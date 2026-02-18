Lobos UAdeC presenta refuerzos y nuevo semillero rumbo a Liga Mayor 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 18 febrero 2026
    Lobos UAdeC presenta refuerzos y nuevo semillero rumbo a Liga Mayor 2026
    Cargadores de Saltillo será semillero directo del equipo universitario. FOTO: FB/LOBOS UADEC

La UAdeC anunció refuerzos, un nuevo semillero y la profesionalización de su staff para fortalecer a Lobos rumbo a la temporada 2026 de Liga Mayor

La Universidad Autónoma de Coahuila presentó una serie de cambios estructurales dentro de su programa de fútbol americano rumbo a la temporada 2026 de Liga Mayor, durante una rueda de prensa encabezada por la nueva Dirección de este deporte, en la que se anunciaron refuerzos, la creación de un nuevo semillero y la profesionalización del staff de entrenadores de Lobos.

El director del programa, el coach Frank González, explicó que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa es fortalecer el reclutamiento de talento joven que permita elevar el nivel competitivo del equipo dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).

TE PUEDE INTERESAR: Saltillense ‘Rumy’ Aguirre campeón y MVP con Rayados Sub-14 en Snow Bowl

Como parte de esta estrategia, fueron presentados oficialmente seis jugadores que se integran a la categoría mayor: Carlos Pesina, Emiliano Lozoya, José Rodríguez, René Chaurán, Santiago Acebes y Víctor González, quienes conforman la primera generación reclutada bajo este nuevo modelo de trabajo.

Además, se dio a conocer que los entrenadores del programa ahora laboran de tiempo completo, iniciando actividades desde las 8:00 horas con sesiones de capacitación, incluyendo clases de inglés, con miras a futuras estancias de preparación en Estados Unidos que permitan implementar nuevas metodologías deportivas en Coahuila.

Otro de los anuncios relevantes fue la consolidación de un convenio con el club Cargadores de Saltillo, el cual fungirá como semillero directo de Lobos UAdeC. Este vínculo busca generar una ruta más clara para que jugadores formados en ligas infantiles puedan integrarse al programa universitario sin emigrar a otras instituciones.

En lo que respecta a la temporada 2026 de la Conferencia Nacional, el equipo iniciaría actividades el próximo 4 de septiembre visitando a la Universidad Autónoma de Chihuahua, en un calendario que contempla enfrentamientos ante rivales mejor posicionados en el ranking del año anterior.

Desde la dirección del programa se señaló que esta decisión responde a la intención de preparar al equipo ante escenarios de mayor exigencia competitiva, con el objetivo de aspirar en el mediano plazo a integrarse al grupo de los 14 Grandes del fútbol americano estudiantil.

Finalmente, se informó que próximamente se realizarán clínicas para coaches los días 20 y 21 de febrero en el campus Arteaga, como parte del proceso de actualización y fortalecimiento institucional del programa Lobos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAdeC
Lobos UAdeC
ONEFA

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026