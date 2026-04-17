Dinos de Saltillo vs Gallos de Querétaro: horario, sede y cómo llegan al duelo de la Semana 2 de la LFA 2026

Dinos de Saltillo vuelve a casa con la urgencia de sumar. Luego de abrir su temporada con una cerrada derrota de 21-19 ante Osos de Monterrey, el conjunto jurásico tendrá este sábado su primer compromiso como local, cuando reciba a Gallos de Querétaro en el Estadio Jorge Castro Medina, en duelo correspondiente a la Semana 2 de la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional. El encuentro está programado para las 4:00 de la tarde en Saltillo. El cambio de horario ya fue difundido, por lo que la Ola Morada tendrá una cita vespertina para acompañar a Dinos en su presentación ante su afición. Dinos de Saltillo busca reaccionar en casa El arranque de campaña dejó sensaciones encontradas para Dinos de Saltillo. Aunque compitió hasta el final en su visita ante Osos de Monterrey, el equipo coahuilense terminó cayendo por apenas dos puntos, 21-19, un resultado que lo dejó con marca de 0-1 y en la quinta posición de la clasificación tras la primera semana completa de actividad.

Ahora, el cuadro saltillense tendrá una oportunidad inmediata de corregir el rumbo frente a su gente. Además del peso anímico que representa abrir el calendario en casa, el duelo aparece como una buena ocasión para sumar porque enfrente estará otro equipo que tampoco pudo ganar en su debut.

Gallos de Querétaro también llega presionado Gallos de Querétaro aterriza en Saltillo luego de perder 14-9 ante Reyes de Jalisco en su primer compromiso de la campaña, un partido en el que la ofensiva queretana se quedó corta y terminó por cargar con su primera derrota del año. Ese resultado dejó al equipo en el sexto sitio de la tabla, también con récord de 0-1. Eso convierte al partido en un cruce de necesidad para ambos lados. Tanto Dinos como Gallos saben que una segunda derrota en fila puede comenzar a complicar el panorama muy temprano en una temporada corta, por lo que el choque en Saltillo luce clave para acomodarse en la clasificación y recuperar confianza.

Antecedentes recientes entre Dinos y Gallos El historial reciente entre ambas franquicias ha sido cambiante. Gallos venció a Dinos por 33-24 en 2025, mientras que en 2024 también superó a los saltillenses por 21-6. Antes de eso, Dinos había ganado en 2023 por 33-7. Ese antecedente reciente le agrega tensión al compromiso, porque Dinos no solo quiere estrenar su casillero de victorias en la Temporada 2026, sino también cortar la inercia negativa ante un rival que le ha tomado la medida en los últimos dos años. Horario y dónde ver Dinos de Saltillo vs Gallos de Querétaro El partido entre Dinos de Saltillo y Gallos de Querétaro se disputará este sábado a las 4:00 p.m., en el Estadio Jorge Castro Medina de Saltillo. La transmisión oficial aparece programada por Disney+, de acuerdo con el calendario de la LFA para la Semana 2.

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