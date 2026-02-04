Lobos Juvenil UAdeC recibe a Jaguares Unifreire en el arranque de la pretemporada

La pretemporada del futbol americano juvenil comienza a tomar forma y este viernes 6 de febrero tendrá uno de sus primeros puntos de referencia en el Estadio Jorge Castro Medina. A las 17:00 horas, los Lobos Juvenil de la UAdeC recibirán a Jaguares Unifreire en un encuentro que marca el inicio de la actividad en casa para el conjunto universitario y que servirá como primer parámetro rumbo a la temporada regular.

Aunque se trata de un juego de preparación, el duelo tiene un peso particular para ambos equipos. Para Lobos, será la oportunidad de presentarse ante su gente, ajustar sistemas y observar el funcionamiento real de su roster en condiciones de competencia. Para Jaguares Unifreire, el compromiso representa una prueba exigente fuera de casa, ideal para medir su nivel ante un rival que suele ser ordenado y físico.

La pretemporada, más allá del marcador, permite a los cuerpos técnicos evaluar aspectos que no siempre se reflejan en los entrenamientos: la comunicación en el campo, la respuesta ante la presión, la disciplina en jugadas clave y la profundidad del plantel. En ese sentido, el partido en el Jorge Castro Medina será un escenario útil para tomar decisiones de cara a las siguientes semanas.