¿Quieres una mejor pensión sin Modalidad 40? Estas opciones pueden ayudarte a preparar tu retiro

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no es la única opción para mejorar las finanzas durante la jubilación. Quienes buscan aumentar sus recursos para el retiro pueden considerar alternativas de ahorro e inversión que les permitan construir un respaldo económico a largo plazo.

Entre las opciones están las aportaciones voluntarias a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), los planes personales de retiro y las inversiones en instrumentos financieros. La alternativa más conveniente dependerá de la edad, los ingresos, el tiempo disponible para ahorrar y la tolerancia al riesgo de cada persona.

APORTACIONES VOLUNTARIAS A LA AFORE

Una de las alternativas más accesibles es realizar aportaciones voluntarias a la cuenta individual de la Afore, incluso si el trabajador pertenece al régimen de la Ley 73 o de la Ley 97 del IMSS.

Estos depósitos permiten incrementar el ahorro acumulado para la jubilación y pueden complementar los recursos que se recibirán al concluir la vida laboral.

El monto y la frecuencia de las aportaciones dependen de la capacidad económica de cada persona. Antes de realizarlas, conviene revisar las condiciones de retiro, las comisiones y los posibles beneficios fiscales.

PLAN PERSONAL DE RETIRO: ¿CÓMO FUNCIONA?

Otra opción son los planes personales de retiro (PPR), productos financieros diseñados para acumular recursos con miras a la jubilación.

Estos planes pueden incluir estrategias de ahorro e inversión a largo plazo. Sus condiciones, costos y posibles beneficios fiscales varían según el producto contratado.

Antes de elegir uno, es importante verificar que la institución esté autorizada, conocer las comisiones y revisar las condiciones para retirar el dinero, especialmente si se necesita antes de la edad prevista para el retiro.