Inician las negociaciones en el draft de la NFL

Los cambios que ya están apalabrados son, El guard Laken Tomlinson de San Francisco iría a los Jets de Nueva York, el tight end C.J. Uzomah de Cincinnati a los Jets, el corredor C hase Edmonds de Arizona a Miami , el liniero ofensivo Ted Karras de Nueva Inglaterra a Cincinnati y el liniero Alex Cappa de Tampa Bay a Cincinnati .

Por otra parte, entre los jugadores que se quedaron en sus equipos están el centro de Tampa Bay Ryan Jensen, un protector clave para el ahora no retirado Tom Brady; el RB James Conner y el QB Colt McCoy con los Cardinals; los safeties Devin McCourty, con los Patriots y Quandre Diggs con los Seahawks, al tight end Will Dissly; el pateador All-Pro, Braxton Berrios con los Jets; el ala defensiva Emmanuel Ogbah, con los Dolphins; el linebacker Preston Smith, con los Packers; el centro Brian Allen y el tackle Joseph Noteboom, con los Rams; el centro Mitch Morse con los Bills; el linebacker Alex Anzalone con los Lions; y el centro Ben Jones y el tight end Geoff Swaim con los Titans.

Por otra parte, los que quedaron en libres y pueden firmar con otro equipo, incluso antes del miércoles son el receptor de los Browns, Jarvis Landry; el linebacker de los Packers, Za’Darius Smith y el versátil liniero ofensivo Billy Turner; el guardia nariz de los Bears, Eddie Goldman; y el cornerback de los Panthers, A.J. Bouye y el defensive end Morgan Fox.

Con información de la Agencia The The Associated Press.