Dinos de Saltillo suma al liniero ofensivo Rodrigo Jurado desde Reyes de Jalisco

Los Dinos de Saltillo continúan con el ajuste de su plantel rumbo a la temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional (LFA) y anunciaron la incorporación del liniero ofensivo Rodrigo Jurado, quien llega procedente de Reyes de Jalisco para fortalecer la ofensiva del conjunto coahuilense.

El equipo dio a conocer el movimiento a través de sus redes sociales, donde informó que el jugador tapatío se integra directamente desde “La Perla Tapatía” como refuerzo de la línea ofensiva de la Ola Morada, una de las unidades que el staff ha buscado apuntalar de cara al próximo torneo.

Jurado se desempeña como offensive lineman (OL) y cuenta con un físico que encaja en los esquemas de protección y bloqueo del futbol americano profesional. De acuerdo con los datos compartidos por el club, el jugador mide 1.90 metros, pesa 140 kilogramos y ha desarrollado su carrera reciente dentro de la LFA con Reyes de Jalisco, organización con la que sumó experiencia en el máximo circuito del país.