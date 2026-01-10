América deja escapar el triunfo ante Xolos en un arranque ‘flojo’ del Clausura 2026 de la Liga MX

América inició su camino en el Clausura 2026 de la Liga MX con un empate 0-0 ante Xolos de Tijuana, en un duelo disputado este viernes en el Estadio Caliente que dejó sensaciones encontradas para ambos equipos.

Las Águilas tuvieron mayor iniciativa en lapsos del encuentro, pero carecieron de contundencia frente al arco, mientras que el conjunto fronterizo apostó por el orden defensivo y transiciones rápidas para equilibrar el trámite.

La jugada más polémica y clara del partido se presentó al minuto 24, cuando José Raúl “La Pantera” Zúñiga conectó un remate que terminó en el fondo de la red y parecía adelantar al América.

Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de lugar, luego de la revisión del Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar (SAOT), tecnología implementada recientemente en la Liga MX.