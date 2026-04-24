Jacob Rodríguez a los Dolphins: El linebacker mexicano hace historia en el NFL Draft 2026
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El defensivo de Texas Tech fue tomado con el pick 43 global por Miami, que refuerza su defensiva con uno de los linebackers más productivos del futbol americano colegial
Jacob Rodríguez dio el salto a la NFL y puso el acento mexicano en la segunda ronda del Draft 2026. El linebacker de raíces mexicanas fue seleccionado por Dolphins de Miami con el pick 43 global, en el décimo primer turno de la segunda ronda, después de una etapa dominante con Texas Tech que lo colocó entre los defensivos más atractivos de la generación.
La llegada de Rodríguez representa una apuesta de alto impacto para Dolphins de Miami, franquicia que buscaba profundidad, agresividad y lectura defensiva en el segundo nivel.
El exjugador de Texas Tech mide 6 pies con 1 pulgada y pesa alrededor de 230 libras, perfil que combina movilidad, fuerza de contacto y capacidad para producir pérdidas de balón.
Rodríguez llega a la NFL tras una temporada 2025 de enorme proyección, en la que registró 128 tackleadas, 11 tacleadas para pérdida, cuatro intercepciones y siete balones sueltos forzados en 14 partidos.
Ese rendimiento le valió reconocimientos como All-American unánime y Jugador Defensivo del Año de la Big 12, además de premios nacionales como el Butkus Award y el Bronko Nagurski Trophy.
Su historia también llama la atención por su evolución deportiva. Antes de consolidarse como linebacker, Rodríguez fue quarterback en preparatoria y pasó por Virginia antes de encontrar su mejor versión defensiva con los Red Raiders.
Esa formación ofensiva le dio lectura de juego, instinto para anticipar rutas y una habilidad especial para atacar el balón, una de las razones por las que Miami decidió tomarlo en el Día 2 del Draft.
Para Dolphins de Miami, Jacob Rodríguez se suma a una clase de novatos con la intención de renovar el plantel y fortalecer una defensiva que necesitaba playmakers inmediatos.
Aunque deberá adaptarse al ritmo profesional y pulir detalles de tacleo, su producción, liderazgo y versatilidad lo perfilan como un jugador con minutos tempranos en equipos especiales y potencial para competir por un rol defensivo importante.