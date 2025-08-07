Pretemporada NFL: Eagles vencen a Bengals, Ravens superan a Colts y Seahawks empatan con Raiders

La primera semana de pretemporada en la NFL dejó tres duelos con historias distintas: los Eagles de Philadelphia superaron 34-27 a los Bengals de Cincinnati en un partido con múltiples anotaciones; los Ravens de Baltimore derrotaron 20-9 a los Colts de Indianapolis con una sólida actuación en equipos especiales; y los Seahawks de Seattle igualaron 23-23 ante los Raiders de Las Vegas, en el reencuentro con su exentrenador Pete Carroll.

En Baltimore, LaJohntay Wester abrió el marcador con una devolución de despeje de 87 yardas para touchdown. El corredor Rasheen Ali complementó la ofensiva y los Ravens se fueron al descanso 20-9. Lamar Jackson y Derrick Henry descansaron, dando paso a jóvenes como el safety Malaki Starks y el receptor Devontez Walker. Los Colts vieron el debut de su ala cerrada Tyler Warren, pero sufrieron la salida por lesión de Anthony Richardson tras una captura de David Ojabo.

En Filadelfia, Joe Burrow inició con dos pases de touchdown en las primeras posesiones, conectando con Ja’Marr Chase y Tanner Hudson. Sin embargo, el suplente Tanner McKee lideró la ofensiva de los Eagles con 252 yardas aéreas, apoyado por una defensa que capitalizó una intercepción de Joe Giles-Harris para ampliar la ventaja. Cincinnati intentó la remontada en el último cuarto, pero Filadelfia aseguró el triunfo al recuperar el balón en cuarta oportunidad.

