Lobos UAdeC vs Cimarrones UABC: horario y dónde ver el duelo de ONEFA

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/
    Lobos UAdeC vs Cimarrones UABC: horario y dónde ver el duelo de ONEFA
    Cimarrones UABC visita Saltillo con registro de 0-3 en la temporada 2026 de ONEFA. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX
Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

COMPARTIR

TEMAS


Liga Mayor
Previa

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Lobos UAdeC

La Jauría vuelve al Estadio Jorge Castro Medina este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas para enfrentar a Cimarrones UABC

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) regresarán al emparrillado este viernes con la intención de aprovechar el último partido de la temporada regular que disputarán en Saltillo. La Jauría recibirá a los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en un duelo entre dos equipos que necesitan sumar para mantener sus aspiraciones dentro de la Liga Mayor de ONEFA.

El encuentro correspondiente a la jornada 6 se disputará este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas, en el Estadio Jorge Castro Medina.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/manchester-city-en-riesgo-de-perder-60-puntos-y-quedar-fuera-de-la-premier-uefa-podria-intervenir-OH24011285

Lobos llega con marca de 1-3, después de conseguir hace dos semanas su primera victoria de la campaña. La UAdeC comenzó el torneo con tres derrotas consecutivas ante Águilas UACH, Potros ITSON y Tecos UAG, pero logró reaccionar en su último compromiso al imponerse 21-14 a los Indios de la UACJ.

Ese triunfo significó un cambio importante para el conjunto dirigido por Daniel Carrete, que ahora buscará aprovechar el impulso y sumar nuevamente ante su afición.

La victoria ante UACJ también dejó a la Jauría con una mejor perspectiva en la pelea por la clasificación. Sin embargo, el margen de error continúa siendo reducido, por lo que ganar en casa resulta importante para sus aspiraciones antes de disputar sus últimos partidos como visitante.

Del otro lado estarán unos Cimarrones UABC que todavía no conocen la victoria. El conjunto bajacaliforniano tiene marca de 0-3, luego de descansar en la primera jornada y posteriormente caer ante Águilas UACH por 37-0 y Leones Anáhuac Cancún por 42-7.

Los resultados reflejan el complicado inicio de los visitantes, que han recibido 79 puntos y solamente han conseguido anotar siete en sus dos encuentros disputados.

Para Lobos, el reto será evitar cualquier exceso de confianza y mantener la intensidad mostrada en su triunfo ante UACJ. La defensa universitaria tendrá nuevamente un papel importante, mientras que la ofensiva buscará darle continuidad a la mejoría que le permitió conseguir su primera victoria.

El duelo también tendrá un ingrediente especial: será el último partido de Lobos como local en la temporada regular. Después de este compromiso, la UAdeC tendrá que disputar sus siguientes encuentros fuera de Saltillo y dependerá de sus resultados y de otras combinaciones para mantenerse en la pelea por avanzar a los playoffs.

Con una victoria, la Jauría podría colocarse en mejor posición para encarar la parte final de la campaña. Cimarrones, por su parte, llega obligado a reaccionar si quiere abandonar el fondo de la clasificación.

La cita está marcada: viernes 9 de octubre, 19:00 horas, Estadio Jorge Castro Medina. Lobos buscará que su despedida de Saltillo sea con otra victoria. El juego podrá verse a través de la señal de RCG En Vivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Liga Mayor
Previa

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Lobos UAdeC

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Ley antimemes

Ley antimemes
true

Marath Bolaños, el mensajero de Andy

Madres buscadoras presentaron un amparo contra la FGR y las 32 fiscalías por fallas en el Banco Nacional de Datos Forenses.

Madres buscadoras demandan a Ernestina Godoy, a la FGR y fiscales por fallas en el Banco de Datos Forenses
Claudia Sheinbaum negó haber regañado a Omar García Harfuch tras el reporte publicado por The Wall Street Journal.

Sheinbaum niega molestia con Harfuch por congelamiento de cuentas tras reporte del WSJ
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Nacional Monte de Piedad reactivó su tienda en línea con descuentos en joyería y relojes durante octubre.

Monte de Piedad ofrece hasta 35% de descuento en joyas: así puedes comprar
Laurence Leavy, conocido como Marlins Man, compartió una selfie con Dua Lipa y Callum Turner durante el partido entre Yankees y Rays, sin saber inicialmente que estaba junto a dos celebridades internacionales.

¿Quién es Marlins Man? El aficionado que conoció a Dua Lipa y Callum Turner sin saberlo
Carlos Tévez prepara su despedida en La Bombonera y busca reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo.

¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos?... el sueño de Carlos Tévez que se haría realidad en Argentina