‘Es falso’: Kylian Mbappé aclara su estado de salud tras rumores de negligencia en su rodilla

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/ 25 marzo 2026
    ‘Es falso’: Kylian Mbappé aclara su estado de salud tras rumores de negligencia en su rodilla
    Kylian Mbappé negó en la concentración de Francia que el Real Madrid le haya revisado la rodilla equivocada y aseguró que está listo para volver a jugar ante Brasil. FOTO: ESPECIAL

Mbappé negó en la previa del amistoso entre Francia y Brasil que el Real Madrid le haya practicado estudios en la rodilla incorrecta, luego de que en Francia circularan reportes sobre un supuesto error médico durante el seguimiento de su lesión

Kylian Mbappé salió al paso de la polémica que tomó fuerza en Francia y desmintió, desde la concentración de Les Bleus, la versión que aseguraba que el Real Madrid le había realizado exámenes en la rodilla equivocada.

El delantero, citado para los amistosos ante Brasil el 26 de marzo y Colombia el 29 de marzo en Estados Unidos, aseguró que esa información “es falsa” y remarcó que hoy se siente en condiciones de jugar.

La declaración del atacante francés se dio en la conferencia previa al duelo entre Francia y Brasil. Ahí, Mbappé explicó que está bien físicamente, agradeció al club merengue por el cuidado de su estado físico y fue directo cuando le preguntaron por la controversia:

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/repechaje-mundial-2026-bolivia-vs-surinam-y-jamaica-vs-nueva-caledonia-en-monterrey-y-guadalajara-horarios-y-donde-ver-FH19691051

“La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”. Incluso, añadió que cuando no hay suficiente comunicación se abren espacios para rumores, aunque insistió en que con el club siempre hubo claridad.

El reporte que detonó la controversia

La historia tomó fuerza después de una publicación de L’Équipe, medio que reportó que los médicos del Real Madrid habrían examinado en diciembre la rodilla derecha de Mbappé cuando las molestias estaban en la izquierda, un error que, según ese reporte, habría sido detectado semanas después.

El mismo texto señala que el atacante siguió compitiendo antes de obtener un diagnóstico más preciso sobre la lesión en la rodilla izquierda.

Mbappé insiste en que está listo

Más allá del ruido mediático, el capitán francés sostuvo que su recuperación marcha bien y que está preparado para ayudar tanto a Francia como al Real Madrid en el cierre de la temporada.

Mbappé calificó como “falsas” varias de las cosas que se han dicho sobre su lesión de rodilla y reiteró que está recuperado para encarar los siguientes compromisos.

Así, Mbappé buscó apagar una de las historias más llamativas de las últimas horas en el entorno de la Selección de Francia.

En plena antesala de los amistosos internacionales, el goleador dejó claro que su prioridad está puesta en volver a competir con normalidad y no en alimentar una controversia médica que, al menos desde su versión, no corresponde con la realidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional

Localizaciones


París

Personajes


Kylian Mbappe

Organizaciones


Real Madrid

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
A casi un mes de detectarse las manchas de crudo, el derrame ha contaminado el Corredor Arrecifal del Suroeste, afectando a comunidades pesqueras y fauna marina.

Impacta crudo 630 km de costa en el Golfo; Gobierno deslinda a Pemex por derrame
Sheinbaum responde a Riva Palacio tras acusaciones sobre Cuba y cárteles. La presidenta rechaza señalamientos y los califica como “ciencia ficción”.

‘Ese señor no es periodista’... Claudia Sheinbaum critica a Riva Palacio por decir que Cuba envía armas a cárteles mexicanos
Una de sus exigencias es que la ley no sea retroactiva, algo que sí está planteado en el proyecto.

Intentan jubilados de Pemex, Luz y Fuerza y CFE entrar a Cámara de Diputados
La reforma es retroactiva, es decir, aplica a las pensiones vigentes antes de la aprobación de la enmienda constitucional.

En medio de protestas, avalan reforma a ‘pensiones doradas’
El congresista Jamie Raskin, demócrata por Maryland y miembro de alto rango del comité, interroga a la secretaria de Seguridad Nacional, en la Cámara de Representantes.

Revela un congresista demócrata que Trump mostró un mapa clasificado en un vuelo en 2022

Un portavoz militar iraní ridiculizó el plan de paz de 15 puntos que, según Trump, se está debatiendo, y afirmó el miércoles que los estadounidenses solo estaban negociando entre ellos.

EU se prepara para desplegar tropas en medio de las afirmaciones de Trump de que las conversaciones con Irán han sido ‘muy buenas’
A mediados de la segunda mitad de 2025, el Senado mexicano aprobó cambios legislativos que contemplan aranceles de entre el 5 % y el 50 % a unos 1,463 productos.

China concluye que aranceles de México bloquean comercio internacional
El presidente de Cuba Miguel Diaz-Canel ondea una bandera mientras mira el desfile del Día del Trabajo junto a Raúl Castro, segundo de derecha a izquierda, y Raul Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.

¿Podría un Castro convertirse en el sucesor de Díaz-Canel en Cuba?