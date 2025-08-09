Giants sorprenden a los Bills y arrancan con triunfo en la Pretemporada 2025 de la NFL

La Pretemporada 2025 de la NFL no comenzó de la mejor manera para los Bills de Buffalo, quienes sufrieron una derrota por 34-25 ante los Giants de Nueva York.

Aunque el marcador de pretemporada no tiene impacto directo en la clasificación, este tropiezo deja muchas preguntas sobre el estado actual de los Bills, un equipo que había estado considerado como uno de los más fuertes de la AFC en los últimos años.

A pesar de acumular casi 400 yardas ofensivas, Buffalo no supieron capitalizar en momentos clave del partido.

Josh Allen, el mariscal de campo estrella, mostró destellos de su calidad, pero la ofensiva no fue lo suficientemente consistente para asegurar la victoria.