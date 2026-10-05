Falcons vencen 45-24 a Saints en el Monday Night Football

El recuerdo de Steve Gleason y aquel bloqueo de despeje que marcó la historia de los Saints de Nueva Orleans quedó presente en el Superdome, pero esta vez la celebración terminó en manos de los Falcons de Atlanta. Atlanta se impuso 45-24 a los Saints de Nueva Orleans en el llamado “Domecoming”, un partido que terminó con buena parte de las tribunas vacías después del descanso, cuando los visitantes tomaron el control del encuentro y ampliaron la diferencia hasta sentenciarlo.

Los Falcons de Atlanta construyeron su victoria con el juego terrestre. De sus 420 yardas totales, 205 llegaron por tierra. Bijan Robinson encabezó el ataque con 145 yardas en 19 acarreos y dos anotaciones, mientras Brian Robinson aportó 62 yardas en 14 intentos y cruzó tres veces las diagonales.

Bijan Robinson dio el primer aviso en la tercera jugada ofensiva de Atlanta, cuando encontró espacio y recorrió 59 yardas hasta la zona de anotación. Los Falcons terminaron el primer cuarto con ventaja de 14-0 y llegaron al descanso con el marcador 24-7. El resultado también confirmó el cambio ofensivo de Atlanta desde el regreso del quarterback Michael Penix. Después de producir apenas 16 puntos durante las dos primeras jornadas, los Falcons han sumado 80 en sus últimos dos encuentros, la mayor cifra de la NFL en ese periodo. Penix completó 15 de 20 envíos para 223 yardas y un touchdown, conectado con Jahan Dotson en una jugada de 31 yardas. Drake London terminó con cinco recepciones para 96 yardas, mientras Dotson atrapó dos pases para 54. Por los Saints, Alvin Kamara consiguió dos touchdowns terrestres, de tres y cinco yardas, y llegó a 14 partidos con múltiples anotaciones por tierra, igualando la marca de franquicia de Deuce McAllister. Tyler Shough completó 30 de 48 pases para 286 yardas y un touchdown, pese a sufrir una lesión en la mano izquierda. Chris Olave registró ocho recepciones para 116 yardas, aunque recibió un golpe en la rodilla durante los minutos finales.

Con el triunfo, los Falcons de Atlanta mejoraron a 2-2 y comparten el liderato de la NFC Sur con los Panthers. Los Saints de Nueva Orleans quedaron con marca de 1-3. Atlanta, sin embargo, terminó con dos bajas: Za’Darius Smith sufrió una conmoción cerebral y Jake Matthews presentó una lesión en la ingle. Ambos abandonaron el encuentro en la primera mitad y tendrán poco tiempo para recuperarse antes de enfrentar el domingo por la noche a los Ravens.