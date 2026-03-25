Lobos UAdeC: Nuevo gimnasio de pesas en Saltillo impulsa el futbol americano universitario

La Universidad Autónoma de Coahuila sumó una nueva instalación para su programa de futbol americano con la apertura del gimnasio de pesas “La Casa de los Lobos”, ubicado en la Unidad Deportiva Universitaria de Saltillo. El nuevo espacio fue habilitado específicamente para atender las necesidades del equipo de Liga Mayor, en un intento por fortalecer una de las áreas clave en la preparación de los jugadores: el trabajo físico y de fuerza. Más allá del acto protocolario, la inauguración marca un paso dentro de la intención de la institución por darle mayor estructura al deporte universitario de alto rendimiento.

El gimnasio cuenta con equipamiento nuevo, entre el que destacan barras, mancuernas de distintos pesos, discos, racks, máquina Smith y un área de pasto sintético, elementos que apuntan a mejorar las condiciones de entrenamiento del plantel. A ello se suma una propuesta visual ligada a la identidad de Lobos, desarrollada con participación de estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas. Aunque desde la rectoría se presentó la obra como un momento relevante para el futuro del futbol americano universitario, en los hechos el nuevo gimnasio representa una inversión en infraestructura que durante años había sido una de las exigencias naturales para cualquier programa que aspire a competir con mejores herramientas.

En la ceremonia participaron autoridades universitarias, encabezadas por el rector Octavio Pimentel Martínez; el director del Programa de Futbol Americano, Frank González. El coordinador general de Deportes, Robertony García Perea; así como la directora de la Facultad de Artes Plásticas, Raquel Torres Gutiérrez, entrenadores, jugadores y docentes. También se entregó un reconocimiento simbólico a la comunidad de Artes Plásticas por su intervención en la identidad visual del gimnasio, uno de los rasgos distintivos del nuevo inmueble.

Con esta apertura, la UAdeC incorpora en Saltillo un espacio dedicado de forma exclusiva al desarrollo físico de Lobos, en un movimiento que busca traducirse en mejores procesos de entrenamiento y mayor respaldo institucional para el futbol americano universitario.

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