Los Chiefs se van a lo grande: tendrán al MVP del Super Bowl LX, Kenneth Walker

Los Kansas City Chiefs dieron un golpe sobre la mesa en el mercado de la NFL al acordar un contrato de tres años con el corredor Kenneth Walker, reciente MVP del Super Bowl, por un valor de hasta 45 millones de dólares, de acuerdo con fuentes cercanas a la negociación.

El acuerdo contempla 28.7 millones de dólares garantizados y 43.05 millones como valor base del contrato, según la misma fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a que los contratos no pueden hacerse oficiales hasta el inicio del nuevo año de la liga, el miércoles.

La llegada de Walker atiende una de las mayores necesidades de Kansas City, que busca recomponerse tras una decepcionante campaña de 6-11. Sus principales corredores, Kareem Hunt e Isiah Pacheco, se encuentran en la agencia libre, por lo que Brashard Smith, con apenas dos años de experiencia, era hasta ahora el único running back bajo contrato.

El movimiento se da mientras la franquicia también trabaja en retener al ala cerrada Travis Kelce, cuatro veces All-Pro, quien podría regresar para su temporada número 14 en la NFL, según otra fuente cercana a las conversaciones.

Walker, selección de segunda ronda del Draft 2022, acumuló 3,555 yardas terrestres y 29 touchdowns en cuatro temporadas con los Seattle Seahawks. Durante la campaña pasada registró 1,027 yardas y cinco anotaciones, pero su impacto fue aún mayor en la postemporada.

En playoffs firmó actuaciones memorables: 116 yardas y tres touchdowns ante los 49ers, una anotación más frente a los Rams, y finalmente 135 yardas en la victoria 29-13 sobre los Patriots en el Super Bowl, actuación que le valió el reconocimiento como Jugador Más Valioso del partido.