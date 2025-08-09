Ángela Ruiz encamina a México en arranque de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 fueron inaugurados oficialmente el 9 de agosto en Asunción, Paraguay, con una ceremonia cargada de emociones. México, con una de las delegaciones más grandes, participará con 384 atletas que competirán en 28 deportes y 42 disciplinas. Este evento reúne a más de 4 mil 200 jóvenes deportistas de 41 países y promete ser una gran vitrina para las futuras estrellas del deporte continental. TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro hace historia al ganar la Vuelta a Burgos, primer mexicano en lograrlo

Durante la ceremonia inaugural, la arquera Ángela Ruiz y el ciclista Etan Nuño fueron elegidos como los abanderados de la delegación mexicana. Ángela, medallista olímpica en París 2024, es una de las principales cartas de México en tiro con arco, mientras que Etan, bicampeón panamericano junior, es una joven promesa del ciclismo. Ambos atletas representarán con orgullo a su país en la justa deportiva más importante para jóvenes en el continente. México se presenta con una delegación que no solo busca participación, sino medallas en diversas disciplinas. Algunos de los atletas más destacados que estarán buscando el podio incluyen a Ángela Ruiz en tiro con arco, Etan Nuño en ciclismo, y la surfista Paulo Strehlke, quien también representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024. Además, la gimnasta Marijose Delgado y la medallista en vela Mariana Aguilar son otras de las grandes figuras que se perfilan para dejar en alto el nombre de México en estos Juegos Panamericanos Junior.