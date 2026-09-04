Laguna Football League 2026: más de 310 niños encenderán el emparrillado

La Temporada 2026 de la Laguna Football League (LFL) fortalecerá el futbol americano infantil en Torreón y la Comarca Lagunera: el circuito superó los 310 jugadores registrados y comenzará actividades oficiales el 19 de septiembre. Apenas un año después de su nacimiento, la organización presentó en el Centro de Convenciones de Torreón una campaña que tendrá cinco categorías formativas: Botanitas, Mosquitos, Hormiguitas, Hormigas y Ardillas. Una de las novedades será la reactivación de Mosquitos mientras que un club procedente de Durango competirá en Ardillas, movimiento que amplía el alcance de la liga entre Coahuila y Durango.

Vikingos, Ciclones, Broncos Laguna, Cuervos 64 Peñoles y Lions forman parte del proyecto encabezado por el presidente César Quiñones. Los equipos continúan entrenamientos y partidos de preparación para ajustar sistemas antes de la primera jornada. Los rosters permanecerán abiertos hasta el 14 de septiembre. Cuatro días después, el viernes 18 a las 6 de la tarde, se realizará la ceremonia inaugural en el campo del Sindicato de la Sección 64 de Met-Mex Peñoles; la competencia regular comenzará el sábado 19. La LFL estrenará una plataforma digital para ordenar y transparentar inscripciones, transferencias y comunicación con madres y padres de familia.

Los jugadores podrán elegir club y solicitar cambios bajo límites establecidos, medida con la que se pretende conservar el equilibrio competitivo. El crecimiento no se limita al emparrillado. La organización contempla clínicas para entrenadores y cursos administrativos destinados a los responsables de cada institución, con la intención de elevar la preparación deportiva y la gestión de los equipos. La respuesta de más de 310 niñas y niños confirma el interés por el futbol americano en La Laguna. La campaña buscará consolidar un semillero regional, fortalecer valores como disciplina y trabajo en equipo, y ofrecer una ruta de desarrollo a los futuros talentos de Torreón y municipios vecinos.

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