Lobos UAdeC Juvenil alista su camino en la Temporada 2026: enfrentará ocho juegos

Fútbol Americano
/ 28 enero 2026
    Lobos UAdeC Juvenil alista su camino en la Temporada 2026: enfrentará ocho juegos
    El equipo universitario enfrentará a rivales como Borregos, Indios UACJ y Rams Torreón durante la temporada regular. FOTO: DIRECCIÓN DE FUTBOL AMERICANO

La agenda incluye ocho compromisos ante equipos de Coahuila, Chihuahua y Durango, y que marcará el rumbo del equipo universitario entre febrero y mayo

La categoría Juvenil de Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ya tiene definido su camino para la Temporada 2026 de futbol americano, un calendario que marca el inicio formal de la preparación competitiva y que combina duelos en casa, salidas clave y una agenda escalonada entre febrero y mayo.

El programa contempla ocho encuentros, distribuidos en cuatro juegos como local y cuatro como visitante, frente a rivales de distintas plazas del norte del país, lo que representa un reto constante para el grupo universitario. El arranque está previsto para el 28 de febrero, cuando Lobos reciba a Halcones UAL, dando paso a una seguidilla de partidos que pondrán a prueba la profundidad del plantel y su capacidad de adaptación semana a semana.

TE PUEDE INTERESAR: Giannis Antetokounmpo pide su salida de los Bucks de Milwaukee y sacude el mercado de la NBA

Dentro de los juegos en casa, además del duelo inaugural, destacan los enfrentamientos ante Ciclones de Torreón el 7 de marzo, Cheyennes CBTis 4 el 27 de marzo, y Guerreros COBACH el 2 de mayo. Estos encuentros serán una oportunidad para que el equipo haga valer su condición de local y fortalezca su identidad ante su comunidad universitaria.

En cuanto a las visitas, Lobos Juvenil abrirá su calendario fuera de casa el 14 de marzo frente a Borregos Chihuahua (CHI). Posteriormente viajará para medirse con Indios UACJ el 21 de marzo, regresará a Torreón para enfrentar a Borregos LAG el 11 de abril, y cerrará esta parte del calendario ante Rams Torreón el 18 de abril. El último compromiso como visitante será el 25 de abril frente a Liebres ITCJ, un duelo que antecede al cierre de la temporada regular.

El calendario 2026 se presenta equilibrado en cuanto a tiempos de descanso y traslados, algo que permitirá al cuerpo técnico planificar con mayor precisión la carga de trabajo, la recuperación de los jugadores y la preparación específica para cada rival. Para el programa de Lobos Juvenil, esta estructura también representa una oportunidad de evaluar procesos formativos, consolidar talento joven y reforzar el trabajo colectivo dentro y fuera del campo.

Desde la institución se ha compartido el mensaje de que el equipo está listo para afrontar el reto, bajo la consigna de llegar preparado a cada jornada. Con el calendario ya definido, Lobos UAdeC entra de lleno en la cuenta regresiva rumbo a una temporada que será clave para medir el crecimiento del proyecto en la categoría Juvenil y su proyección dentro del futbol americano estudiantil.

