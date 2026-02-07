De momios largos al Super Bowl LX: cómo Seahawks y Patriots de desafiaron las proyecciones de la NFL

Al arranque de la temporada 2025 de la NFL, el consenso público alrededor de los Seahawks de Seattle era mucho menos ambicioso que el desenlace que hoy los tiene en el Super Bowl LX.

En modelos, apuestas y power rankings, Seattle aparecía más cerca del “equipo incómodo” que del candidato real: un proyecto competitivo, sí, pero con techo limitado y con dudas fuertes por los cambios ofensivos, el nuevo quarterback y la lectura de un Oeste de la NFC cargado.

SEATTLE ARRANCÓ DESFAVORECIDO

En el mercado de futuros, Seattle entró a la campaña con +6000 para ganar el Super Bowl, un rango que lo colocaba lejos de la élite y, por definición, en la categoría de “sorpresa” si llegaba a pelear el título.

FOX Sports también registró ese mismo punto de partida al señalar a los Seahawks con +6000 (odds 20° de la liga en ese momento).

ESPN, ya en enero de 2026 al contextualizar el brinco, detalló que Circa Sports recibió apuestas “high-limit” por Seattle antes de la temporada a 75-1 y 50-1, lo que pinta el tamaño de lo improbable que lucía su camino cuando inició el año.

En la misma línea, VegasInsider subrayó que desde febrero Seattle estaba listado en BetMGM alrededor de +6600 en futuros del Super Bowl.

El ‘techo’ de victorias

En win totals, el termómetro también era moderado. FOX Sports colocó el over/under en 8.5 victorias para 2025.

Pero no todos los mercados coincidían: BetMGM publicó una línea de 7.5 triunfos para Seattle y, además, remarcó el contexto que empujaba a la cautela: el cambio de Geno Smith, la llegada de Sam Darnold y el ajuste del roster, al punto de afirmar que “oddsmakers” los proyectaban últimos del Oeste de la NFC en ese escenario.

Proyección ‘fría’ de modelos

En las previas de ESPN publicadas el 31 de agosto de 2025, los Seahawks de Seattle aparecían con: 8.1 victorias proyectadas; 33.5% de probabilidad de playoffs; 14.3% de probabilidad de ganar la división, y el calendario 11° más “fácil” (empatado).

Power rankings: Seattle fuera del Top 15

Los rankings de arranque también reforzaban el escepticismo. En el ranking de pretemporada de ESPN (18 de agosto de 2025), los Seahawks de Seattle aparecieron en el lugar 17.

En la semana 1, CBS Sports los ubicó 22°, incluso como el equipo peor rankeado del Oeste de la NFC en esa lista.