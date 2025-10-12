Alex Palou revela que McLaren temía ‘inflar el ego’ de Pato O’Ward con su aparición en el videojuego de F1

El juicio entre Alex Palou y McLaren, que se desarrolla en la High Court de Londres, continúa dejando revelaciones sobre la gestión de contratos y promesas dentro de la escudería dirigida por Zak Brown.

Según publicó Motor Sport Magazine en el Reino Unido, uno de los puntos más comentados fue la referencia a Pato O’Ward y su exclusión del videojuego oficial de la Fórmula 1.

De acuerdo con el informe, los desarrolladores del título F1 2022 solicitaron permiso para incluir la imagen del piloto mexicano, actual estrella de IndyCar.

Sin embargo, correos internos de McLaren mostraron que su equipo de comunicación discutió los pros y contras de esa aparición, destacando entre los argumentos en contra que “podría inflar el ego de Pato” y alimentar la narrativa de que su llegada a la F1 era un hecho seguro.