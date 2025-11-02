Pese a derrota ante Bears, Joe Flacco rompe su marca personal con más de 400 yardas con Bengals

Fútbol Americano
/ 2 noviembre 2025
    Pese a derrota ante Bears, Joe Flacco rompe su marca personal con más de 400 yardas con Bengals
    Joe Flacco superó por primera vez las 400 yardas aéreas en su carrera. FOTO: AP

El veterano mariscal Joe Flacco lanzó para 470 yardas y cuatro touchdowns, pero no evitó la derrota 47-42 de los Bengals de Cincinnati ante los Bears de Chicago en un duelo de locura

El domingo 2 de noviembre de 2025, Joe Flacco vivió una noche histórica al superar por primera vez en su carrera la barrera de las 400 yardas por pase, al terminar con 470 y cuatro envíos de anotación en la derrota de los Bengals ante los Bears.

A sus 40 años, el experimentado mariscal firmó uno de los mejores desempeños de su carrera, pero no pudo evitar la caída en casa ante un rival que remontó en los últimos segundos.

El partido, disputado en el estadio de Cincinnati, se convirtió en un auténtico festival ofensivo.

TE PUEDE INTERESAR: Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders

Flacco completó 31 de 47 envíos, moviendo el balón con precisión quirúrgica y liderando dos series consecutivas que pusieron a los Bengals adelante 42-41 cuando restaban menos de 30 segundos en el reloj.

UN FINAL DE INFARTO EN CINCINNATI

Sin embargo, cuando todo parecía sentenciado, el novato Caleb Williams lanzó un bombazo de 58 yardas al receptor Colston Loveland, quien rompió tacleos y llevó el ovoide hasta la zona de anotación para darle a Chicago una victoria dramática por 47-42.

Fue un cierre cruel para Flacco, que pese a su gran rendimiento también lanzó dos intercepciones, una de ellas en zona roja.

La defensa de los Bengals volvió a exhibir carencias, permitiendo más de 450 yardas totales y tres touchdowns en el último cuarto.

Los errores en la cobertura y la falta de presión sobre Williams terminaron por borrar el esfuerzo ofensivo del veterano quarterback.

UN HITO EN SU CARRERA

Esta fue la primera vez en su trayectoria que Flacco superó las 400 yardas, después de más de 190 juegos en la NFL.

El campeón del Super Bowl XLVII sumó además su mejor cifra desde 2017 y demostró que, a pesar del paso del tiempo, todavía puede competir al más alto nivel.

Para los Bengals, sin embargo, la historia fue distinta: sumaron su sexta derrota en siete juegos y se alejan de la pelea por el comodín en la Conferencia Americana.

Temas


Futbol Americano
Récords

Localizaciones


Cincinnati

Personajes


Joe Flacco

Organizaciones


NFL
Cincinnati Bengals
Chicago Bears

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡142%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
En el homenaje póstumo celebrado este domingo en Uruapan, la esposa de Carlos Manzo, alcalde asesinado, destacó la valentía de su esposo.

‘Mataron al mejor presidente de México’: Dan último adiós a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Madres de familia revisan los dulces recolectados por sus hijos tras hallar alfileres incrustados.

‘Terror en redes’ alerta a familias en Coahuila: hallan alfileres y agujas en dulces de Halloween
En caso de requerirse, se contempla su traslado a hospitales de alta especialidad en la Ciudad de México.

Luchan por su vida tras tragedia en Hermosillo: 15 hospitalizados y dos en estado crítico
Desde thrillers hasta comedias y fantasía, noviembre llega cargado de estrenos imperdibles en las plataformas digitales, con títulos que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla durante todo el mes.

¿Qué vas a ver? Noviembre está lleno de estrenos en el streaming ¡Te dejamos los más top!
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante un acto público el pasado 1 de noviembre.

Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?