Justin Fields llega a los Chiefs: ¿El relevo de Patrick Mahomes para la temporada 2026 de la NFL?

Los Chiefs de Kansas City ya tienen nuevo quarterback para encarar la temporada 2026 de la NFL. De acuerdo con reportes de NFL Network, ESPN y Associated Press, la franquicia acordó un canje con los Jets de Nueva York para hacerse de Justin Fields, quien llegará como una opción importante en el arranque de campaña mientras Patrick Mahomes continúa con su proceso de recuperación.

El intercambio contempla una selección de sexta ronda del Draft 2027 para los Jets.

La operación tiene lógica inmediata para Kansas City. Mahomes sigue rehabilitándose de una lesión de ligamento cruzado anterior sufrida al cierre de la campaña pasada, por lo que la directiva buscaba una alternativa con experiencia para no quedar expuesta en la posición más sensible del roster.

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En ese escenario aparece Fields, un mariscal de campo atlético, con capacidad de ganar yardas por tierra y con experiencia previa como titular en la NFL.

Además del pick, el acuerdo también representa una apuesta de bajo riesgo para los Chiefs. Distintos reportes señalan que Fields tiene 10 millones de dólares garantizados para 2026, pero Nueva York absorberá 7 millones de esa cifra, por lo que Kansas City solamente asumirá 3 millones.

Eso le da margen a la organización para fortalecer la profundidad del equipo sin comprometer demasiado su tope salarial.