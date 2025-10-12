La revancha del “Hail Mary”: ¿Podrán Los Osos dar la sorpresa en Washington?

¿Se acuerdan del partido del “Hail Mary” del año pasado? Pues aquí está la oportunidad de revancha para los Osos de Chicago (2-2). Recién salidos de su semana de descanso, visitarán a los Comandantes de Washington (3-2) en el segundo juego de Lunes por la Noche de la Semana 6 de la NFL.

Aun cuando se esperaban mejores cosas de los Osos desde el inicio de la temporada, la mano ofensiva de Ben Johnson ya se deja ver en Chicago. En sus cuatro partidos de la temporada promedian más de 25 puntos por encuentro, un touchdown más que en la temporada 2024. El receptor de segundo año Rome Odunze ha sido el objetivo favorito de Caleb Williams, quien lidera una ofensiva que promedia 225 yardas por aire (14.º en la liga). Por tierra han batallado un poco más para avanzar, pues registran 102 yardas por partido (24.º en la liga). En general, avanzan 5.3 yardas por jugada, una mejoría significativa respecto a las 4.4 yardas por jugada que los tenía en el último lugar de la liga en 2024.

Defensivamente, la situación ha sido muy distinta. Les han anotado un promedio de 29 puntos por encuentro, les corren 164 yardas por partido (31.º en la liga) y permiten 6.7 yardas por jugada, la peor marca para cualquier defensiva.

Los malos números defensivos pueden ser resultado de haber enfrentado a Dallas y Detroit, dos de las mejores ofensivas del año. El problema está en que Washington también se encuentra entre las más productivas esta temporada. Promediando 6 yardas por jugada y casi 29 puntos por partido, Washington sigue siendo peligroso, especialmente por tierra, donde sus 169 yardas por encuentro lideran la liga.