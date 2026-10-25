¿Quieres una mejor pensión sin Modalidad 40? Estas opciones pueden ayudarte a preparar tu retiro
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Las aportaciones voluntarias a la Afore, los planes personales de retiro y las inversiones son alternativas para fortalecer tus ingresos.
La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no es la única opción para mejorar las finanzas durante la jubilación. Quienes buscan aumentar sus recursos para el retiro pueden considerar alternativas de ahorro e inversión que les permitan construir un respaldo económico a largo plazo.
Entre las opciones están las aportaciones voluntarias a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), los planes personales de retiro y las inversiones en instrumentos financieros. La alternativa más conveniente dependerá de la edad, los ingresos, el tiempo disponible para ahorrar y la tolerancia al riesgo de cada persona.
APORTACIONES VOLUNTARIAS A LA AFORE
Una de las alternativas más accesibles es realizar aportaciones voluntarias a la cuenta individual de la Afore, incluso si el trabajador pertenece al régimen de la Ley 73 o de la Ley 97 del IMSS.
Estos depósitos permiten incrementar el ahorro acumulado para la jubilación y pueden complementar los recursos que se recibirán al concluir la vida laboral.
El monto y la frecuencia de las aportaciones dependen de la capacidad económica de cada persona. Antes de realizarlas, conviene revisar las condiciones de retiro, las comisiones y los posibles beneficios fiscales.
PLAN PERSONAL DE RETIRO: ¿CÓMO FUNCIONA?
Otra opción son los planes personales de retiro (PPR), productos financieros diseñados para acumular recursos con miras a la jubilación.
Estos planes pueden incluir estrategias de ahorro e inversión a largo plazo. Sus condiciones, costos y posibles beneficios fiscales varían según el producto contratado.
Antes de elegir uno, es importante verificar que la institución esté autorizada, conocer las comisiones y revisar las condiciones para retirar el dinero, especialmente si se necesita antes de la edad prevista para el retiro.
INVERTIR PARA GENERAR AHORRO A LARGO PLAZO
Las inversiones en instrumentos financieros también pueden ayudar a construir un patrimonio para la jubilación. Entre las opciones disponibles están los fondos de inversión y los instrumentos que se compran mediante casas de bolsa reguladas.
Sin embargo, esta alternativa requiere conocer los riesgos, las comisiones y el funcionamiento de cada producto. Los rendimientos no están garantizados y el valor de las inversiones puede disminuir, por lo que es importante elegir opciones acordes con los objetivos y la capacidad económica de cada persona.
¿QUÉ OPCIÓN CONVIENE SEGÚN TU RÉGIMEN DEL IMSS?
Antes de decidir, es fundamental identificar si perteneces al régimen de la Ley 73 o al de la Ley 97, ya que las reglas para calcular la pensión son diferentes.
En el primer caso, las semanas cotizadas y el salario promedio de las últimas 250 semanas son factores relevantes para determinar el monto. En el segundo, el ahorro acumulado en la cuenta individual tiene un papel central.
Por ello, conviene consultar el historial de cotización, revisar el estado de cuenta de la Afore y comparar las alternativas antes de comprometer recursos.
Preparar el retiro no depende de una sola estrategia. Combinar el ahorro constante con una planificación financiera adecuada puede ayudar a fortalecer los ingresos futuros, siempre que se consideren las necesidades personales y los riesgos de cada alternativa.