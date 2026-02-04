Álvaro Fidalgo y Obed Vargas podrían enfrentarse en la Copa del Rey

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, dos futbolistas vinculados con el fútbol mexicano, son protagonistas de una historia especial en España tras sus recientes fichajes en La Liga. El mediocampista Álvaro Fidalgo acaba de ser incluido en la convocatoria del Real Betis Balompié para el partido de Cuartos de Final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid mañana jueves 5 de febrero, mientras que Obed Vargas fue presentado hoy oficialmente como nuevo jugador del club colchonero y ya trabaja con el primer equipo dirigido por Diego Simeone. Fidalgo, quien dejó al Club América para emprender su aventura europea con el Betis, se ganó rápidamente un lugar en la lista de convocados tras su incorporación al equipo y podría tener sus primeros minutos con la camiseta verdiblanca en este compromiso copero.

TE PUEDE INTERESAR: Latinos en el Super Bowl LX: jugadores con raíces latinoamericanas que brillarán en Patriots vs Seahawks Del otro lado, Vargas, mediocampista joven procedente de la MLS, fue recibido por sus nuevos compañeros, incluido Antoine Griezmann, en su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid y aparece ya como opción para Simeone en el duelo decisivo de la Copa. El partido de Cuartos está programado para las 2 de la tarde, en el Estadio La Cartuja con transmisión en México por Sky Sports.