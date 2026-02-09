Bad Bunny recibe apoyo de Logan Paul y figuras de la WWE tras críticas de Jake Paul

El domingo, el Super Bowl LX se disputó con un duelo entre los Seahawks y los Patriots, encuentro que terminó con triunfo para el conjunto de Seattle. El resultado deportivo, sin embargo, no fue el único tema que generó conversación durante la jornada. El espectáculo de medio tiempo, encabezado por Bad Bunny, concentró buena parte de la atención y provocó reacciones encontradas tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

El artista puertorriqueño ofreció una presentación cantada completamente en español ante una audiencia global, una decisión que no pasó desapercibida. Para muchos espectadores, el show representó una muestra de diversidad cultural en uno de los eventos más vistos del mundo. Para otros, fue motivo de críticas que rápidamente se trasladaron a las redes sociales y al debate público.

TE PUEDE INTERESAR: Santos Laguna admite deuda deportiva y anuncia un proceso de reconstrucción

La polémica comenzó incluso antes de que iniciara el partido. Jake Paul, boxeador y creador de contenido, publicó un mensaje en el que llamó a boicotear el espectáculo de medio tiempo. En su mensaje, cuestionó la ciudadanía de Bad Bunny y vinculó su participación con posturas políticas, invitando a la audiencia a apagar la transmisión durante la actuación. Sus declaraciones generaron respuestas inmediatas y dividieron opiniones entre seguidores y detractores.