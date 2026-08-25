¿Fan de los 49ers? Niners Empire Saltillo busca romper récord con su foto anual 2026

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    ¿Fan de los 49ers? Niners Empire Saltillo busca romper récord con su foto anual 2026
    Después de la fotografía anual habrá una rifa y convivencia entre los integrantes de Niners Empire Saltillo. FOTO: ESPECIAL

Niners Empire Saltillo prepara su fotografía anual para celebrar el inicio de la temporada 2026 de la NFL y busca superar los cerca de 230 aficionados que participaron en la edición de 2019

La afición de los 49ers de San Francisco en Saltillo tendrá una nueva oportunidad para reunirse antes del inicio de la temporada 2026 de la NFL. Niners Empire Saltillo prepara su tradicional Fotografía Anual 2026, encuentro que también tendrá como objetivo superar la asistencia registrada en 2019.

La cita será el próximo sábado 29 de agosto en el Campo de Águilas de Saltillo, donde los seguidores del equipo de San Francisco están convocados a partir de las 5:00 de la tarde para participar en la fotografía que reúne cada año a integrantes de este grupo de aficionados.

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El llamado está dirigido a quienes siguen a los 49ers y quieran formar parte de la imagen con la que Niners Empire Saltillo marca el comienzo de una nueva campaña de la NFL. Los asistentes podrán acudir con cualquier prenda alusiva al equipo, desde jerseys y playeras hasta gorras y otros artículos relacionados con la franquicia.

Uno de los objetivos para esta edición es superar la cifra alcanzada hace siete años. En 2019, cerca de 230 aficionados participaron en la fotografía anual, por lo que la organización busca incrementar esa cantidad y establecer una nueva marca de asistencia.

$!La cita para los aficionados de los 49ers será el sábado 29 de agosto en el Campo de Águilas de Saltillo.
La cita para los aficionados de los 49ers será el sábado 29 de agosto en el Campo de Águilas de Saltillo. FOTO: ESPECIAL

Más allá de la fotografía, el encuentro contempla actividades para prolongar la convivencia entre los seguidores. Después de la sesión se realizará una rifa, además de una reunión familiar entre los integrantes de Niners Empire Saltillo.

La actividad es organizada por Carlos Carrizales, presidente de Niners Empire Saltillo, y Luis Carrizales, vicepresidente de la agrupación, quienes hicieron el llamado a la comunidad de aficionados de los 49ers en la ciudad para participar en la jornada.

La fotografía anual se ha convertido en uno de los encuentros que reúne a los seguidores locales de San Francisco previo al comienzo de cada temporada. Para quienes forman parte de Niners Empire Saltillo, la convocatoria representa también un espacio para coincidir con otros aficionados que comparten el seguimiento al equipo.

Con la temporada 2026 de la NFL cada vez más cerca, el grupo saltillense espera reunir nuevamente a sus integrantes y aficionados de distintas edades en el Campo de Águilas. La meta está planteada: rebasar los aproximadamente 230 asistentes de 2019 y dejar una nueva cifra para la fotografía anual.

La invitación está abierta para los seguidores de los 49ers que quieran participar. La recomendación de la organización es acudir con alguna prenda del equipo y estar presentes desde las 5:00 de la tarde del sábado 29 de agosto.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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