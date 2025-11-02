Pese a derrota ante Bears, Joe Flacco rompe su marca personal con más de 400 yardas con Bengals

El domingo 2 de noviembre de 2025, Joe Flacco vivió una noche histórica al superar por primera vez en su carrera la barrera de las 400 yardas por pase, al terminar con 470 y cuatro envíos de anotación en la derrota de los Bengals ante los Bears.

A sus 40 años, el experimentado mariscal firmó uno de los mejores desempeños de su carrera, pero no pudo evitar la caída en casa ante un rival que remontó en los últimos segundos.

El partido, disputado en el estadio de Cincinnati, se convirtió en un auténtico festival ofensivo.

TE PUEDE INTERESAR: Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders

Flacco completó 31 de 47 envíos, moviendo el balón con precisión quirúrgica y liderando dos series consecutivas que pusieron a los Bengals adelante 42-41 cuando restaban menos de 30 segundos en el reloj.