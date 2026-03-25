‘Es falso’: Kylian Mbappé aclara su estado de salud tras rumores de negligencia en su rodilla

Kylian Mbappé salió al paso de la polémica que tomó fuerza en Francia y desmintió, desde la concentración de Les Bleus, la versión que aseguraba que el Real Madrid le había realizado exámenes en la rodilla equivocada. El delantero, citado para los amistosos ante Brasil el 26 de marzo y Colombia el 29 de marzo en Estados Unidos, aseguró que esa información “es falsa” y remarcó que hoy se siente en condiciones de jugar. La declaración del atacante francés se dio en la conferencia previa al duelo entre Francia y Brasil. Ahí, Mbappé explicó que está bien físicamente, agradeció al club merengue por el cuidado de su estado físico y fue directo cuando le preguntaron por la controversia:

“La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”. Incluso, añadió que cuando no hay suficiente comunicación se abren espacios para rumores, aunque insistió en que con el club siempre hubo claridad. El reporte que detonó la controversia La historia tomó fuerza después de una publicación de L’Équipe, medio que reportó que los médicos del Real Madrid habrían examinado en diciembre la rodilla derecha de Mbappé cuando las molestias estaban en la izquierda, un error que, según ese reporte, habría sido detectado semanas después. El mismo texto señala que el atacante siguió compitiendo antes de obtener un diagnóstico más preciso sobre la lesión en la rodilla izquierda. Mbappé insiste en que está listo Más allá del ruido mediático, el capitán francés sostuvo que su recuperación marcha bien y que está preparado para ayudar tanto a Francia como al Real Madrid en el cierre de la temporada.

Mbappé calificó como “falsas” varias de las cosas que se han dicho sobre su lesión de rodilla y reiteró que está recuperado para encarar los siguientes compromisos. Así, Mbappé buscó apagar una de las historias más llamativas de las últimas horas en el entorno de la Selección de Francia. En plena antesala de los amistosos internacionales, el goleador dejó claro que su prioridad está puesta en volver a competir con normalidad y no en alimentar una controversia médica que, al menos desde su versión, no corresponde con la realidad.

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