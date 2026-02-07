Preocupa en Chivas la posible baja de Luis Romo rumbo al Clásico Nacional
El triunfo de Chivas ante Mazatlán FC dejó preocupación en el entorno rojiblanco luego de la lesión muscular de su capitán Luis Romo, quien será sometido a estudios médicos
El paso perfecto de Chivas en el Clausura 2026 tuvo una nota de preocupación tras el triunfo ante Mazatlán FC. Aunque el Guadalajara sumó su quinta victoria consecutiva y se mantiene invicto, el resultado podría salirle caro por la posible lesión de su capitán, Luis Romo, quien estaría en riesgo de perderse varios partidos clave, incluido el Clásico Nacional ante América.
Al finalizar el encuentro disputado en el Estadio El Encanto, el técnico rojiblanco, Gabriel Milito, reconoció que la situación del mediocampista será evaluada con cautela. El estratega explicó que Romo presentó una molestia importante en la parte posterior del muslo, por lo que será necesario realizar estudios médicos para determinar el alcance de la lesión. Aunque evitó adelantar diagnósticos, aceptó que existe la posibilidad de que el jugador quede fuera durante algunos compromisos.
La acción ocurrió en los minutos finales del partido. Romo participó en un contragolpe, pero durante la jugada redujo la velocidad de forma repentina al sentir un fuerte dolor muscular en la pierna derecha. De inmediato se llevó la mano a la zona afectada y mostró señales claras de incomodidad. Al no tener más cambios disponibles, Chivas lo mantuvo unos instantes en el campo, aunque poco después abandonó el terreno de juego con hielo en la parte posterior del muslo y con dificultad para caminar.
En las próximas horas, el capitán rojiblanco será revisado en Guadalajara y se le practicará un estudio para conocer con precisión la gravedad de la lesión. En caso de confirmarse un desgarro muscular, el tiempo estimado de recuperación podría extenderse por más de un mes, lo que lo dejaría fuera de una parte importante del calendario inmediato.
Y es que al Guadalajara se le aproxima una etapa exigente del torneo. En las siguientes jornadas enfrentará a rivales de peso como América, Cruz Azul, Toluca y Atlas, encuentros en los que la experiencia y liderazgo de Romo habían sido considerados fundamentales dentro del esquema de Milito.
Desde su llegada al equipo, Romo asumió un papel central en la estructura defensiva y portó el gafete de capitán, convirtiéndose en una de las voces de mando dentro del vestidor. Ante su posible ausencia, el cuerpo técnico contempla a Diego Campillo como una de las opciones para ocupar su lugar, un jugador que ya tuvo participación el torneo pasado y conoce la dinámica del primer equipo.
Mientras tanto, Chivas disfruta del arranque perfecto en resultados, pero permanece a la espera de un diagnóstico que podría marcar el rumbo de las próximas semanas.