América deja escapar el triunfo ante Xolos en un arranque ‘flojo’ del Clausura 2026 de la Liga MX
Las Águilas igualaron 0-0 en la frontera en un duelo marcado por un gol anulado a José Raúl Zúñiga y el homenaje a Joe Corona, mientras Bravos y Atlas arrancaron con victoria
América inició su camino en el Clausura 2026 de la Liga MX con un empate 0-0 ante Xolos de Tijuana, en un duelo disputado este viernes en el Estadio Caliente que dejó sensaciones encontradas para ambos equipos.
Las Águilas tuvieron mayor iniciativa en lapsos del encuentro, pero carecieron de contundencia frente al arco, mientras que el conjunto fronterizo apostó por el orden defensivo y transiciones rápidas para equilibrar el trámite.
La jugada más polémica y clara del partido se presentó al minuto 24, cuando José Raúl “La Pantera” Zúñiga conectó un remate que terminó en el fondo de la red y parecía adelantar al América.
Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de lugar, luego de la revisión del Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar (SAOT), tecnología implementada recientemente en la Liga MX.
A partir de ahí, el encuentro cayó en un ritmo trabado, con pocas opciones claras y mucha disputa en el medio campo, lo que terminó por sellar un empate sin goles en la frontera.
Previo al silbatazo inicial, el partido estuvo enmarcado por un momento emotivo, ya que Xolos de Tijuana realizó un homenaje a Joe Corona, quien recientemente anunció su retiro del futbol profesional.
El mediocampista, identificado durante años con el club tijuanense y con la Selección Mexicana, recibió el reconocimiento de la afición y de ambas instituciones por su trayectoria dentro del balompié nacional.
En otro de los resultados destacados de la jornada, Bravos de Juárez arrancó el torneo con una victoria importante al imponerse 2-1 como visitante ante Mazatlán FC.
El conjunto fronterizo mostró efectividad en momentos clave del partido y supo manejar la ventaja para sumar sus primeros tres puntos del certamen, mientras que los sinaloenses deberán ajustar en defensa tras un inicio complicado en casa.
Finalmente, Atlas también comenzó el Clausura 2026 con el pie derecho al vencer 1-0 a Puebla en el Estadio Jalisco.
El triunfo rojinegro se definió gracias a un penal convertido por Uroš Djurdjević, en un partido en el que los tapatíos mantuvieron el control y supieron capitalizar su oportunidad más clara.
Con estos resultados, la primera jornada del torneo dejó un arranque equilibrado, con varios equipos sumando desde el inicio y otros obligados a reaccionar de inmediato.