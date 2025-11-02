Pese a derrota ante Bears, Joe Flacco rompe su marca personal con más de 400 yardas con Bengals
El veterano mariscal Joe Flacco lanzó para 470 yardas y cuatro touchdowns, pero no evitó la derrota 47-42 de los Bengals de Cincinnati ante los Bears de Chicago en un duelo de locura
El domingo 2 de noviembre de 2025, Joe Flacco vivió una noche histórica al superar por primera vez en su carrera la barrera de las 400 yardas por pase, al terminar con 470 y cuatro envíos de anotación en la derrota de los Bengals ante los Bears.
A sus 40 años, el experimentado mariscal firmó uno de los mejores desempeños de su carrera, pero no pudo evitar la caída en casa ante un rival que remontó en los últimos segundos.
El partido, disputado en el estadio de Cincinnati, se convirtió en un auténtico festival ofensivo.
Flacco completó 31 de 47 envíos, moviendo el balón con precisión quirúrgica y liderando dos series consecutivas que pusieron a los Bengals adelante 42-41 cuando restaban menos de 30 segundos en el reloj.
UN FINAL DE INFARTO EN CINCINNATI
Sin embargo, cuando todo parecía sentenciado, el novato Caleb Williams lanzó un bombazo de 58 yardas al receptor Colston Loveland, quien rompió tacleos y llevó el ovoide hasta la zona de anotación para darle a Chicago una victoria dramática por 47-42.
Fue un cierre cruel para Flacco, que pese a su gran rendimiento también lanzó dos intercepciones, una de ellas en zona roja.
La defensa de los Bengals volvió a exhibir carencias, permitiendo más de 450 yardas totales y tres touchdowns en el último cuarto.
Los errores en la cobertura y la falta de presión sobre Williams terminaron por borrar el esfuerzo ofensivo del veterano quarterback.
UN HITO EN SU CARRERA
Esta fue la primera vez en su trayectoria que Flacco superó las 400 yardas, después de más de 190 juegos en la NFL.
El campeón del Super Bowl XLVII sumó además su mejor cifra desde 2017 y demostró que, a pesar del paso del tiempo, todavía puede competir al más alto nivel.
Para los Bengals, sin embargo, la historia fue distinta: sumaron su sexta derrota en siete juegos y se alejan de la pelea por el comodín en la Conferencia Americana.