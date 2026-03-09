Los Chiefs se van a lo grande: tendrán al MVP del Super Bowl LX, Kenneth Walker
De acuerdo con los últimos reportes, Kansas City acordó un contrato de tres años con el corredor de los Seattle Seahawks, a pocas horas de que comience la temporada de la agencia libre
Los Kansas City Chiefs dieron un golpe sobre la mesa en el mercado de la NFL al acordar un contrato de tres años con el corredor Kenneth Walker, reciente MVP del Super Bowl, por un valor de hasta 45 millones de dólares, de acuerdo con fuentes cercanas a la negociación.
El acuerdo contempla 28.7 millones de dólares garantizados y 43.05 millones como valor base del contrato, según la misma fuente, que habló bajo condición de anonimato debido a que los contratos no pueden hacerse oficiales hasta el inicio del nuevo año de la liga, el miércoles.
La llegada de Walker atiende una de las mayores necesidades de Kansas City, que busca recomponerse tras una decepcionante campaña de 6-11. Sus principales corredores, Kareem Hunt e Isiah Pacheco, se encuentran en la agencia libre, por lo que Brashard Smith, con apenas dos años de experiencia, era hasta ahora el único running back bajo contrato.
El movimiento se da mientras la franquicia también trabaja en retener al ala cerrada Travis Kelce, cuatro veces All-Pro, quien podría regresar para su temporada número 14 en la NFL, según otra fuente cercana a las conversaciones.
Walker, selección de segunda ronda del Draft 2022, acumuló 3,555 yardas terrestres y 29 touchdowns en cuatro temporadas con los Seattle Seahawks. Durante la campaña pasada registró 1,027 yardas y cinco anotaciones, pero su impacto fue aún mayor en la postemporada.
En playoffs firmó actuaciones memorables: 116 yardas y tres touchdowns ante los 49ers, una anotación más frente a los Rams, y finalmente 135 yardas en la victoria 29-13 sobre los Patriots en el Super Bowl, actuación que le valió el reconocimiento como Jugador Más Valioso del partido.
Con su cambio de equipo, Walker se convierte en apenas el cuarto MVP del Super Bowl que cambia de franquicia al año siguiente. Antes lo hicieron Larry Brown (de Cowboys a Raiders), Desmond Howard (de Packers a Raiders) y Dexter Jackson (de Buccaneers a Cardinals).
Durante años, los Chiefs han sobrevivido en la posición de corredor con mezclas improvisadas de selecciones tardías del draft y agentes libres económicos. Sin embargo, el equipo necesitaba urgentemente reforzar ese sector luego de terminar 25º en la NFL en ataque terrestre, con apenas 106.6 yardas por partido.
En 2025, Kareem Hunt lideró al equipo con 661 yardas, seguido por Isiah Pacheco con 462. El tercer mejor corredor del equipo fue el propio quarterback Patrick Mahomes, quien acumuló 422 yardas y cinco touchdowns, aunque se perdió los últimos tres juegos de la temporada por un ligamento de la rodilla desgarrado.
En el próximo Draft de la NFL, el corredor de Notre Dame Jeremiyah Love había sido vinculado con Kansas City. No obstante, su gran actuación en el scouting combine elevó tanto su proyección que podría no estar disponible cuando los Chiefs elijan con el pick número 9 global.
Además, Kansas City posee la selección número 29 de la primera ronda, obtenida como parte del intercambio que envió al esquinero Trent McDuffie a los Rams. Con Walker ya en el roster, la franquicia gana mayor flexibilidad para reforzar otras áreas urgentes, como la presión al quarterback, el interior de la línea defensiva, la profundidad de la línea ofensiva y el cuerpo de receptores.
UN MVP DE CUATRO TEMPORADAS
Kenneth Walker III comenzó a llamar la atención desde el fútbol americano universitario, primero con Wake Forest y posteriormente con Michigan State, donde firmó una temporada espectacular que lo colocó entre los corredores más explosivos del país. En 2021 acumuló 1,636 yardas terrestres y 18 touchdowns, actuación que lo convirtió en uno de los finalistas al Trofeo Heisman.
Su desempeño universitario lo llevó a ser seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2022 por los Seattle Seahawks. Desde su temporada de novato demostró su capacidad para romper tacleadas y generar grandes jugadas, consolidándose rápidamente como uno de los corredores más dinámicos de la liga.
Durante cuatro campañas con Seattle, Walker acumuló más de 3,500 yardas por tierra y 29 touchdowns, además de convertirse en una pieza clave del ataque del equipo. Su consagración llegó en la postemporada más reciente, cuando lideró el camino hacia el título y fue reconocido como MVP del Super Bowl, logro que ahora lo catapulta a una nueva etapa con los Kansas City Chiefs.
(Con información de AP)