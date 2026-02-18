Lobos UAdeC presenta refuerzos y nuevo semillero rumbo a Liga Mayor 2026
La UAdeC anunció refuerzos, un nuevo semillero y la profesionalización de su staff para fortalecer a Lobos rumbo a la temporada 2026 de Liga Mayor
La Universidad Autónoma de Coahuila presentó una serie de cambios estructurales dentro de su programa de fútbol americano rumbo a la temporada 2026 de Liga Mayor, durante una rueda de prensa encabezada por la nueva Dirección de este deporte, en la que se anunciaron refuerzos, la creación de un nuevo semillero y la profesionalización del staff de entrenadores de Lobos.
El director del programa, el coach Frank González, explicó que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa es fortalecer el reclutamiento de talento joven que permita elevar el nivel competitivo del equipo dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).
Como parte de esta estrategia, fueron presentados oficialmente seis jugadores que se integran a la categoría mayor: Carlos Pesina, Emiliano Lozoya, José Rodríguez, René Chaurán, Santiago Acebes y Víctor González, quienes conforman la primera generación reclutada bajo este nuevo modelo de trabajo.
Además, se dio a conocer que los entrenadores del programa ahora laboran de tiempo completo, iniciando actividades desde las 8:00 horas con sesiones de capacitación, incluyendo clases de inglés, con miras a futuras estancias de preparación en Estados Unidos que permitan implementar nuevas metodologías deportivas en Coahuila.
Otro de los anuncios relevantes fue la consolidación de un convenio con el club Cargadores de Saltillo, el cual fungirá como semillero directo de Lobos UAdeC. Este vínculo busca generar una ruta más clara para que jugadores formados en ligas infantiles puedan integrarse al programa universitario sin emigrar a otras instituciones.
En lo que respecta a la temporada 2026 de la Conferencia Nacional, el equipo iniciaría actividades el próximo 4 de septiembre visitando a la Universidad Autónoma de Chihuahua, en un calendario que contempla enfrentamientos ante rivales mejor posicionados en el ranking del año anterior.
Desde la dirección del programa se señaló que esta decisión responde a la intención de preparar al equipo ante escenarios de mayor exigencia competitiva, con el objetivo de aspirar en el mediano plazo a integrarse al grupo de los 14 Grandes del fútbol americano estudiantil.
Finalmente, se informó que próximamente se realizarán clínicas para coaches los días 20 y 21 de febrero en el campus Arteaga, como parte del proceso de actualización y fortalecimiento institucional del programa Lobos.