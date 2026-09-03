Lobos UAdeC debuta este viernes ante Águilas UACH en la Liga Mayor 2026

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Fútbol Americano
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    Lobos UAdeC debuta este viernes ante Águilas UACH en la Liga Mayor 2026
    La Jauría saltillense inicia en Chihuahua el camino de la temporada 2026, con Daniel “Carrete” como head coach. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Después de su debut como visitante, Lobos volverá a Saltillo para recibir a Potros ITSON y Tecos UAG en las semanas dos y tres

La espera terminó para los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), que este viernes 4 de septiembre pondrán en marcha su participación en la temporada 2026 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), con una visita a las Águilas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El encuentro está programado para las 18:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de Chihuahua, en un duelo que representa desde la primera semana una prueba para el conjunto saltillense, que inicia una nueva etapa dentro de su programa de futbol americano.

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Lobos llega a esta campaña con cambios importantes en su estructura. Uno de los principales es la incorporación de Frank González como director del programa de futbol americano, una figura con amplia trayectoria en el ámbito del futbol americano estudiantil y que ahora forma parte del proyecto de la UAdeC.

En el terreno de juego, Daniel Carrete estará al frente de la Jauría como head coach. El entrenador tendrá la responsabilidad de conducir a un plantel que combina elementos con experiencia en Liga Mayor y jugadores que dieron el salto desde la categoría Intermedia.

La renovación también alcanza la imagen del equipo, que para esta temporada cuenta con nuevos uniformes y equipamiento, además del respaldo del nuevo patronato. El objetivo es darle continuidad a un proyecto que busca recuperar el protagonismo que Lobos tuvo en temporadas anteriores y fortalecer nuevamente su presencia dentro de la competencia nacional.

El primer compromiso, sin embargo, no será sencillo. Jugar en Chihuahua representa un reto por las condiciones físicas que suelen caracterizar los encuentros entre equipos del norte del país. Para Lobos, una de las prioridades será establecer desde el inicio su juego terrestre y mantener el control del balón, además de reducir al mínimo los errores que puedan darle oportunidades a las Águilas.

El resultado de esta primera jornada también marcará el punto de partida para una parte importante del calendario, pues después de la visita a Chihuahua, la UAdeC tendrá dos encuentros consecutivos en Saltillo.

El regreso a casa será el viernes 11 de septiembre, cuando Lobos reciba a los Potros ITSON a las 19:00 horas en el Estadio Jorge Castro. Una semana después, el viernes 18 de septiembre, volverá a jugar como local frente a los Tecos de Guadalajara, también en el Estadio Jorge Castro.

La Jauría mantendrá prácticamente toda la primera parte de su calendario en Saltillo, pues el 25 de septiembre enfrentará a los Indios UACJ, el 9 de octubre a los Cimarrones de Baja California y el 17 de octubre tendrá otro compromiso como local ante Frailes IT. Después de esta seguidilla de encuentros en casa, Lobos volverá a salir de Saltillo para visitar a los Indios UACJ el 30 de octubre, en el Complejo Universitario de Ciudad Juárez.

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Con esos dos compromisos en Saltillo, la Jauría tendrá la oportunidad de comenzar a construir una fortaleza como local, aunque antes deberá superar el primer examen de la campaña.

Este viernes, en Chihuahua, comenzará oficialmente el camino de Lobos UAdeC en la Liga Mayor 2026. La primera respuesta sobre el funcionamiento de este renovado proyecto llegará sobre el emparrillado.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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