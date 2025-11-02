Josh Allen vuelve a dominar a Mahomes y los Bills se imponen en Kansas City
El mariscal de campo de Buffalo lideró a su equipo a una sólida victoria 28-21, sumando su quinto triunfo consecutivo sobre Patrick Mahomes en temporada regular
Los Bills de Búfalo reafirmaron su condición de bestia negra para los Chiefs de Kansas City tras derrotarlos 28-21 en el Highmark Stadium, en un duelo que volvió a enfrentar a Josh Allen y Patrick Mahomes.
El quarterback de Buffalo completó una actuación eficiente, con pases precisos y liderazgo total, conduciendo a su equipo a su quinto triunfo consecutivo sobre Mahomes en temporada regular, una racha que ya marca un precedente en esta rivalidad moderna de la NFL.
Desde la primera serie ofensiva, Allen impuso condiciones. Con un drive sostenido de 84 yardas en 11 jugadas, culminó con un pase de touchdown de 23 yardas a su ala cerrada Dalton Kincaid, estableciendo el tono del encuentro. Kansas City respondió pronto con una anotación terrestre de Rashee Rice, pero a partir del segundo cuarto, los Bills encontraron un ritmo imparable.
ALLEN Y SU DOBLE AMENAZA DESARMARON A LOS CHIEFS
Josh Allen volvió a demostrar su capacidad dual, lanzando y corriendo con autoridad. En la primera mitad, además de su pase de anotación, sumó un touchdown por tierra en jugada de una yarda, aumentando la ventaja 21-10 antes del descanso. Ty Johnson también contribuyó con una carrera de tres yardas que amplió la brecha y puso en aprietos a la defensiva local.
Kansas City, por su parte, se mantuvo en el partido gracias a dos goles de campo de Harrison Butker, uno de 46 yardas y otro de 19 justo antes del medio tiempo, que dejaron el marcador 21-13 al descanso. Sin embargo, la ofensiva dirigida por Mahomes volvió a padecer inconsistencia y presión constante de la línea defensiva de Buffalo, que lo obligó a apresurar lanzamientos y perder ritmo.
EL CONTROL DE BUFFALO FUE TOTAL EN LA SEGUNDA MITAD
En el tercer cuarto, los Bills ampliaron su dominio con otro drive sostenido que culminó con la segunda anotación terrestre de Allen, nuevamente desde la yarda uno, poniendo el marcador 28-13. El mariscal de campo fue determinante moviendo las cadenas y evitando errores, algo que Mahomes no pudo replicar en el otro costado.
Ya en el último cuarto, los Chiefs reaccionaron con un empuje final. Kareem Hunt logró un touchdown por tierra y Mahomes conectó con Travis Kelce para la conversión de dos puntos, acercando el marcador 28-21. Sin embargo, el intento por igualar se quedó corto ante la sólida defensa de los Bills, que cerró el partido con inteligencia, consumiendo el reloj y negando oportunidades de regreso.
CINCO VICTORIAS CONSECUTIVAS Y UN MENSAJE CLARO
Con este resultado, Josh Allen alcanzó su quinta victoria consecutiva sobre Patrick Mahomes en temporada regular, consolidando su dominio personal en la serie entre ambos quarterbacks, aunque los duelos de postemporada siguen favoreciendo al pasador de los Chiefs. Buffalo, que sigue peleando por los primeros lugares de la Conferencia Americana, mostró un nivel de juego equilibrado y una madurez que lo coloca de nuevo entre los principales contendientes.
Mahomes, pese a su esfuerzo, no logró capitalizar las oportunidades en zona roja y sufrió ante la presión rival. La ofensiva de Kansas City, con errores de ejecución y falta de explosividad, continúa siendo una de las preocupaciones del actual campeón.