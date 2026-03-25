Lobos UAdeC: Nuevo gimnasio de pesas en Saltillo impulsa el futbol americano universitario

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 25 marzo 2026
    Lobos UAdeC: Nuevo gimnasio de pesas en Saltillo impulsa el futbol americano universitario
    La UAdeC inauguró “La Casa de los Lobos” en la Unidad Deportiva Universitaria de Saltillo, nuevo gimnasio de pesas para fortalecer al programa de futbol americano. FOTO: UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila puso en marcha un nuevo gimnasio de pesas para su programa de futbol americano en la Unidad Deportiva Universitaria, un espacio en Saltillo que busca fortalecer la preparación física del equipo Lobos de Liga Mayor

La Universidad Autónoma de Coahuila sumó una nueva instalación para su programa de futbol americano con la apertura del gimnasio de pesas “La Casa de los Lobos”, ubicado en la Unidad Deportiva Universitaria de Saltillo.

El nuevo espacio fue habilitado específicamente para atender las necesidades del equipo de Liga Mayor, en un intento por fortalecer una de las áreas clave en la preparación de los jugadores: el trabajo físico y de fuerza.

Más allá del acto protocolario, la inauguración marca un paso dentro de la intención de la institución por darle mayor estructura al deporte universitario de alto rendimiento.

$!Autoridades de la UAdeC, encabezadas por el rector Octavio Pimentel Martínez, participaron en la apertura del nuevo gimnasio destinado al equipo Lobos de futbol americano.
Autoridades de la UAdeC, encabezadas por el rector Octavio Pimentel Martínez, participaron en la apertura del nuevo gimnasio destinado al equipo Lobos de futbol americano. FOTO: UAdeC
https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/es-falso-kylian-mbappe-aclara-su-estado-de-salud-tras-rumores-de-negligencia-en-su-rodilla-EH19692868

El gimnasio cuenta con equipamiento nuevo, entre el que destacan barras, mancuernas de distintos pesos, discos, racks, máquina Smith y un área de pasto sintético, elementos que apuntan a mejorar las condiciones de entrenamiento del plantel.

A ello se suma una propuesta visual ligada a la identidad de Lobos, desarrollada con participación de estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas.

Aunque desde la rectoría se presentó la obra como un momento relevante para el futuro del futbol americano universitario, en los hechos el nuevo gimnasio representa una inversión en infraestructura que durante años había sido una de las exigencias naturales para cualquier programa que aspire a competir con mejores herramientas.

$!El gimnasio de pesas “La Casa de los Lobos” cuenta con barras, mancuernas, racks, máquina Smith y área de pasto sintético para la preparación física del equipo.
El gimnasio de pesas “La Casa de los Lobos” cuenta con barras, mancuernas, racks, máquina Smith y área de pasto sintético para la preparación física del equipo. FOTO: UAdeC

En la ceremonia participaron autoridades universitarias, encabezadas por el rector Octavio Pimentel Martínez; el director del Programa de Futbol Americano, Frank González.

El coordinador general de Deportes, Robertony García Perea; así como la directora de la Facultad de Artes Plásticas, Raquel Torres Gutiérrez, entrenadores, jugadores y docentes.

También se entregó un reconocimiento simbólico a la comunidad de Artes Plásticas por su intervención en la identidad visual del gimnasio, uno de los rasgos distintivos del nuevo inmueble.

$!Jugadores y cuerpo técnico de Lobos de la UAdeC ya cuentan con un nuevo espacio de entrenamiento en Saltillo, pensado para apuntalar su desarrollo en el futbol americano universitario.
Jugadores y cuerpo técnico de Lobos de la UAdeC ya cuentan con un nuevo espacio de entrenamiento en Saltillo, pensado para apuntalar su desarrollo en el futbol americano universitario. FOTO: UAdeC

Con esta apertura, la UAdeC incorpora en Saltillo un espacio dedicado de forma exclusiva al desarrollo físico de Lobos, en un movimiento que busca traducirse en mejores procesos de entrenamiento y mayor respaldo institucional para el futbol americano universitario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Octavio Pimentel Martínez

Organizaciones


UAdeC
Lobos UAdeC

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
A casi un mes de detectarse las manchas de crudo, el derrame ha contaminado el Corredor Arrecifal del Suroeste, afectando a comunidades pesqueras y fauna marina.

Impacta crudo 630 km de costa en el Golfo; Gobierno deslinda a Pemex por derrame
Sheinbaum responde a Riva Palacio tras acusaciones sobre Cuba y cárteles. La presidenta rechaza señalamientos y los califica como “ciencia ficción”.

‘Ese señor no es periodista’... Claudia Sheinbaum critica a Riva Palacio por decir que Cuba envía armas a cárteles mexicanos
Una de sus exigencias es que la ley no sea retroactiva, algo que sí está planteado en el proyecto.

Intentan jubilados de Pemex, Luz y Fuerza y CFE entrar a Cámara de Diputados
La reforma es retroactiva, es decir, aplica a las pensiones vigentes antes de la aprobación de la enmienda constitucional.

En medio de protestas, avalan reforma a ‘pensiones doradas’
El congresista Jamie Raskin, demócrata por Maryland y miembro de alto rango del comité, interroga a la secretaria de Seguridad Nacional, en la Cámara de Representantes.

Revela un congresista demócrata que Trump mostró un mapa clasificado en un vuelo en 2022

Un portavoz militar iraní ridiculizó el plan de paz de 15 puntos que, según Trump, se está debatiendo, y afirmó el miércoles que los estadounidenses solo estaban negociando entre ellos.

EU se prepara para desplegar tropas en medio de las afirmaciones de Trump de que las conversaciones con Irán han sido ‘muy buenas’
A mediados de la segunda mitad de 2025, el Senado mexicano aprobó cambios legislativos que contemplan aranceles de entre el 5 % y el 50 % a unos 1,463 productos.

China concluye que aranceles de México bloquean comercio internacional
El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

¿Podría un Castro convertirse en el sucesor de Díaz-Canel en Cuba?