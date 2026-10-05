Pumas-Cruz Azul: boletos por las nubes para un duelo de necesitados

A esas cifras todavía habrá que añadir los cargos correspondientes al servicio de venta. Es decir, el precio que aparece anunciado no necesariamente será el monto final que pagará el aficionado .

Los precios arrancan en 496 pesos para Cabecera Norte y suben a 620 pesos en Cabecera Sur . Las cantidades aumentan conforme se elige una localidad de mayor categoría, hasta alcanzar los 1,736 pesos .

La preventa, exclusiva inicialmente para clientes de Banca Mifel , ya comenzó y los precios rápidamente se convirtieron en uno de los principales temas alrededor del encuentro. Para un partido de temporada regular, desembolsar cerca de 500 pesos por la zona más económica puede representar un gasto considerable, particularmente para quienes acostumbran acudir al estadio en familia.

Para los aficionados que quieran ver nuevamente a Pumas y Cruz Azul frente a frente en el Estadio Olímpico Universitario , la primera prueba no estará en la cancha, sino en la cartera. La entrada más barata para el partido del domingo 11 de octubre tiene un precio de 496 pesos , mientras que las localidades más caras llegan hasta 1,736 pesos , todo esto antes de agregar los cargos de la boletera.

La preventa permite adquirir hasta cuatro localidades por comprador, aunque las condiciones pueden cambiar dependiendo de la zona. Después de esta etapa, la venta continuará para el público general.

El costo llama especialmente la atención porque el encuentro no corresponde a una fase final ni pone un campeonato en juego. Su valor está en la rivalidad y en los antecedentes recientes, pero también en la necesidad que tienen ambos equipos de mejorar su posición en la tabla.

NINGUNO LLEGA PARA PRESUMIR

El atractivo del partido tampoco se encuentra en dos equipos dominantes. Pumas marcha en el lugar 12 con 12 puntos, mientras que Cruz Azul ocupa la séptima posición con 16 unidades.

Aunque todavía hay margen para cambiar el rumbo del torneo, ambos necesitan sumar con mayor regularidad. Pumas está obligado a reaccionar para acercarse a los puestos de clasificación, mientras Cruz Azul necesita evitar que la parte alta se le escape.

El partido llegará además después de la pausa por la Fecha FIFA, lo que les dará a los dos conjuntos algunos días para preparar un encuentro que puede ser importante en la lucha por sus respectivos objetivos.

Si algo puede explicar el precio y la expectativa alrededor del partido es el antecedente inmediato. Pumas y Cruz Azul disputaron la final del Clausura 2026, precisamente en el Estadio Olímpico Universitario.

Aquella noche, La Máquina ganó 2-1 y se proclamó campeona, dejando a los universitarios con una derrota especialmente dolorosa frente a su propia afición.

Ahora tendrán la oportunidad de encontrarse nuevamente en el mismo escenario, aunque las circunstancias son completamente diferentes. Esta vez no habrá un trofeo de por medio, sino tres puntos que pueden resultar importantes para dos equipos que todavía buscan una mejor versión en el Apertura.

La rivalidad tampoco nació con la final del Clausura 2026. Pumas y Cruz Azul han protagonizado algunos de los capítulos más recordados del futbol mexicano durante las últimas décadas.

Uno de los más recientes y espectaculares ocurrió en el Guardianes 2020, cuando Pumas remontó un 4-0 sufrido en el partido de ida de las semifinales. El conjunto universitario ganó 4-0 en la vuelta y avanzó a la final gracias a su mejor posición en la tabla.

Desde entonces, cada encuentro entre ambos tiene una carga adicional. La final del torneo pasado agregó un nuevo episodio a esa historia y ahora el duelo en Ciudad Universitaria permitirá saber si Pumas puede cobrar revancha o si Cruz Azul vuelve a imponerse.

EL AFICIONADO, ENTRE LA PASIÓN Y EL GASTO

El domingo habrá un escenario atractivo, dos clubes con historia y una herida reciente todavía abierta. Pero antes de que comience el partido habrá una pregunta inevitable: ¿vale la pena pagar hasta 1,736 pesos, más cargos, por un encuentro de temporada regular?

Para quienes quieran estar en el Olímpico Universitario, la respuesta dependerá de cuánto pese la rivalidad frente al costo. Lo cierto es que el precio de las entradas ya convirtió al partido en un tema de conversación antes de que comenzara el futbol.

Pumas y Cruz Azul tendrán entonces una responsabilidad doble: ofrecer un buen espectáculo y demostrar dentro de la cancha que el encuentro merece el esfuerzo económico que se les está pidiendo a sus aficionados.

Porque esta vez, para llegar al estadio, la primera eliminatoria será contra el precio del boleto.