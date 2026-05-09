Dinos remonta a Mexicas en Ciudad de México y sigue en zona de Playoffs de la LFA

Dinos de Saltillo confirmó su buen momento en la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional al imponerse como visitante a Mexicas, en un duelo donde la Ola Morada reaccionó en distintos momentos para quedarse con una victoria que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos de la clasificación. El encuentro correspondiente a la Semana 4 comenzó cuesta arriba para el conjunto saltillense en el Tec CCM de la Ciudad de México. Mexicas aprovechó el desconcierto defensivo de los visitantes y tomó ventaja desde el primer cuarto con un gol de campo y posteriormente un touchdown de Colin, acompañado del punto extra, para colocar el marcador 10-0.

Después de un inicio complicado, Dinos comenzó a encontrar ritmo ofensivo en el segundo periodo. Primero apareció Gabo Ballinas con un gol de campo que acercó a los coahuilenses y más tarde llegó una de las jugadas clave del encuentro, cuando el quarterback Erick Niño conectó un pase de 37 yardas con Dior Scott para empatar el marcador 10-10 tras el punto extra.

La respuesta de Mexicas no tardó demasiado. Aprovechando errores en cobertura de la defensiva de Dinos, el conjunto capitalino volvió a tomar la ventaja con un touchdown y el punto adicional para poner el juego 17-10. Sin embargo, la reacción de la Ola Morada fue inmediata. Chance Bell encontró espacio en la ofensiva terrestre y consiguió otro touchdown para Saltillo, igualando nuevamente el encuentro 17-17 antes del descanso. El duelo mostró a dos equipos con ataques aéreos sólidos. Dinos llegó al compromiso con la cuarta mejor ofensiva aérea de la liga, mientras que Mexicas presumía la segunda mejor, algo que quedó reflejado en varios pasajes del partido. Para el tercer cuarto, Mexicas volvió a adelantarse con otra anotación que colocó la pizarra 23-17. Aun así, Dinos respondió otra vez en el momento más importante del encuentro. Chance Bell volvió a aparecer con una anotación y posteriormente Jaylan Greaves amplió la ventaja con otro touchdown que terminó por inclinar el partido del lado saltillense.

Instagram

Con ello, Dinos cerró el encuentro y consiguió su tercera victoria consecutiva de la temporada, luego de haber superado previamente a Gallos Negros y Raptors. El equipo de Saltillo ahora llegará con confianza a la recta final del calendario regular, donde todavía enfrentará a Caudillos de Chihuahua y a Reyes de Jalisco en el Estadio Olímpico de Saltillo, buscando asegurar su lugar en las semifinales de la LFA 2026.

Publicidad