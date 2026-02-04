Lobos Juvenil UAdeC recibe a Jaguares Unifreire en el arranque de la pretemporada

Fútbol Americano
/ 4 febrero 2026
    Lobos Juvenil UAdeC recibe a Jaguares Unifreire en el arranque de la pretemporada
    El partido permitirá a ambos equipos evaluar ajustes tácticos y rotaciones en su plantel. FOTO: FB/LOBOS UADEC

Los Lobos inician su actividad de pretemporada este viernes 6 de febrero al recibir a Jaguares Unifreire en el Estadio Jorge Castro Medina

La pretemporada del futbol americano juvenil comienza a tomar forma y este viernes 6 de febrero tendrá uno de sus primeros puntos de referencia en el Estadio Jorge Castro Medina. A las 17:00 horas, los Lobos Juvenil de la UAdeC recibirán a Jaguares Unifreire en un encuentro que marca el inicio de la actividad en casa para el conjunto universitario y que servirá como primer parámetro rumbo a la temporada regular.

Aunque se trata de un juego de preparación, el duelo tiene un peso particular para ambos equipos. Para Lobos, será la oportunidad de presentarse ante su gente, ajustar sistemas y observar el funcionamiento real de su roster en condiciones de competencia. Para Jaguares Unifreire, el compromiso representa una prueba exigente fuera de casa, ideal para medir su nivel ante un rival que suele ser ordenado y físico.

TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Fidalgo y Obed Vargas podrían enfrentarse en la Copa del Rey

La pretemporada, más allá del marcador, permite a los cuerpos técnicos evaluar aspectos que no siempre se reflejan en los entrenamientos: la comunicación en el campo, la respuesta ante la presión, la disciplina en jugadas clave y la profundidad del plantel. En ese sentido, el partido en el Jorge Castro Medina será un escenario útil para tomar decisiones de cara a las siguientes semanas.

Lobos Juvenil llega con la intención de establecer una base sólida desde este primer encuentro. Jugar en casa implica asumir el control del ritmo y aprovechar el conocimiento del terreno, además de enviar un mensaje interno sobre la importancia de competir desde el inicio del calendario. El equipo ha trabajado en su preparación física y en la ejecución de su plan ofensivo y defensivo, buscando consistencia más que espectacularidad.

Del otro lado, Jaguares Unifreire afronta el compromiso como una oportunidad para probar su estructura ante un rival directo del circuito. El equipo buscará observar la respuesta de sus líneas, la movilidad de su ofensiva y la capacidad de adaptación durante el juego, factores clave en una etapa donde los ajustes suelen ser constantes.

El encuentro también permitirá a jugadores jóvenes ganarse minutos y demostrar que pueden ser opciones reales durante la temporada. En este tipo de partidos, cada repetición cuenta, cada error deja aprendizaje y cada acierto suma confianza.

Más allá de etiquetas o discursos previos, el juego del viernes será el primer aviso de lo que ambos equipos pretenden construir. La pretemporada no define campeones, pero sí marca rutas. Para Lobos Juvenil UAdeC, será el inicio de su camino en casa. Para Jaguares Unifreire, una prueba temprana que puede ofrecer respuestas importantes.

El emparrillado del Jorge Castro Medina abrirá sus puertas para un duelo que, sin ser definitivo, ya empieza a dibujar el pulso de la temporada que está por venir.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

