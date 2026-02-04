Álvaro Fidalgo y Obed Vargas podrían enfrentarse en la Copa del Rey

Fútbol
/ 4 febrero 2026
    Álvaro Fidalgo y Obed Vargas viven sus primeros días en LaLiga y podrían verse las caras como rivales en los Cuartos de Final de la Copa del Rey entre Real Betis y Atlético de Madrid. FOTOS: X/REAL BETIS/ATLÉTICO DE MADRID

El mediocampista exAmérica fue convocado con el Real Betis para los Cuartos de Final, mientras que el mexicano podría tener minutos en el duelo de este jueves

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, dos futbolistas vinculados con el fútbol mexicano, son protagonistas de una historia especial en España tras sus recientes fichajes en La Liga.

El mediocampista Álvaro Fidalgo acaba de ser incluido en la convocatoria del Real Betis Balompié para el partido de Cuartos de Final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid mañana jueves 5 de febrero, mientras que Obed Vargas fue presentado hoy oficialmente como nuevo jugador del club colchonero y ya trabaja con el primer equipo dirigido por Diego Simeone.

Fidalgo, quien dejó al Club América para emprender su aventura europea con el Betis, se ganó rápidamente un lugar en la lista de convocados tras su incorporación al equipo y podría tener sus primeros minutos con la camiseta verdiblanca en este compromiso copero.

TE PUEDE INTERESAR: Latinos en el Super Bowl LX: jugadores con raíces latinoamericanas que brillarán en Patriots vs Seahawks

Del otro lado, Vargas, mediocampista joven procedente de la MLS, fue recibido por sus nuevos compañeros, incluido Antoine Griezmann, en su primer entrenamiento con el Atlético de Madrid y aparece ya como opción para Simeone en el duelo decisivo de la Copa.

El partido de Cuartos está programado para las 2 de la tarde, en el Estadio La Cartuja con transmisión en México por Sky Sports.

La posibilidad de ver a ambos futbolistas en el terreno de juego como rivales ha generado expectativa entre aficionados, ya que sería un debut histórico casi inmediato tras sus arribos a LaLiga.

Aunque la presencia de ambos dentro del once dependerá de las decisiones de Pellegrini y Simeone, sus registros y convocatorias abren la puerta a un inédito duelo con sabor mexicano en una fase eliminatoria de la Copa del Rey.

Si no llegaran a debutar en este encuentro copero, Betis y Atlético de Madrid volverán a enfrentarse en La Liga el próximo fin de semana, lo que mantendría viva la posibilidad de que Fidalgo y Vargas se vean las caras en otros escenarios de la Temporada.

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

