De momios largos al Super Bowl LX: cómo Seahawks y Patriots de desafiaron las proyecciones de la NFL
Arrancaron la temporada con cuotas altas, rankings fuera del Top 15 y expectativas moderadas, pero Seattle y Nueva Inglaterra rompieron modelos, apuestas y consensos
Al arranque de la temporada 2025 de la NFL, el consenso público alrededor de los Seahawks de Seattle era mucho menos ambicioso que el desenlace que hoy los tiene en el Super Bowl LX.
En modelos, apuestas y power rankings, Seattle aparecía más cerca del “equipo incómodo” que del candidato real: un proyecto competitivo, sí, pero con techo limitado y con dudas fuertes por los cambios ofensivos, el nuevo quarterback y la lectura de un Oeste de la NFC cargado.
SEATTLE ARRANCÓ DESFAVORECIDO
En el mercado de futuros, Seattle entró a la campaña con +6000 para ganar el Super Bowl, un rango que lo colocaba lejos de la élite y, por definición, en la categoría de “sorpresa” si llegaba a pelear el título.
FOX Sports también registró ese mismo punto de partida al señalar a los Seahawks con +6000 (odds 20° de la liga en ese momento).
ESPN, ya en enero de 2026 al contextualizar el brinco, detalló que Circa Sports recibió apuestas “high-limit” por Seattle antes de la temporada a 75-1 y 50-1, lo que pinta el tamaño de lo improbable que lucía su camino cuando inició el año.
En la misma línea, VegasInsider subrayó que desde febrero Seattle estaba listado en BetMGM alrededor de +6600 en futuros del Super Bowl.
El ‘techo’ de victorias
En win totals, el termómetro también era moderado. FOX Sports colocó el over/under en 8.5 victorias para 2025.
Pero no todos los mercados coincidían: BetMGM publicó una línea de 7.5 triunfos para Seattle y, además, remarcó el contexto que empujaba a la cautela: el cambio de Geno Smith, la llegada de Sam Darnold y el ajuste del roster, al punto de afirmar que “oddsmakers” los proyectaban últimos del Oeste de la NFC en ese escenario.
Proyección ‘fría’ de modelos
En las previas de ESPN publicadas el 31 de agosto de 2025, los Seahawks de Seattle aparecían con: 8.1 victorias proyectadas; 33.5% de probabilidad de playoffs; 14.3% de probabilidad de ganar la división, y el calendario 11° más “fácil” (empatado).
Power rankings: Seattle fuera del Top 15
Los rankings de arranque también reforzaban el escepticismo. En el ranking de pretemporada de ESPN (18 de agosto de 2025), los Seahawks de Seattle aparecieron en el lugar 17.
En la semana 1, CBS Sports los ubicó 22°, incluso como el equipo peor rankeado del Oeste de la NFC en esa lista.
El termómetro ‘de expertos’... no figuraban
En la macroencuesta de ESPN publicada el 7 de septiembre de 2025 (más de 60 voces entre analistas, reporteros y comentaristas), el bloque de votos por campeón de la NFC se concentró en Eagles, Packers y otros pocos equipos; Seattle no aparece en el total de picks como campeón de conferencia.Y en la sección de campeón del Super Bowl LX, los picks listados se reparten entre franquicias como Ravens, Bills, Chiefs, Filadelfia, entre otros.
PATRIOTS, UN FUTURO MODERADO
Tras dos años de pocos triunfos, los Patriots entraron a la temporada 2025 con expectativas moderadas en apuestas, proyecciones de victorias y rankings, lejos de ser favoritos al Super Bowl, antes de protagonizar una de las remontadas más dramáticas de la NFL para llegar al Super Bowl LX.
Cuotas de Super Bowl en pretemporada
Momios largos en futuros: Antes de la temporada, sportsbooks como FanDuel colocaban a los Patriots con odds de +8500 para ganar el Super Bowl, lo que implicaba alrededor de 1.2% de probabilidad según análisis de OddsChecker.
Comparado con equipos proyectados como contendientes claros, estos números mostraban a Nueva Inglaterra en el grupo de equipos con menor probabilidad de campeonato al inicio del año.
Expectativas de victorias totales
Proyección de victorias: ESPN y otros sitios especializados estimaban que los Patriots terminarían con un total de victorias cercano a 8.5 para la temporada 2025, una cifra moderada que reflejaba incertidumbre sobre su capacidad de volver al nivel de contendientes.
Esa proyección era vista como un salto importante desde años recientes (régimen de 4–13 en 2023-24) pero no los colocaba directamente en la conversación de aspirantes al Super Bowl.
Modelos de probabilidad y playoffs
Según modelos avanzados de proyecciones a fines de diciembre de 2025, los Patriots tenían aproximadamente un 7% de probabilidades de ganar el Super Bowl y 100% de probabilidad de llegar a playoffs, proyectando unos 13.8 triunfos al final de la temporada.
Aunque este porcentaje de campeonato era bajo comparado con equipos como Seahawks o Bills, reflejaba que debían ser vistos como un contendiente de segundo plano con potencial sorpresa.
Rankings y percepción de expertos
Antes de la temporada, las encuestas de aficionados reflejaban un optimismo moderado pero no generalizado: alrededor del 60% esperaba entre 4 y 8 victorias, mientras solo un 1–2% creía en una temporada de 13 o más triunfos — algo que, en ese momento, sonaba improbable para regresar a playoffs o disputar el título.
En paneles especializados no figuraban como favoritos claros para la AFC ni tenían presencia importante en picks de campeón de conferencia o Super Bowl en proyecciones publicadas antes de la campaña regular.
Narrativa y contexto general
La proyección moderada al inicio de 2025 estaba ligada a varios factores: Reinvención del roster tras temporadas de bajo rendimiento; incertidumbre sobre desarrollo del QB Drake Maye, aún siendo joven; nuevo entrenador en jefe, Mike Vrabel, con expectativas de mejorar pero sin garantía inmediata de éxito, y cambios en la defensa y reconstrucción del ataque con talento joven y veteranos que requerían tiempo para cohesionarse.