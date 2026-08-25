¿Quién es Gianlucca Blas-Pereira, el nuevo fichaje de Saltillo Soccer?

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    ¿Quién es Gianlucca Blas-Pereira, el nuevo fichaje de Saltillo Soccer?
    El nuevo delantero de los Coyotes cuenta con experiencia futbolística en Brasil, España y Estados Unidos. FOTO: SALTILLO SOCCER

El delantero mexicoamericano de origen brasileño llega a los Coyotes con experiencia en Brasil, España y Estados Unidos para afrontar el debut del equipo en la Liga Premier Serie A

Saltillo Soccer continúa armando el plantel con el que hará su debut en la Liga Premier Serie A y uno de sus nuevos rostros es Gianlucca Blas-Pereira, delantero mexicoamericano de origen brasileño que llega con experiencia en distintos escenarios del futbol.

El club saltillense presentó al jugador como uno de sus nuevos refuerzos y lo acompañó con el mensaje: “¡El hombre gol!”, destacando su incorporación para la nueva etapa del equipo.

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De acuerdo con Saltillo Soccer, Blas-Pereira tiene experiencia en Brasil, España y Estados Unidos, además de contar con nacionalidad mexicoamericana y raíces brasileñas. Su llegada representa también un paso importante en su carrera, pues el propio entorno del jugador anunció que firmó su primer contrato profesional con el conjunto saltillense.

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Una parte de su trayectoria reciente se desarrolló en Estados Unidos. Blas-Pereira aparece vinculado con Briar United FC, equipo de Raleigh, Carolina del Norte, dentro de la United Premier Soccer League (UPSL).

En noviembre de 2025 tuvo participación en la fase de clasificación para la US Open Cup 2026. En la tercera ronda, Briar United enfrentó a Grove United y el nuevo atacante de Saltillo Soccer fue protagonista: marcó el gol del empate en el segundo tiempo y posteriormente convirtió el penal que definió la serie a favor de su equipo.

Briar United llegó hasta la última ronda de clasificación, donde perdió 2-0 frente a Southern Indiana FC y quedó fuera del torneo.

Su perfil deportivo también aparece registrado en plataformas de reclutamiento de futbolistas de Estados Unidos. Ahí se le identifica como jugador formado en Rolesville High School, en Carolina del Norte, y se le describe como mediocampista ofensivo, además de señalar el uso preferente del pie derecho.

Ahora, el club saltillense lo presenta como delantero y apuesta por su capacidad ofensiva para una temporada que marcará el ingreso de Saltillo Soccer a la Liga Premier.

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La incorporación de Blas-Pereira llega en un momento particular para Saltillo Soccer. El equipo consiguió el ascenso después de conquistar la Liga TDP y ahora se prepara para competir en una categoría de mayor exigencia.

Ahora, la expectativa estará puesta en conocer qué puede aportar Blas-Pereira a los Coyotes cuando comience la temporada. El nuevo delantero mexicoamericano de raíces brasileñas será uno de los jugadores a seguir en el debut de Saltillo Soccer en la Serie A.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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