suma al liniero ofensivo Rodrigo Jurado desde Reyes de Jalisco

Fútbol Americano
/ 7 febrero 2026
    Dinos de Saltillo suma al liniero ofensivo Rodrigo Jurado desde Reyes de Jalisco
    Jurado mide 1.90 metros y pesa 140 kilogramos, de acuerdo con datos del club. FOTO: DINOS LFA

Los Dinos de Saltillo anunciaron la incorporación del liniero ofensivo, como parte de los ajustes a su plantel rumbo a la temporada 2026 de la LFA

Los Dinos de Saltillo continúan con el ajuste de su plantel rumbo a la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) y anunciaron la incorporación del liniero ofensivo Rodrigo Jurado, quien llega procedente de Reyes de Jalisco para fortalecer la ofensiva del conjunto coahuilense.

El equipo dio a conocer el movimiento a través de sus redes sociales, donde informó que el jugador tapatío se integra directamente desde “La Perla Tapatía” como refuerzo de la línea ofensiva de la Ola Morada, una de las unidades que el staff ha buscado apuntalar de cara al próximo torneo.

Jurado se desempeña como offensive lineman (OL) y cuenta con un físico que encaja en los esquemas de protección y bloqueo del futbol americano profesional. De acuerdo con los datos compartidos por el club, el jugador mide 1.90 metros, pesa 140 kilogramos y ha desarrollado su carrera reciente dentro de la LFA con Reyes de Jalisco, organización con la que sumó experiencia en el máximo circuito del país.

La llegada de Rodrigo Jurado se da en un contexto de reestructuración para Dinos, que ha realizado distintos movimientos en su roster durante el receso de temporada con el objetivo de darle mayor solidez a su ofensiva. La línea ofensiva es una de las piezas clave para el funcionamiento del equipo, tanto en la protección del quarterback como en el establecimiento del juego terrestre.

Con este movimiento, Dinos suma a un jugador con recorrido en la liga y conocimiento del nivel de competencia, algo que puede ser determinante en una temporada donde la exigencia será alta desde las primeras jornadas. La directiva ha dejado claro que busca conformar un plantel equilibrado, combinando talento joven con jugadores que ya conocen la dinámica del futbol americano profesional en México.

El club saltillense dio la bienvenida al jugador con un mensaje breve, destacando su llegada como parte del fortalecimiento de la ofensiva y deseándole éxito en esta nueva etapa con la organización. Jurado portará ahora los colores de Dinos y se integrará a los trabajos de preparación conforme avance la pretemporada.

De esta manera, Dinos de Saltillo continúa delineando su proyecto deportivo para la campaña 2026, apostando por refuerzos puntuales que aporten profundidad y competencia interna en posiciones clave.

