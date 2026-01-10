América deja escapar el triunfo ante Xolos en un arranque ‘flojo’ del Clausura 2026 de la Liga MX

Fútbol
/ 10 enero 2026
    América deja escapar el triunfo ante Xolos en un arranque ‘flojo’ del Clausura 2026 de la Liga MX
    América no pudo romper el cero ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en un partido que incluyó el reconocimiento por el retiro de Joe Corona. FOTO: MEXSPORT

Las Águilas igualaron 0-0 en la frontera en un duelo marcado por un gol anulado a José Raúl Zúñiga y el homenaje a Joe Corona, mientras Bravos y Atlas arrancaron con victoria

América inició su camino en el Clausura 2026 de la Liga MX con un empate 0-0 ante Xolos de Tijuana, en un duelo disputado este viernes en el Estadio Caliente que dejó sensaciones encontradas para ambos equipos.

Las Águilas tuvieron mayor iniciativa en lapsos del encuentro, pero carecieron de contundencia frente al arco, mientras que el conjunto fronterizo apostó por el orden defensivo y transiciones rápidas para equilibrar el trámite.

La jugada más polémica y clara del partido se presentó al minuto 24, cuando José Raúl “La Pantera” Zúñiga conectó un remate que terminó en el fondo de la red y parecía adelantar al América.

TE PUEDE INTERESAR: Chucky Lozano se queda sin equipo; San Diego le da las gracias y busca equipo rumbo al Mundial 2026

Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de lugar, luego de la revisión del Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar (SAOT), tecnología implementada recientemente en la Liga MX.

A partir de ahí, el encuentro cayó en un ritmo trabado, con pocas opciones claras y mucha disputa en el medio campo, lo que terminó por sellar un empate sin goles en la frontera.

Previo al silbatazo inicial, el partido estuvo enmarcado por un momento emotivo, ya que Xolos de Tijuana realizó un homenaje a Joe Corona, quien recientemente anunció su retiro del futbol profesional.

El mediocampista, identificado durante años con el club tijuanense y con la Selección Mexicana, recibió el reconocimiento de la afición y de ambas instituciones por su trayectoria dentro del balompié nacional.

En otro de los resultados destacados de la jornada, Bravos de Juárez arrancó el torneo con una victoria importante al imponerse 2-1 como visitante ante Mazatlán FC.

El conjunto fronterizo mostró efectividad en momentos clave del partido y supo manejar la ventaja para sumar sus primeros tres puntos del certamen, mientras que los sinaloenses deberán ajustar en defensa tras un inicio complicado en casa.

Finalmente, Atlas también comenzó el Clausura 2026 con el pie derecho al vencer 1-0 a Puebla en el Estadio Jalisco.

El triunfo rojinegro se definió gracias a un penal convertido por Uroš Djurdjević, en un partido en el que los tapatíos mantuvieron el control y supieron capitalizar su oportunidad más clara.

Con estos resultados, la primera jornada del torneo dejó un arranque equilibrado, con varios equipos sumando desde el inicio y otros obligados a reaccionar de inmediato.

Temas


Futbol
resultados

Organizaciones


Club América
Atlas FC
Juárez FC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!

Fabrican caso contra director de VANGUARDIA; ¡exigimos su inmediata liberación!
La Secretaría de Turismo de Coahuila impulsa nuevas rutas culturales, festivales gastronómicos y experiencias ecoturísticas para fortalecer la identidad regional y atraer visitantes.

Turismo Coahuila impulsará rutas culturales y eventos internacionales en 2026, rumbo al Mundial de Fútbol

Por cada fusil semiautomático y automático, como AK47, AR15, G3, FAL, M-16, y Barret .50, se pagarán 32 mil 960 pesos..

Gobierno de Sheinbaum incrementará pagos por desarme en 2026
La CFE recomendó no responder llamadas de números desconocidos, evitar contestar mensajes por SMS, WhatsApp o redes sociales que se atribuyan a la empresa.

Estafadores se hacen pasar por la CFE para robar datos y dinero
El senador también advirtió sobre posibles riesgos económicos, financieros y diplomáticos de estas operaciones.

Cortés reclama rendición de cuentas por crudo mexicano rumbo a Cuba
Se considera inadmisible que, por un asunto que involucra la renta de un espacio minúsculo, para la instalación un espectacular, se haya desplegado un operativo excesivo en el aeropuerto de Monterrey.

Exigimos la liberación inmediata de nuestro Director General
La Fiscalía de Nuevo León mintió en un comunicado difundido sobre la detención del director de VANGUARDIA.

Fiscalía de Nuevo León miente sobre detención de directivo de VANGUARDIA
Hasta el momento se desconoce el procedimiento en su contra.

Detienen ilegalmente a Director de Vanguardia en Nuevo León