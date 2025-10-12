La revancha del “Hail Mary”: ¿Podrán Los Osos dar la sorpresa en Washington?
Chicago llega con una ofensiva en ascenso liderada por Caleb Williams, mientras que Washington confía en el regreso de Jayden Daniels
¿Se acuerdan del partido del “Hail Mary” del año pasado? Pues aquí está la oportunidad de revancha para los Osos de Chicago (2-2). Recién salidos de su semana de descanso, visitarán a los Comandantes de Washington (3-2) en el segundo juego de Lunes por la Noche de la Semana 6 de la NFL.
Aun cuando se esperaban mejores cosas de los Osos desde el inicio de la temporada, la mano ofensiva de Ben Johnson ya se deja ver en Chicago. En sus cuatro partidos de la temporada promedian más de 25 puntos por encuentro, un touchdown más que en la temporada 2024. El receptor de segundo año Rome Odunze ha sido el objetivo favorito de Caleb Williams, quien lidera una ofensiva que promedia 225 yardas por aire (14.º en la liga). Por tierra han batallado un poco más para avanzar, pues registran 102 yardas por partido (24.º en la liga). En general, avanzan 5.3 yardas por jugada, una mejoría significativa respecto a las 4.4 yardas por jugada que los tenía en el último lugar de la liga en 2024.
Defensivamente, la situación ha sido muy distinta. Les han anotado un promedio de 29 puntos por encuentro, les corren 164 yardas por partido (31.º en la liga) y permiten 6.7 yardas por jugada, la peor marca para cualquier defensiva.
Los malos números defensivos pueden ser resultado de haber enfrentado a Dallas y Detroit, dos de las mejores ofensivas del año. El problema está en que Washington también se encuentra entre las más productivas esta temporada. Promediando 6 yardas por jugada y casi 29 puntos por partido, Washington sigue siendo peligroso, especialmente por tierra, donde sus 169 yardas por encuentro lideran la liga.
Los números ofensivos de los Comandantes son todavía más impresionantes si se considera que en dos de sus cinco partidos no contaron con su mariscal de campo titular, Jayden Daniels. El Novato Ofensivo del Año 2024 al parecer ya está al 100 % tras la lesión en la rodilla. La semana pasada lideró al equipo a una victoria frente a los Chargers, después de comenzar el partido con un déficit de 10 puntos. El novato Jacory Croskey-Merritt se ha afianzado como corredor titular tras la lesión del veterano Austin Ekeler.
El cuerpo de receptores de Washington podría tener una baja importante, ya que Deebo Samuel Jr. aparece como cuestionable por una lesión en el talón. Las yardas por aire han sido el punto débil de la defensa de los “Commies”, que permite 235 yardas por partido (23.º en la liga). En general, cede 5.6 yardas por jugada.
El total de puntos para este partido es uno de los más altos de la semana. El mercado lo tiene en 50 puntos. Podría parecer algo alto, pero ambas ofensivas han estado anotando con frecuencia, y las defensivas —especialmente la de los Osos— han mostrado ciertas debilidades. La línea de puntos se sitúa en 4.5 en casi todos los books, siendo los locales los favoritos. Creo que Washington Commanders puede ganar la batalla en las líneas frontales en ambos lados del ovoide, y su ataque terrestre será demasiado para Chicago. Denme a los Commanders en -4.5.
Récord de la columna: 41-28
Esta temporada: 7-6