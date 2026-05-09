Saltillo Soccer avanza a Semifinales tras vencer a Xalisco en penales

Después del 1-1 registrado en el partido de ida, la vuelta arrancó con presión para el conjunto coahuilense. Xalisco tomó ventaja durante el primer tiempo y obligó a Saltillo Soccer a remar contracorriente frente a su afición.

Saltillo Soccer continúa su camino en la Liga TDP MX. En una noche con el Estadio Olímpico lleno, “La Doble S” consiguió su pase a las Semifinales tras imponerse en tanda de penales a Xalisco FC, luego de una serie intensa que terminó empatada en el marcador global.

El gol visitante cambió el ritmo del encuentro y llevó a “La Manada” a adelantar líneas en busca de reaccionar antes de que la eliminatoria se complicara aún más. Aunque Saltillo generó aproximaciones en el cierre de la primera mitad, el empate no llegó antes del descanso.

La respuesta apareció apenas iniciado el segundo tiempo. El conjunto local regresó con mayor intensidad y encontró el gol que devolvió el equilibrio al marcador global. El Olímpico reaccionó con el impulso desde las tribunas y Saltillo tomó confianza para ir en busca de la remontada.

Fue al minuto 52 cuando Sergio Cornejo marcó el tanto que puso adelante a “La Doble S”, dándole momentáneamente el pase a las semifinales. Con la ventaja, Saltillo intentó controlar el ritmo del encuentro y defender el resultado.

Sin embargo, Xalisco volvió a responder en la recta final. Al minuto 84, el equipo nayarita encontró el gol del empate, obligando a que la eliminatoria se definiera desde el punto penal.