La Catedral de Saltillo retumba con talento de la OMSA y la COSA en el Festival Ánimas del Desierto

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    La Catedral de Saltillo retumba con talento de la OMSA y la COSA en el Festival Ánimas del Desierto
    Destacadas voces y solistas de la región cautivaron al auditorio con pasajes del Stabat Mater de Vivaldi y la Misa Lord Nelson de Haydn. FOTO: OMAR SAUCEDO

Con la dirección del maestro Alejandro Reyes Valdés, la Orquesta Metropolitana de Saltillo y la Compañía de Ópera de Saltillo abarrotaron el templo barroco al interpretar obras universales de Haydn y Vivaldi

Con las puertas de la Catedral de Saltillo abiertas, una multitud se congregó en el histórico recinto para disfrutar de una velada musical inolvidable. El concierto, enmarcado en las actividades del célebre Festival Ánimas del Desierto, reunió el talento de la Orquesta Metropolitana de Saltillo (OMSA) y la Compañía de Ópera de Saltillo (COSA) en un esfuerzo conjunto por honrar la cultura y la memoria.

La noche del 23 de octubre, el espíritu del festival cobró vida en el majestuoso templo barroco, el cual lució completamente lleno. Saltillenses abarrotaron tanto los asientos principales como los pasillos laterales, ansiosos por presenciar una propuesta escénica que puso de manifiesto el nivel técnico y expresivo de ambas agrupaciones locales.

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TALENTO Y COMPOSICIÓN SACRA

El repertorio de la velada estuvo integrado por dos verdaderas joyas de la música sacra universal: el conmovedor Stabat Mater de Antonio Vivaldi y la imponente Missa in Angustiis de Joseph Haydn, popularmente conocida como la Misa ‘Lord Nelson’.

A pesar de haber sido compuestas en contextos históricos y estilísticos distintos, ambas piezas lograron conectar profundamente con el público gracias a su intensa carga expresiva. Como señalaron los organizadores del evento, ambas obras exploran la dimensión más íntima del ser humano: sensaciones como el dolor, la incertidumbre, la fe y la esperanza encuentran en estas notas una expresión estética de extraordinaria belleza, cobrando un significado aún más especial en el marco de una festividad dedicada a recordar y rendir homenaje a nuestros antepasados.

La dirección musical estuvo a cargo del maestro Alejandro Reyes Valdés, titular de la COSA, quien en esta ocasión participó como director invitado al frente de la OMSA. Bajo su batuta, la combinación de músicos, coristas y solistas se ensambló con precisión, ofreciendo una experiencia sonora caracterizada por la riqueza de matices y el equilibrio interpretativo.

$!El maestro Alejandro Reyes Valdés dirigió a los músicos de la OMSA y a las voces de la COSA en una interpretación aclamada por el público.
El maestro Alejandro Reyes Valdés dirigió a los músicos de la OMSA y a las voces de la COSA en una interpretación aclamada por el público. OMAR SAUCEDO

A través de un comunicado emitido por la OMSA, se destacó la relevancia de este encuentro cultural: “Esta noche, la historia, la arquitectura y la música se encuentran en un mismo espacio para ofrecernos una experiencia de reflexión, emoción y belleza, en la que las voces y los instrumentos nos recuerdan la capacidad del arte para trascender el tiempo y reunir a las generaciones”.

El concierto contó además con la lucida intervención de un destacado elenco de solistas que cautivaron a la audiencia: el contratenor Luis Pérez Karo; las sopranos Eva Morón y Judith Nuncio; la mezzosoprano Dayán García Argüello; los tenores Eduardo Canela y Hugo Hurtado; así como los barítonos Marco Valenzuela y Thamar Villarreal.

$!El Festival Ánimas del Desierto viste a la capital de Coahuila con arte, música y homenajes en el marco de las celebraciones de Día de Muertos.
El Festival Ánimas del Desierto viste a la capital de Coahuila con arte, música y homenajes en el marco de las celebraciones de Día de Muertos. OMAR SAUCEDO

FESTIVAL ÁNIMAS DEL DESIERTO EN SALTILLO

Este festival es la magna celebración con la que la capital coahuilense conmemora año con año la colorida tradición del Día de Muertos, convirtiéndose en un epicentro cultural de la región.

Durante las jornadas que combinan el talento local y la historia, la comunidad se concentra en las calles, plazas y recintos más representativos. La oferta cultural abarca conciertos de música sacra y popular, espectáculos de danza, obras de teatro y ciclos de cine, además de los altares monumentales.

$!Cientos de saltillenses se dieron cita en la Catedral de Saltillo para presenciar el concierto de música sacra como parte del Festival Ánimas del Desierto.
Cientos de saltillenses se dieron cita en la Catedral de Saltillo para presenciar el concierto de música sacra como parte del Festival Ánimas del Desierto. OMAR SAUCEDO

Para consultar la agenda del Festival Ánimas del Desierto, VMás recomienda revisar las fuentes oficiales del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS) en Facebook e Instagram.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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