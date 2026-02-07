Preocupa en Chivas la posible baja de Luis Romo rumbo al Clásico Nacional

El paso perfecto de Chivas en el Clausura 2026 tuvo una nota de preocupación tras el triunfo ante Mazatlán FC. Aunque el Guadalajara sumó su quinta victoria consecutiva y se mantiene invicto, el resultado podría salirle caro por la posible lesión de su capitán, Luis Romo, quien estaría en riesgo de perderse varios partidos clave, incluido el Clásico Nacional ante América.

Al finalizar el encuentro disputado en el Estadio El Encanto, el técnico rojiblanco, Gabriel Milito, reconoció que la situación del mediocampista será evaluada con cautela. El estratega explicó que Romo presentó una molestia importante en la parte posterior del muslo, por lo que será necesario realizar estudios médicos para determinar el alcance de la lesión. Aunque evitó adelantar diagnósticos, aceptó que existe la posibilidad de que el jugador quede fuera durante algunos compromisos.

La acción ocurrió en los minutos finales del partido. Romo participó en un contragolpe, pero durante la jugada redujo la velocidad de forma repentina al sentir un fuerte dolor muscular en la pierna derecha. De inmediato se llevó la mano a la zona afectada y mostró señales claras de incomodidad. Al no tener más cambios disponibles, Chivas lo mantuvo unos instantes en el campo, aunque poco después abandonó el terreno de juego con hielo en la parte posterior del muslo y con dificultad para caminar.