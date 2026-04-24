Jacob Rodríguez a los Dolphins: El linebacker mexicano hace historia en el NFL Draft 2026

Jacob Rodríguez dio el salto a la NFL y puso el acento mexicano en la segunda ronda del Draft 2026. El linebacker de raíces mexicanas fue seleccionado por Dolphins de Miami con el pick 43 global, en el décimo primer turno de la segunda ronda, después de una etapa dominante con Texas Tech que lo colocó entre los defensivos más atractivos de la generación.

La llegada de Rodríguez representa una apuesta de alto impacto para Dolphins de Miami, franquicia que buscaba profundidad, agresividad y lectura defensiva en el segundo nivel.

El exjugador de Texas Tech mide 6 pies con 1 pulgada y pesa alrededor de 230 libras, perfil que combina movilidad, fuerza de contacto y capacidad para producir pérdidas de balón.