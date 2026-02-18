Lobos UAdeC presenta refuerzos y nuevo semillero rumbo a Liga Mayor 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila presentó una serie de cambios estructurales dentro de su programa de fútbol americano rumbo a la temporada 2026 de Liga Mayor, durante una rueda de prensa encabezada por la nueva Dirección de este deporte, en la que se anunciaron refuerzos, la creación de un nuevo semillero y la profesionalización del staff de entrenadores de Lobos.

El director del programa, el coach Frank González, explicó que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa es fortalecer el reclutamiento de talento joven que permita elevar el nivel competitivo del equipo dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).

TE PUEDE INTERESAR: Saltillense ‘Rumy’ Aguirre campeón y MVP con Rayados Sub-14 en Snow Bowl

Como parte de esta estrategia, fueron presentados oficialmente seis jugadores que se integran a la categoría mayor: Carlos Pesina, Emiliano Lozoya, José Rodríguez, René Chaurán, Santiago Acebes y Víctor González, quienes conforman la primera generación reclutada bajo este nuevo modelo de trabajo.

Además, se dio a conocer que los entrenadores del programa ahora laboran de tiempo completo, iniciando actividades desde las 8:00 horas con sesiones de capacitación, incluyendo clases de inglés, con miras a futuras estancias de preparación en Estados Unidos que permitan implementar nuevas metodologías deportivas en Coahuila.