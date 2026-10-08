Lobos UAdeC vs Cimarrones UABC: horario y dónde ver el duelo de ONEFA

El encuentro correspondiente a la jornada 6 se disputará este viernes 9 de octubre a las 19:00 horas, en el Estadio Jorge Castro Medina.

Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) regresarán al emparrillado este viernes con la intención de aprovechar el último partido de la temporada regular que disputarán en Saltillo. La Jauría recibirá a los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en un duelo entre dos equipos que necesitan sumar para mantener sus aspiraciones dentro de la Liga Mayor de ONEFA.

Ese triunfo significó un cambio importante para el conjunto dirigido por Daniel Carrete, que ahora buscará aprovechar el impulso y sumar nuevamente ante su afición.

Lobos llega con marca de 1-3, después de conseguir hace dos semanas su primera victoria de la campaña. La UAdeC comenzó el torneo con tres derrotas consecutivas ante Águilas UACH, Potros ITSON y Tecos UAG, pero logró reaccionar en su último compromiso al imponerse 21-14 a los Indios de la UACJ.

La victoria ante UACJ también dejó a la Jauría con una mejor perspectiva en la pelea por la clasificación. Sin embargo, el margen de error continúa siendo reducido, por lo que ganar en casa resulta importante para sus aspiraciones antes de disputar sus últimos partidos como visitante.

Del otro lado estarán unos Cimarrones UABC que todavía no conocen la victoria. El conjunto bajacaliforniano tiene marca de 0-3, luego de descansar en la primera jornada y posteriormente caer ante Águilas UACH por 37-0 y Leones Anáhuac Cancún por 42-7.

Los resultados reflejan el complicado inicio de los visitantes, que han recibido 79 puntos y solamente han conseguido anotar siete en sus dos encuentros disputados.

Para Lobos, el reto será evitar cualquier exceso de confianza y mantener la intensidad mostrada en su triunfo ante UACJ. La defensa universitaria tendrá nuevamente un papel importante, mientras que la ofensiva buscará darle continuidad a la mejoría que le permitió conseguir su primera victoria.

El duelo también tendrá un ingrediente especial: será el último partido de Lobos como local en la temporada regular. Después de este compromiso, la UAdeC tendrá que disputar sus siguientes encuentros fuera de Saltillo y dependerá de sus resultados y de otras combinaciones para mantenerse en la pelea por avanzar a los playoffs.

Con una victoria, la Jauría podría colocarse en mejor posición para encarar la parte final de la campaña. Cimarrones, por su parte, llega obligado a reaccionar si quiere abandonar el fondo de la clasificación.

La cita está marcada: viernes 9 de octubre, 19:00 horas, Estadio Jorge Castro Medina. Lobos buscará que su despedida de Saltillo sea con otra victoria. El juego podrá verse a través de la señal de RCG En Vivo.