Bad Bunny recibe apoyo de Logan Paul y figuras de la WWE tras críticas de Jake Paul
Tras los comentarios de Jake Paul y su llamado a boicotear el espectáculo de medio tiempo, Bad Bunny recibió el respaldo público de Logan Paul, quien se deslindó de la postura de su hermano y defendió la representación puertorriqueña
El domingo, el Super Bowl LX se disputó con un duelo entre los Seahawks y los Patriots, encuentro que terminó con triunfo para el conjunto de Seattle. El resultado deportivo, sin embargo, no fue el único tema que generó conversación durante la jornada. El espectáculo de medio tiempo, encabezado por Bad Bunny, concentró buena parte de la atención y provocó reacciones encontradas tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.
El artista puertorriqueño ofreció una presentación cantada completamente en español ante una audiencia global, una decisión que no pasó desapercibida. Para muchos espectadores, el show representó una muestra de diversidad cultural en uno de los eventos más vistos del mundo. Para otros, fue motivo de críticas que rápidamente se trasladaron a las redes sociales y al debate público.
La polémica comenzó incluso antes de que iniciara el partido. Jake Paul, boxeador y creador de contenido, publicó un mensaje en el que llamó a boicotear el espectáculo de medio tiempo. En su mensaje, cuestionó la ciudadanía de Bad Bunny y vinculó su participación con posturas políticas, invitando a la audiencia a apagar la transmisión durante la actuación. Sus declaraciones generaron respuestas inmediatas y dividieron opiniones entre seguidores y detractores.
Una vez concluido el espectáculo, las reacciones continuaron. Entre las voces críticas destacó la del expresidente Donald Trump, quien se sumó a los señalamientos hacia la actuación del cantante. Aunque no profundizó en el aspecto musical, su comentario reforzó el tono político que ya había tomado la conversación en torno al show.
En contraste, Logan Paul, hermano de Jake y figura de la WWE, se deslindó públicamente del llamado al boicot. A través de su cuenta de X, dejó clara su postura y defendió la participación del artista. Logan, quien reside en Puerto Rico, respondió directamente al enfoque de su hermano y subrayó la condición de los puertorriqueños como ciudadanos estadounidenses, además de celebrar la visibilidad otorgada al talento de la isla en un escenario de alcance internacional.
El mensaje de Logan Paul fue retomado por diversas figuras del entretenimiento y el deporte. Entre ellas, el luchador Damian Priest, también originario de Puerto Rico, quien agradeció públicamente el respaldo y destacó la importancia de utilizar plataformas con gran alcance para enviar mensajes que trascienden lo deportivo.
Más allá de las críticas y apoyos, el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX volvió a poner sobre la mesa el papel del evento como espacio cultural, no solo deportivo. La actuación de Bad Bunny, con su enfoque en la identidad latina y puertorriqueña, dejó claro que el medio tiempo sigue siendo un escenario donde se reflejan debates sociales, culturales y de representación, capaces de generar conversación mucho después del silbatazo final.