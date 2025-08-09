Ángela Ruiz encamina a México en arranque de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Deportes
/ 9 agosto 2025
    Ángela Ruiz encamina a México en arranque de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
    Ángela Ruiz y Etan Nuño, abanderados de México en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, Paraguay. FOTOS: EFE/X/COM

Junto a Etan Nuño como abanderados, la coahuilense y la delegación mexicana buscan superar su rendimiento en la edición anterior con más de 380 atletas

Los Juegos Panamericanos Junior 2025 fueron inaugurados oficialmente el 9 de agosto en Asunción, Paraguay, con una ceremonia cargada de emociones.

México, con una de las delegaciones más grandes, participará con 384 atletas que competirán en 28 deportes y 42 disciplinas.

Este evento reúne a más de 4 mil 200 jóvenes deportistas de 41 países y promete ser una gran vitrina para las futuras estrellas del deporte continental.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac del Toro hace historia al ganar la Vuelta a Burgos, primer mexicano en lograrlo

Durante la ceremonia inaugural, la arquera Ángela Ruiz y el ciclista Etan Nuño fueron elegidos como los abanderados de la delegación mexicana.

Ángela, medallista olímpica en París 2024, es una de las principales cartas de México en tiro con arco, mientras que Etan, bicampeón panamericano junior, es una joven promesa del ciclismo.

Ambos atletas representarán con orgullo a su país en la justa deportiva más importante para jóvenes en el continente.

México se presenta con una delegación que no solo busca participación, sino medallas en diversas disciplinas.

Algunos de los atletas más destacados que estarán buscando el podio incluyen a Ángela Ruiz en tiro con arco, Etan Nuño en ciclismo, y la surfista Paulo Strehlke, quien también representó a México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Además, la gimnasta Marijose Delgado y la medallista en vela Mariana Aguilar son otras de las grandes figuras que se perfilan para dejar en alto el nombre de México en estos Juegos Panamericanos Junior.

La competencia se extenderá hasta el 23 de agosto, con eventos programados en distintas sedes de Paraguay, como Asunción, San Bernardino, Encarnación y San Juan del Paraná.

México buscará mejorar su desempeño de la edición pasada, donde logró 172 medallas y terminó en el cuarto lugar del medallero general.

Este evento no solo representa una oportunidad para los atletas mexicanos de brillar en el escenario internacional, sino también una plataforma para demostrar el crecimiento y la preparación de la nueva generación de deportistas del país.

Temas


Juegos Panamericanos
Tiro con arco

Localizaciones


Asuncion

Personajes


Rommel Pacheco
Ángela Ruiz

Organizaciones


Panam Sports

COMENTARIOS

Selección de los editores
Saraperos de Saltillo vivió una temporada de contrastes en 2025: de un juego histórico sin hit ni carrera a quedarse fuera de los playoffs LMB.

Saraperos de Saltillo 2025: del juego histórico sin hit a la dolorosa eliminación de Playoffs en la LMB
La cancillería mexicana subrayó que el combate al tráfico de drogas y armas con Estados Unidos seguirá en un marco de igualdad y respeto territorial

México reafirma que no aceptará fuerzas militares estadounidenses en su territorio; SRE emite comunicado
Los imputados por la muerte de Fernandito enfrentan prisión preventiva tras confirmarse la legalidad de su detención, mientras continúa la investigación del caso.

‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito
Autoridades federales desmantelaron un laboratorio de metanfetaminas en Chiapas y aseguraron una bodega con más de cuatro toneladas de insumos químicos en Guerrero

Desmantelan laboratorio clandestino de metanfetaminas en Chiapas y aseguran 2.5 toneladas de drogas

Vista de la puerta de una farmacia CVS perforada por una bala, cerca de donde un hombre disparó en la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta. FOTO:

Identifican al sospechoso del tiroteo en los CDC en Atlanta donde un policía fue asesinado
Al lugar acudieron autoridades de seguridad para salvaguardar el área donde ocurrieron los hechos, así como para realizar las indagaciones pertinentes: FOTO:

Tiroteo en Time Square en Nueva York deja tres heridos; hay un adolescente detenido como sospechoso
Vladímir Putin se reunió con Donald Trump seis veces durante su primer mandato, en y al margen de las reuniones del Grupo de los 20 (G20) y del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC).

Las reuniones entre Putin y los presidentes de EU, de la cooperación a la confrontación

Edificios destruidos durante las operaciones terrestres y aéreas israelíes en el norte de la Franja de Gaza, vistos desde el sur de Israel, el viernes 8 de agosto de 2025. FOTO:

EU acusa a Francia de frustrar el alto el fuego en Gaza por reconocer a Palestina como Estado