Dinos de Saltillo vs Mexicas LFA 2026: Duelo clave por la zona de Playoffs en CDMX

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    Dinos de Saltillo vs Mexicas LFA 2026: Duelo clave por la zona de Playoffs en CDMX
    Dinos de Saltillo visitará a Mexicas de la Ciudad de México en el Tec CCM, dentro de la Semana 5 de la Temporada 2026 de la LFA. FOTO: DINOS LFA/FACEBOOK

La Ola Morada enfrentará este sábado a los actuales campeones en el Tec CCM, en un duelo clave para seguir en la parte alta del standing de la Liga de Futbol Americano Profesional

Dinos de Saltillo volverá a la actividad en la Temporada 2026 de la Liga de Futbol Americano Profesional con una visita de alto valor competitivo ante Mexicas de la Ciudad de México, duelo programado para este sábado en el Tec CCM.

La Ola Morada llega al compromiso con marca de 2-1, instalada en la pelea por los primeros puestos del standing y con la posibilidad de dar un golpe importante en la carrera rumbo a Playoffs.

Después de descansar en la Semana 4, el equipo saltillense buscará retomar el ritmo que mostró en sus dos victorias más recientes, especialmente en el triunfo de carácter que firmó 40-29 ante Raptors del Valle de México en el Estadio Comanches.

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Aquel resultado confirmó la reacción de Dinos tras el tropiezo inicial ante Osos de Monterrey. El conjunto coahuilense abrió la campaña con derrota de 21-19, pero después recompuso el camino con una victoria contundente de 30-7 sobre Gallos Negros de Querétaro y una remontada ante Raptors, donde llegó a estar abajo 14-9 al descanso antes de darle la vuelta al partido.

Uno de los puntos más fuertes para los de Saltillo ha sido su defensiva. Ante Raptors, Vicent Sullivan y Khari Henley firmaron intercepciones devueltas hasta las diagonales, mientras que la ofensiva también respondió con conexión de Erick Niño para Christian Carter y la aportación de Gabo Ballinas en equipos especiales.

Esa combinación será clave ante un rival que llega urgido de despertar. Mexicas, vigente campeón de la LFA, atraviesa un arranque complicado. El equipo capitalino llegará con marca de 0-3, luego de caer 21-0 ante Raptors, 33-3 frente a Gallos Negros y 34-10 contra Osos de Monterrey.

A pesar de ese inicio, enfrentar al monarca defensor en su casa representa una prueba de concentración para Dinos, que no puede permitirse confiarse en una temporada corta donde cada resultado mueve la tabla.

Hasta antes de la Semana 5, Caudillos de Chihuahua aparece como líder invicto con marca de 3-0, seguido por Osos de Monterrey con 3-1 y Dinos de Saltillo con 2-1, mientras que Raptors ocupa también zona de clasificación con 2-2.

La LFA contempla que los mejores cuatro equipos avancen a Semifinales, por lo que un triunfo permitiría a la Ola Morada mantenerse en posición privilegiada antes de cerrar la fase regular en casa.

El duelo entre Mexicas y Dinos se disputará este sábado a las 5 de la tarde en el Tec CCM, con transmisión anunciada en México por ESPN y Disney+, de acuerdo con el calendario oficial de la liga.

Después de este compromiso, Saltillo recibirá a Caudillos de Chihuahua el 16 de mayo en el Estadio Olímpico de Saltillo y cerrará el rol regular ante Reyes de Jalisco el 23 de mayo, también en casa.

Para Dinos, la visita a la Ciudad de México no solo representa la oportunidad de vencer al campeón defensor, sino de confirmar que la Ola Morada tiene argumentos para pelear arriba en la LFA 2026.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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