Reportan la muerte de Terremoto Rudo, luchador y maestro de Saltillo

La lucha libre de Saltillo está de luto. Este viernes se reportó en redes sociales el fallecimiento de Terremoto Rudo, gladiador y formador ligado a la Arena Obreros del Progreso. La luchadora local Flor Violenta confirmó la noticia en una publicación realizada con autorización de la familia. Informó que su amigo y profesor había partido, pidió elevar una oración por su eterno descanso y expresó condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad luchística.

“Nunca muere quien supo vivir y ha dejado en la tierra hermosos recuerdos, tus enseñanzas estarán siempre presentes en nuestra memoria”, escribió la gladiadora sobre el legado que Terremoto construyó dentro y fuera del cuadrilátero. Flor Violenta agregó que los datos de los servicios funerarios serán compartidos cuando la familia proporcione más información. Hasta el momento no se han dado a conocer la edad del luchador ni las causas de su fallecimiento.

Terremoto fue una presencia constante en Saltillo. LuchaDB conserva registros de su actividad desde 2003 y contabiliza 204 presentaciones hasta 2025, además de sus apariciones en 2026. Su trayectoria incluyó escenarios como la Arena Obreros y la Arena Pavillón del Norte. Su última lucha documentada ocurrió el 9 de agosto en la Arena Obreros, junto a Demonik Fly para enfrentar a Astaroth y Príncipe Rayo. También compartió esquina con Ráfaga, El Fantasma y Ángel Rebelde Jr., y seguía activo en el circuito local.

Más allá de sus combates, su huella quedó en la enseñanza. Terremoto impartió entrenamientos en la Obreros, semillero del pancracio saltillense, y aparece acreditado como maestro de León Guerrero y Alma Guerrera. Ahí transmitió las caídas, el llaveo y el respeto por el oficio. Bajo la frase “Rudos o Técnicos, Fuera de Control”, Flor Violenta despidió a un compañero cuya partida deja un vacío en las arenas de barrio. Terremoto Rudo será recordado por sus luchas, enseñanzas y aportación para mantener viva esta tradición en Saltillo.

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