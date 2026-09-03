Lobos UAdeC debuta este viernes ante Águilas UACH en la Liga Mayor 2026

El encuentro está programado para las 18:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de Chihuahua, en un duelo que representa desde la primera semana una prueba para el conjunto saltillense, que inicia una nueva etapa dentro de su programa de futbol americano.

La espera terminó para los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) , que este viernes 4 de septiembre pondrán en marcha su participación en la temporada 2026 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), con una visita a las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Lobos llega a esta campaña con cambios importantes en su estructura. Uno de los principales es la incorporación de Frank González como director del programa de futbol americano, una figura con amplia trayectoria en el ámbito del futbol americano estudiantil y que ahora forma parte del proyecto de la UAdeC.

En el terreno de juego, Daniel Carrete estará al frente de la Jauría como head coach. El entrenador tendrá la responsabilidad de conducir a un plantel que combina elementos con experiencia en Liga Mayor y jugadores que dieron el salto desde la categoría Intermedia.

La renovación también alcanza la imagen del equipo, que para esta temporada cuenta con nuevos uniformes y equipamiento, además del respaldo del nuevo patronato. El objetivo es darle continuidad a un proyecto que busca recuperar el protagonismo que Lobos tuvo en temporadas anteriores y fortalecer nuevamente su presencia dentro de la competencia nacional.

El primer compromiso, sin embargo, no será sencillo. Jugar en Chihuahua representa un reto por las condiciones físicas que suelen caracterizar los encuentros entre equipos del norte del país. Para Lobos, una de las prioridades será establecer desde el inicio su juego terrestre y mantener el control del balón, además de reducir al mínimo los errores que puedan darle oportunidades a las Águilas.

El resultado de esta primera jornada también marcará el punto de partida para una parte importante del calendario, pues después de la visita a Chihuahua, la UAdeC tendrá dos encuentros consecutivos en Saltillo.

El regreso a casa será el viernes 11 de septiembre, cuando Lobos reciba a los Potros ITSON a las 19:00 horas en el Estadio Jorge Castro. Una semana después, el viernes 18 de septiembre, volverá a jugar como local frente a los Tecos de Guadalajara, también en el Estadio Jorge Castro.

La Jauría mantendrá prácticamente toda la primera parte de su calendario en Saltillo, pues el 25 de septiembre enfrentará a los Indios UACJ, el 9 de octubre a los Cimarrones de Baja California y el 17 de octubre tendrá otro compromiso como local ante Frailes IT. Después de esta seguidilla de encuentros en casa, Lobos volverá a salir de Saltillo para visitar a los Indios UACJ el 30 de octubre, en el Complejo Universitario de Ciudad Juárez.