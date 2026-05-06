Aaron Rodgers: no hay nada seguro con Steelers y Arizona como destino aparece en el horizonte

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    Aaron Rodgers: no hay nada seguro con Steelers y Arizona como destino aparece en el horizonte
    Los rumores que vinculan a Aaron Rodgers con los Arizona Cardinals desataron una gran especulación. El deportista no ha dado declaraciones al respecto. FOTO: IMAGN IMAGES

El quarterback comienza una nueva novela sobre su futuro; por ahora no hay un acuerdo con Pittsburgh que le llene el ojo, así que los Cardinals se meten en la discusión

El futuro de Aaron Rodgers volvió a instalarse en el centro de la NFL. Sin un acuerdo con los Pittsburgh Steelers debido a diferencias económicas, el veterano mariscal de campo comenzó a explorar nuevas alternativas, y en los últimos días una opción ha ganado fuerza de manera sorpresiva.

Los Arizona Cardinals aparecen ahora como un destino cada vez más realista. De acuerdo con distintos insiders, la franquicia mantiene interés en evaluar la posible incorporación del quarterback, en medio de un panorama donde el equipo aún busca definir con claridad su proyecto a corto y mediano plazo.

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El ruido alrededor del tema creció tras un mensaje público que encendió las redes. Kendrick Bourne, reciente incorporación de Arizona, publicó en X un mensaje directo hacia Rodgers: “vamos, te estamos esperando”, una interacción que no pasó desapercibida y alimentó la especulación sobre un posible movimiento.

Incluso el mercado comenzó a reflejar ese escenario. En plataformas como Polymarket, las probabilidades de ver a Rodgers con los Cardinals registraron un incremento notable, señal de que el panorama dejó de ser una simple fantasía y pasó a considerarse una posibilidad concreta.

Sin embargo, la operación no está exenta de riesgos. Arizona atraviesa un proceso de reconstrucción, y la llegada de Rodgers encajaría únicamente como una solución inmediata, con un contrato que difícilmente superaría uno o dos años. Sería una apuesta por competir desde ahora, pero sin garantizar estabilidad a largo plazo.

Ese dilema se conecta directamente con el plan de Draft de la franquicia. Los Cardinals evitaron seleccionar quarterback con el pick 3 y optaron por reforzar otra posición al elegir a Jeremiyah Love, considerando que no existían prospectos de élite disponibles en la clase actual.

La mirada del equipo parece más orientada al futuro, con la proyección puesta en el Draft de 2027, donde ya comienzan a sonar nombres como Arch Manning, Dante Moore, CJ Carr y LaNorris Sellers como la próxima generación de quarterbacks de alto impacto.

La llegada de Rodgers podría alterar por completo esa estrategia. Si el equipo mejora y se vuelve competitivo, disminuirían las probabilidades de conseguir un pick alto en 2027, complicando el acceso a esa camada de talento.

Arizona se encuentra ante una decisión clave: apostar por el presente con la experiencia y liderazgo de Aaron Rodgers, o mantener el rumbo hacia un proyecto más sostenido. Por ahora, el mercado se mueve... y los Cardinals ya están dentro de la ecuación.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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