Giants sorprenden a los Bills y arrancan con triunfo en la Pretemporada 2025 de la NFL

Fútbol Americano
/ 9 agosto 2025
    Giants sorprenden a los Bills y arrancan con triunfo en la Pretemporada 2025 de la NFL
    Los Bills no pudieron imponerse a los Giants de Russell Wilson, en su primer juego de pretemporada 2025, dejando dudas sobre su preparación defensiva. FOTO: AP

Búfalo cayó 34-25 ante Nueva York en su primer encuentro, dejando preocupaciones sobre su desempeño defensivo y ofensivo

La Pretemporada 2025 de la NFL no comenzó de la mejor manera para los Bills de Buffalo, quienes sufrieron una derrota por 34-25 ante los Giants de Nueva York.

Aunque el marcador de pretemporada no tiene impacto directo en la clasificación, este tropiezo deja muchas preguntas sobre el estado actual de los Bills, un equipo que había estado considerado como uno de los más fuertes de la AFC en los últimos años.

A pesar de acumular casi 400 yardas ofensivas, Buffalo no supieron capitalizar en momentos clave del partido.

TE PUEDE INTERESAR: Ángela Ruiz encamina a México en arranque de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Josh Allen, el mariscal de campo estrella, mostró destellos de su calidad, pero la ofensiva no fue lo suficientemente consistente para asegurar la victoria.

En varias ocasiones, los Bills no lograron cerrar jugadas importantes, lo que permitió que los Giants, en proceso de reconstrucción, mantuvieran el control.

El equipo también mostró vulnerabilidad en la defensa. Nueva York logró mover el balón con relativa facilidad, lo que subraya la necesidad de reforzar el sistema defensivo de Buffalo.

Esta caída pone de manifiesto las áreas que los Bills deben mejorar antes del inicio de la temporada regular, especialmente en cuanto a la comunicación y el ajuste de sus tácticas.

La derrota ante Nueva York no es solo un tropiezo, sino una advertencia de que el equipo de Buffalo tiene trabajo por hacer si realmente aspira a llegar lejos en la campaña 2025.

Aunque es solo un juego de pretemporada, el resultado deja ver aspectos que deben corregirse para evitar sorpresas negativas en la temporada regular.

Con la campaña a la vuelta de la esquina, los Bills deben ajustar sus estrategias y corregir los fallos observados en este partido.

Los aficionados, expectantes, aguardan una pronta reacción del equipo y esperan que esta derrota sirva como un impulso para mejorar antes del inicio de la temporada.

Temas


Fútbol Americano
NFL

Localizaciones


Nueva York

Personajes


Josh Allen
Russell Wilson

Organizaciones


Buffalo Bills
New York Giants

