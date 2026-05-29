¿Cuándo y dónde ver en vivo el México vs Australia? Aguirre encara una prueba para despejar dudas antes del Mundial 2026

México llega después de vencer 2-0 a Ghana en Puebla, resultado que permitió a Aguirre observar variantes, jóvenes y futbolistas que buscan meterse en la pelea por un lugar.

Está programado para las 8 de la noche, y podrá verse por Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX , en un duelo que forma parte del cierre de preparación del Tri antes de medirse también a Serbia en Toluca.

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 entra en una zona decisiva para la Selección Mexicana . Este sábado, el equipo de Javier Aguirre enfrentará a Australia en el Rose Bowl californiano, en un amistoso que va más allá del resultado: será una de las últimas pruebas para definir funcionamiento, nombres y jerarquías antes del debut mundialista.

Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez marcaron en ese encuentro, mientras que Gilberto Mora, Alexis Vega y Roberto Alvarado dejaron buenas sensaciones en ataque.

Ahora, el reto sube de exigencia. Australia, dirigida por Tony Popovic, llega con una plantilla física, ordenada y con mucho en juego, pues este partido será una de sus últimas oportunidades para observar futbolistas antes de presentar su lista final mundialista.

El propio Popovic dejó claro el valor del encuentro: “El partido contra México puede ayudarnos a ver lo que queremos ver. Quizá tengamos una idea sobre algún jugador al que queremos darle minutos para ver qué puede hacer, y eso podría confirmar algo”.

El ambiente también será mundialista. El Rose Bowl, una sede histórica para el futbol internacional, volverá a recibir a una afición mexicana que suele convertir los partidos del Tri en Estados Unidos en juegos prácticamente de local.

Desde el vestidor nacional, el mensaje ha sido de ilusión y responsabilidad. “Tenemos una oportunidad irrepetible”, dijo Armando “Hormiga” González sobre jugar una Copa del Mundo en casa, mientras que Edson Álvarez resumió el momento con una frase que marca el pulso del grupo: “Estamos a unos cuantos días de iniciar el sueño que todos tenemos”.

Las dudas que debe resolver Javier Aguirre ante Australia

El partido ante los Socceroos aparece como un examen directo para varias interrogantes. La primera está en la portería, donde Raúl “Tala” Rangel apunta a recibir minutos importantes y a fortalecer su candidatura rumbo al debut mundialista.

También aparece la duda en la defensa central, zona en la que Aguirre debe definir acompañantes, perfiles de salida y alternativas ante rivales de juego directo.

En media cancha, el regreso de Edson Álvarez obliga a acomodar piezas: ¿jugará como contención fijo o como parte de una estructura más flexible? A su lado, nombres como Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Erik Lira y Brian Gutiérrez pelean por peso, minutos y argumentos.

Arriba, la discusión sigue abierta. Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Guillermo Martínez y Armando González compiten por espacios en una zona donde el Tri necesita contundencia. El duelo ante Australia, por su fortaleza aérea y orden defensivo, puede ser una prueba ideal para medir quién ofrece más soluciones.

Posible alineación de México vs Australia

Javier Aguirre podría apostar por una mezcla entre futbolistas consolidados, jóvenes en crecimiento y piezas que todavía buscan convencer. Un posible once titular del Tri sería con:

Raúl “Tala” Rangel en la portería; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Alejandro Gómez y Mateo Chávez en defensa; Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo en el mediocampo; Orbelín Pineda, Alexis Vega y Armando González en ataque.