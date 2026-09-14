MNF: Patrick Mahomes vuelve con triunfo de los Chiefs ante los Broncos

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Fútbol Americano
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    MNF: Patrick Mahomes vuelve con triunfo de los Chiefs ante los Broncos
    La defensiva de los Chiefs de Kansas City presionó constantemente a Bo Nix y limitó a la ofensiva de los Broncos a 10 puntos. FOTO: AP

Mahomes regresó al Arrowhead Stadium después de una larga rehabilitación y Kansas City impuso condiciones ante Denver en el primer Monday Night Football de la temporada

Patrick Mahomes volvió al campo después de 274 días y los Chiefs de Kansas City comenzaron la temporada 2026 con una victoria de 31-10 sobre los Broncos de Denver, en el primer Monday Night Football del año, disputado ante su afición en el Arrowhead Stadium.

El quarterback regresó a la acción después de la lesión de rodilla derecha que sufrió el 14 de diciembre de 2025 frente a los Chargers de Los Ángeles. Aquella tarde, Mahomes sufrió daños en los ligamentos cruzado anterior y colateral de la rodilla, una lesión que puso fin a su temporada.

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Su regreso no tuvo las cifras habituales de sus mejores actuaciones, pero sí terminó con tres touchdowns. Mahomes completó 15 de 27 pases para 184 yardas, lanzó una intercepción y registró una calificación de 86.0. Además, corrió siete veces para 23 yardas y consiguió una anotación por tierra.

La primera llegó después de una escapada de 15 yardas por el centro del campo. Denver respondió con un pase de 19 yardas de Bo Nix para Evan Engram, pero Kansas City retomó la ventaja antes del descanso cuando Mahomes encontró a Rashee Rice en un envío de 13 yardas.

El jugador que más peso tuvo en la ofensiva local fue Kenneth Walker III. El corredor, contratado durante la agencia libre después de ser el MVP del Super Bowl LX con los Seahawks de Seattle, tuvo su primer partido oficial con los Chiefs y terminó con 173 yardas en 23 acarreos, un promedio de 7.5 por carrera.

Walker también aportó un touchdown por tierra y otro mediante recepción, además de sumar 18 yardas en tres atrapadas. Travis Kelce, en una temporada marcada por las dudas sobre su futuro, colaboró con 71 yardas en tres recepciones. Una de sus atrapadas produjo 59 yardas y estuvo cerca de terminar en touchdown.

La defensiva de Kansas City también tuvo una participación determinante. Nix vivió una noche complicada en su regreso tras la fractura de tobillo que sufrió en enero ante los Bills de Buffalo. El quarterback de Denver completó 17 de 28 pases para 131 yardas, un touchdown y una intercepción.

Además, fue capturado en cuatro ocasiones y perdió tres balones sueltos, uno de ellos recuperado por Chris Jones después de que Felix Anudike-Uzomah provocara el fumble.

La primera posesión de Nix terminó con una intercepción de Mansoor Delane, quien ganó la posición frente a Courtland Sutton en un pase profundo. Más tarde, Brandon Jones interceptó a Mahomes y devolvió el balón 24 yardas hasta la yarda cinco de Kansas City, aunque Denver solo consiguió tres puntos en esa oportunidad mediante un gol de campo de Wil Lutz.

Jaylen Waddle tampoco tuvo el debut esperado con Denver. El receptor, adquirido desde los Dolphins de Miami durante la temporada baja, solamente consiguió una recepción para dos yardas.

Kansas City amplió la diferencia en la segunda mitad con la carrera de Walker y posteriormente con las conexiones de Mahomes con Emmett Johnson y el propio corredor. Para entonces, la defensiva de los Chiefs ya había tomado el control del encuentro.

El triunfo permitió a Mahomes volver a un escenario que conocía bien, pero bajo una circunstancia diferente: después de una larga rehabilitación y con la responsabilidad de demostrar que su rodilla está lista para soportar nuevamente el ritmo de la NFL.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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