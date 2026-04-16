Murió Alejandro Burillo Azcárraga: Quién era el impulsor de Javier Aguirre y pieza clave para el Mundial 2026

El futbol mexicano está de luto. Alejandro Burillo Azcárraga, uno de los directivos más influyentes de las últimas décadas, falleció este jueves, de acuerdo con reportes de medios nacionales y confirmaciones difundidas en el entorno de la Federación Mexicana de Futbol. Su nombre fue clave en distintas etapas del balompié nacional, pero especialmente en la construcción de la estructura moderna de la Selección Mexicana y en la primera gran oportunidad que recibió Javier Aguirre como entrenador del Tri. Aunque en años recientes estaba alejado del foco mediático, el peso de Alejandro Burillo se mantuvo vigente por su legado.

Fue nombrado popularmente como “el arquitecto de las bases de la actual Selección Mexicana”, al destacar su impulso a la infraestructura del combinado nacional, incluido el Centro de Alto Rendimiento, instalación que cuenta con aval de FIFA para la Copa del Mundo de 2026. Ese detalle vuelve a colocar su nombre en la conversación rumbo al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Burillo fue mucho más que un empresario ligado al deporte. Durante su paso por la Comisión de Selecciones Nacionales y su influencia en el futbol mexicano, participó en decisiones de fondo que marcaron procesos mundialistas.

Entre ellas, una de las más recordadas fue haberle abierto la puerta a Javier Aguirre para asumir la dirección técnica de la Selección Mexicana por primera vez, en medio de una etapa crítica rumbo a la Copa del Mundo de 2002. Fue el propio Burillo quien llamó a Aguirre en 2001 para elegirlo como entrenador nacional, en un momento en el que el equipo mexicano atravesaba turbulencias en la Eliminatoria. Con el paso del tiempo, esa decisión se convirtió en una de las más relevantes de su trayectoria como directivo, pues el “Vasco” terminó por convertirse en uno de los técnicos más importantes en la historia reciente del Tri. La figura de Alejandro Burillo también estuvo asociada a la modernización del entorno de la Selección Mexicana. Además de impulsar una camiseta que quedó en la memoria colectiva, como la de Francia 1998 bajo la marca ABA Sport, también trabajó en la consolidación de una casa propia para el combinado nacional. Ese proyecto de infraestructura, pensado desde inicios de siglo, hoy conserva vigencia y vuelve a cobrar relevancia en el contexto del Mundial 2026. Su historia dentro del deporte mexicano no se limitó al futbol. También fue un promotor central del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y un personaje influyente en la industria deportiva del país.

La muerte de Alejandro Burillo llega en un año especialmente simbólico para el futbol mexicano, a solo unas semanas de entrar en la recta decisiva hacia la Copa del Mundo 2026.

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