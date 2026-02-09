Duolingo registra alza de 35% en usuarios de español tras show de Bad Bunny en el Super Bowl

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX no solo generó conversación en redes sociales y en los espacios de opinión, también tuvo un efecto medible en una plataforma digital. Duolingo informó que, tras la actuación del artista puertorriqueño, el número de usuarios que comenzaron lecciones de español aumentó 35 por ciento en comparación con la semana previa.

La empresa dio a conocer el dato a través de su cuenta oficial en X, donde señaló que el repunte se registró durante la noche posterior al partido. Junto al mensaje, la plataforma compartió un gráfico que muestra el comportamiento del uso de la aplicación antes, durante y después del encuentro. En las horas previas al inicio del Super Bowl, la actividad se mantuvo dentro de los rangos habituales, con una ligera caída al arrancar el juego. El cambio se produjo una vez concluido el intermedio, cuando se observó un incremento pronunciado en el inicio de cursos de español.

TE PUEDE INTERESAR: Bad Bunny recibe apoyo de Logan Paul y figuras de la WWE tras críticas de Jake Paul

Durante su presentación, Bad Bunny interpretó canciones en español y estructuró su espectáculo alrededor de referencias a Puerto Rico y a la cultura latinoamericana. El uso del idioma y los elementos culturales formaron parte central del número, transmitido a una audiencia global que cada año sigue el Super Bowl como uno de los eventos deportivos y televisivos más vistos del mundo.