Isaac del Toro, entre los 10 finalistas al Vélo d’Or 2026: es el único latinoamericano nominado

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    Isaac del Toro, entre los 10 finalistas al Vélo d’Or 2026: es el único latinoamericano nominado
    Isaac del Toro, de 22 años, buscará conquistar el Vélo d’Or 2026 tras una campaña en la que consiguió 12 victorias y subió al podio del Tour de Francia. FOTO: INSTAGRAM

El ciclista mexicano competirá por el máximo reconocimiento individual del ciclismo mundial frente a figuras como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, después de una temporada de grandes resultados

El ciclismo mexicano volvió a colocarse entre la élite mundial. Isaac del Toro fue incluido entre los 10 finalistas al Vélo d’Or 2026, reconocimiento que distingue al mejor ciclista de ruta de la temporada.

El bajacaliforniano, de 22 años, es el único representante de Latinoamérica en la lista anunciada este jueves y buscará cerrar un año histórico con uno de los premios individuales más prestigiosos de su deporte.

Originario de Ensenada, Baja California, Del Toro consiguió su segunda nominación consecutiva al galardón que concede la revista francesa Vélo Magazine.

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Su presencia no responde únicamente a su proyección como joven promesa: durante 2026 se consolidó entre los corredores capaces de competir por títulos en carreras de una semana, pruebas de un día y las grandes vueltas del calendario internacional.

El integrante del UAE Team Emirates-XRG firmó una campaña de 12 victorias, entre triunfos de etapa, clasificaciones generales y pruebas de un día.

Se coronó en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y el Deutschland Tour, además de conquistar el Gran Premio de Montreal, en Canadá, donde superó al francés Paul Seixas en el cierre de la carrera.

Su actuación más significativa llegó en el Tour de Francia 2026. En su primera participación en la competencia, el mexicano ganó la segunda etapa, terminó tercero de la clasificación general y se llevó el maillot blanco como mejor ciclista joven.

Ese podio, conseguido ante algunos de los especialistas más importantes del pelotón, reforzó su candidatura al reconocimiento internacional.

Del Toro también finalizó quinto en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta y terminó la temporada entre los tres primeros del ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Sus resultados confirmaron la regularidad de un corredor que pasó de la irrupción en el Giro de Italia 2025 a pelear por los lugares de privilegio en las pruebas más exigentes del mundo.

La competencia por el Vélo d’Or será de máximo nivel. En la lista aparecen el esloveno Tadej Pogacar, el belga Remco Evenepoel, el danés Jonas Vingegaard, el neerlandés Mathieu van der Poel, el español Enric Mas y el belga Wout van Aert.

Completan los nominados el austriaco Felix Gall, el francés Paul Seixas y el estadounidense Brandon McNulty.

Un detalle destaca dentro de la selección: UAE Team Emirates-XRG aporta tres de los diez nombres, con Del Toro, Pogacar y McNulty.

El esloveno llega como principal favorito después de ganar el Tour de Francia y varias clásicas durante 2026; además, ya recibió el Vélo d’Or en 2021, 2024 y 2025. Para el mexicano, compartir esa terna con su compañero representa otra medida de su crecimiento competitivo.

El ganador será elegido por un jurado internacional de periodistas especializados, que otorgará puntos a sus cinco favoritos de la lista definitiva.

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La ceremonia está programada para el 28 de noviembre, cuando se entregarán también reconocimientos en la rama femenil y otras categorías.

Aunque Del Toro enfrenta a figuras consagradas, su nominación reafirma que México tiene un protagonista en la conversación por el mejor ciclista del planeta.

Su temporada dejó huella en la élite.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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