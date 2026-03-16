¿De qué murió Pablo Jurado? Fallece exjugador del Toluca a los 22 años; luto en la Liga MX

El futbol mexicano amaneció con una noticia que sacudió al entorno de la Liga MX. Pablo Jurado Serafín, exjugador y exportero surgido de las fuerzas básicas del Toluca, falleció a los 22 años, según confirmó el propio club escarlata a través de un mensaje institucional difundido el domingo. La institución mexiquense lamentó públicamente la muerte del joven guardameta y envió condolencias a sus familiares y amigos. Tras el anuncio, también se sumaron mensajes de pesar desde el futbol mexicano, incluida la Liga MX, en una muestra del impacto que provocó la partida de un jugador que todavía estaba en plena juventud. TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó en Ring Royale 2026? El escándalo de Alfredo Adame, Marcela Mistral y Alberto del Río

Pablo Jurado formó parte del proceso de cantera del Toluca desde 2019. Durante su desarrollo defendió el arco en distintas categorías juveniles de los Diablos Rojos, entre ellas la Sub-17, la Sub-20 y la Sub-23. Reportes coinciden en que permaneció dentro de la estructura escarlata hasta 2024, año en el que concluyó su etapa con la institución. Aunque no alcanzó a debutar en la Primera División, su paso por las inferiores del Toluca lo convirtió en un rostro conocido dentro de la formación de porteros del club.

La noticia de su fallecimiento generó consternación entre aficionados y medios, sobre todo por tratarse de un exfutbolista de apenas 22 años, con un camino todavía por recorrer dentro del deporte. Hasta ahora, no se ha dado a conocer de manera oficial la causa de su muerte. Ese detalle ha mantenido la atención alrededor del caso, mientras el mensaje central en el futbol mexicano ha sido de solidaridad con la familia y con el círculo cercano de Pablo Jurado Serafín.

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