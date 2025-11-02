Josh Allen vuelve a dominar a Mahomes y los Bills se imponen en Kansas City

Los Bills de Búfalo reafirmaron su condición de bestia negra para los Chiefs de Kansas City tras derrotarlos 28-21 en el Highmark Stadium, en un duelo que volvió a enfrentar a Josh Allen y Patrick Mahomes.

El quarterback de Buffalo completó una actuación eficiente, con pases precisos y liderazgo total, conduciendo a su equipo a su quinto triunfo consecutivo sobre Mahomes en temporada regular, una racha que ya marca un precedente en esta rivalidad moderna de la NFL.

Desde la primera serie ofensiva, Allen impuso condiciones. Con un drive sostenido de 84 yardas en 11 jugadas, culminó con un pase de touchdown de 23 yardas a su ala cerrada Dalton Kincaid, estableciendo el tono del encuentro. Kansas City respondió pronto con una anotación terrestre de Rashee Rice, pero a partir del segundo cuarto, los Bills encontraron un ritmo imparable.

ALLEN Y SU DOBLE AMENAZA DESARMARON A LOS CHIEFS

Josh Allen volvió a demostrar su capacidad dual, lanzando y corriendo con autoridad. En la primera mitad, además de su pase de anotación, sumó un touchdown por tierra en jugada de una yarda, aumentando la ventaja 21-10 antes del descanso. Ty Johnson también contribuyó con una carrera de tres yardas que amplió la brecha y puso en aprietos a la defensiva local.