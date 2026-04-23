Draft 2026 de la NFL: Resumen de la Primera Ronda, canjes explosivos y sorpresas defensivas

La primera ronda del Draft 2026 de la NFL llegó a su fin este jueves en Pittsburgh, Pensilvania, con una noche que dejó movimientos importantes, selecciones sorpresivas y el inicio de una nueva etapa para varias franquicias. El gran protagonista fue Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, quien fue elegido con el pick 1 global por los Raiders de Las Vegas, confirmando su ascenso como una de las historias más llamativas del futbol americano colegial reciente. Mendoza llegó a la NFL después de ganar el Trofeo Heisman, liderar a Indiana al campeonato nacional y cerrar su última temporada universitaria con 3,535 yardas, 41 pases de touchdown, seis intercepciones y 72 por ciento de pases completos.

Su elección representa una apuesta de reconstrucción para los Raiders de Las Vegas, que ahora tendrán que definir si lo aceleran como titular o si lo desarrollan detrás de Kirk Cousins. El top 5 del Draft 2026 de la NFL Después de Mendoza, los Jets de Nueva York tomaron al defensivo David Bailey, de Texas Tech, con el segundo turno global, mientras que los Cardinals de Arizona sorprendieron al seleccionar al corredor Jeremiyah Love, de Notre Dame, en el pick 3. Love se convirtió en el corredor elegido más alto desde Saquon Barkley, quien fue tomado en el número 2 por los Giants de Nueva York en 2018. El top 5 lo completaron Carnell Tate, receptor de Ohio State, elegido por los Titans de Tennessee, y Arvell Reese, linebacker de Ohio State, seleccionado por los Giants de Nueva York. La noche también tuvo peso defensivo con nombres como Mansoor Delane, Sonny Styles, Caleb Downs, Rueben Bain Jr. y Hakeem Mesidor, quienes fueron tomados en la primera ronda.

Canjes y selecciones que movieron la primera ronda Uno de los movimientos más relevantes llegó cuando los Chiefs de Kansas City subieron al pick 6 para tomar a Mansoor Delane, defensive back de LSU, en un canje con los Browns de Cleveland. Dallas también se movió para elegir al safety Caleb Downs, mientras que los Dolphins de Miami bajaron un lugar y terminaron seleccionando al tackle ofensivo Kadyn Proctor, de Alabama. Otra sorpresa fue la elección de Ty Simpson, quarterback de Alabama, por los Rams de Los Ángeles en el pick 13, convirtiéndose en el segundo pasador tomado en la primera ronda. La selección reforzó una de las tendencias de la noche: aunque Mendoza era el nombre más esperado, el mercado de quarterbacks volvió a tener impacto inmediato en el tablero. Así quedó la primera ronda del Draft 2026 de la NFL Pick Equipo Jugador Posición Universidad 1 Raiders de Las Vegas Fernando Mendoza QB Indiana 2 Jets de Nueva York David Bailey LB/EDGE Texas Tech 3 Cardinals de Arizona Jeremiyah Love RB Notre Dame 4 Titans de Tennessee Carnell Tate WR Ohio State 5 Giants de Nueva York Arvell Reese LB/EDGE Ohio State 6 Chiefs de Kansas City Mansoor Delane DB LSU 7 Commanders de Washington Sonny Styles LB Ohio State 8 Saints de Nueva Orleans Jordyn Tyson WR Arizona State 9 Browns de Cleveland Spencer Fano OT Utah 10 Giants de Nueva York Francis Mauigoa OT Miami 11 Cowboys de Dallas Caleb Downs S Ohio State 12 Dolphins de Miami Kadyn Proctor OT Alabama 13 Rams de Los Ángeles Ty Simpson QB Alabama 14 Ravens de Baltimore Olaivavega Ioane G Penn State 15 Buccaneers de Tampa Bay Rueben Bain Jr. EDGE Miami 16 Jets de Nueva York Kenyon Sadiq TE Oregon 17 Lions de Detroit Blake Miller OT Clemson 18 Vikings de Minnesota Caleb Banks DT Florida 19 Panthers de Carolina Monroe Freeling OT Georgia 20 Eagles de Philadelphia Makai Lemon WR USC 21 Steelers de Pittsburgh Max Iheanachor OT Arizona State 22 Chargers de Los Ángeles Hakeem Mesidor EDGE Miami 23 Cowboys de Dallas Malachi Lawrence EDGE UCF 24 Browns de Cleveland KC Concepcion WR Texas A&M 25 Bears de Chicago Dillon Thieneman S Oregon 26 Texans de Houston Keylan Rutledge G Georgia Tech 27 Dolphins de Miami Chris Johnson CB San Diego State 28 Patriots de Nueva Inglaterra Caleb Lomu OT Utah 29 Chiefs de Kansas City Peter Woods DT Clemson 30 Jets de Nueva York Omar Cooper Jr. WR Indiana 31 Titans de Tennessee Keldric Faulk EDGE Auburn 32 Seahawks de Seattle Jadarian Price RB Notre Dame

El listado de selecciones confirmó una primera ronda con fuerte presencia de linieros ofensivos, defensivos de impacto y apenas dos quarterbacks tomados entre los primeros 32 lugares. La ronda cerró con los Seahawks de Seattle tomando al corredor Jadarian Price, de Notre Dame, con el pick 32. ¿Qué sigue en el Draft 2026 de la NFL? El Draft 2026 continuará este viernes 24 de abril con las rondas 2 y 3, mientras que el sábado 25 se completarán las rondas 4 a 7. Para varios equipos que no tuvieron selección de primera ronda, como Bengals de Cincinnati, Jaguars de Jacksonville, Falcons de Atlanta, Broncos de Denver y Packers de Green Bay, el segundo día será clave para iniciar su participación en el reclutamiento.

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