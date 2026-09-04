Reportan la muerte de Terremoto Rudo, luchador y maestro de Saltillo

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    Reportan la muerte de Terremoto Rudo, luchador y maestro de Saltillo
    Terremoto Rudo dedicó más de dos décadas a los cuadriláteros de Saltillo y a formar nuevos talentos en la Arena Obreros del Progreso. FOTO: FACEBOOK/FLOR VIOLENTA

Flor Violenta confirmó, con autorización de la familia, la partida del profesor de la Arena Obreros y destacó la vigencia de sus enseñanzas

La lucha libre de Saltillo está de luto. Este viernes se reportó en redes sociales el fallecimiento de Terremoto Rudo, gladiador y formador ligado a la Arena Obreros del Progreso.

La luchadora local Flor Violenta confirmó la noticia en una publicación realizada con autorización de la familia.

Informó que su amigo y profesor había partido, pidió elevar una oración por su eterno descanso y expresó condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad luchística.

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“Nunca muere quien supo vivir y ha dejado en la tierra hermosos recuerdos, tus enseñanzas estarán siempre presentes en nuestra memoria”, escribió la gladiadora sobre el legado que Terremoto construyó dentro y fuera del cuadrilátero.

Flor Violenta agregó que los datos de los servicios funerarios serán compartidos cuando la familia proporcione más información.

Hasta el momento no se han dado a conocer la edad del luchador ni las causas de su fallecimiento.

Terremoto fue una presencia constante en Saltillo. LuchaDB conserva registros de su actividad desde 2003 y contabiliza 204 presentaciones hasta 2025, además de sus apariciones en 2026.

Su trayectoria incluyó escenarios como la Arena Obreros y la Arena Pavillón del Norte.

Su última lucha documentada ocurrió el 9 de agosto en la Arena Obreros, junto a Demonik Fly para enfrentar a Astaroth y Príncipe Rayo. También compartió esquina con Ráfaga, El Fantasma y Ángel Rebelde Jr., y seguía activo en el circuito local.

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Más allá de sus combates, su huella quedó en la enseñanza. Terremoto impartió entrenamientos en la Obreros, semillero del pancracio saltillense, y aparece acreditado como maestro de León Guerrero y Alma Guerrera. Ahí transmitió las caídas, el llaveo y el respeto por el oficio.

Bajo la frase “Rudos o Técnicos, Fuera de Control”, Flor Violenta despidió a un compañero cuya partida deja un vacío en las arenas de barrio.

Terremoto Rudo será recordado por sus luchas, enseñanzas y aportación para mantener viva esta tradición en Saltillo.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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