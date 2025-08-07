Pretemporada NFL: Eagles vencen a Bengals, Ravens superan a Colts y Seahawks empatan con Raiders

/ 7 agosto 2025
    Pretemporada NFL: Eagles vencen a Bengals, Ravens superan a Colts y Seahawks empatan con Raiders
    El mariscal de campo suplente de los Eagles, Tanner McKee, lanzó para 252 yardas y fue clave para la victoria sobre los Bengals. FOTO: AP

Philadelphia venció 34-27 a Cincinnati con una destacada actuación del mariscal suplente Tanner McKee

La primera semana de pretemporada en la NFL dejó tres duelos con historias distintas: los Eagles de Philadelphia superaron 34-27 a los Bengals de Cincinnati en un partido con múltiples anotaciones; los Ravens de Baltimore derrotaron 20-9 a los Colts de Indianapolis con una sólida actuación en equipos especiales; y los Seahawks de Seattle igualaron 23-23 ante los Raiders de Las Vegas, en el reencuentro con su exentrenador Pete Carroll.

En Baltimore, LaJohntay Wester abrió el marcador con una devolución de despeje de 87 yardas para touchdown. El corredor Rasheen Ali complementó la ofensiva y los Ravens se fueron al descanso 20-9. Lamar Jackson y Derrick Henry descansaron, dando paso a jóvenes como el safety Malaki Starks y el receptor Devontez Walker. Los Colts vieron el debut de su ala cerrada Tyler Warren, pero sufrieron la salida por lesión de Anthony Richardson tras una captura de David Ojabo.

En Filadelfia, Joe Burrow inició con dos pases de touchdown en las primeras posesiones, conectando con Ja’Marr Chase y Tanner Hudson. Sin embargo, el suplente Tanner McKee lideró la ofensiva de los Eagles con 252 yardas aéreas, apoyado por una defensa que capitalizó una intercepción de Joe Giles-Harris para ampliar la ventaja. Cincinnati intentó la remontada en el último cuarto, pero Filadelfia aseguró el triunfo al recuperar el balón en cuarta oportunidad.

En Las Vegas, los Seahawks mostraron un juego terrestre eficiente bajo el nuevo coordinador ofensivo Klint Kubiak, promediando más de cinco yardas por acarreo y sumando dos touchdowns por esa vía. El corredor George Holani fue protagonista con 61 yardas y una anotación en solo siete acarreos. El novato receptor Tory Horton Jr. también destacó con tres recepciones y un touchdown.

El mariscal suplente Drew Lock tuvo altibajos, incluyendo una intercepción, mientras que el novato Jalen Milroe aportó 38 yardas terrestres y un pase de 15 yardas. La defensa secundaria de Seattle interceptó dos pases, pero la presión al mariscal rival fue limitada, con solo una captura en todo el juego. Los Raiders igualaron el marcador en el cierre, dejando el resultado en 23-23.

Los tres encuentros sirvieron para evaluar plantillas y dar rodaje a jugadores jóvenes. Eagles y Ravens aprovecharon sus fortalezas para iniciar con victoria, mientras que Seahawks y Raiders mostraron ajustes pendientes pero también destellos en sus nuevas incorporaciones. La pretemporada apenas comienza, pero cada equipo empieza a definir roles y estrategias rumbo a la campaña 2025.

