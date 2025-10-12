Alex Palou revela que McLaren temía ‘inflar el ego’ de Pato O’Ward con su aparición en el videojuego de F1

Automovilismo
/ 12 octubre 2025
    Alex Palou revela que McLaren temía ‘inflar el ego’ de Pato O’Ward con su aparición en el videojuego de F1
    Pato O’Ward fue tema de debate en el juicio Palou vs. McLaren por su posible aparición en el videojuego oficial de F1. FOTO: ESPECIAL

Durante el juicio entre Palou y McLaren, salió a la luz una discusión interna del equipo donde descartaron incluir a Pato O’Ward en el videojuego de Fórmula 1

El juicio entre Alex Palou y McLaren, que se desarrolla en la High Court de Londres, continúa dejando revelaciones sobre la gestión de contratos y promesas dentro de la escudería dirigida por Zak Brown.

Según publicó Motor Sport Magazine en el Reino Unido, uno de los puntos más comentados fue la referencia a Pato O’Ward y su exclusión del videojuego oficial de la Fórmula 1.

De acuerdo con el informe, los desarrolladores del título F1 2022 solicitaron permiso para incluir la imagen del piloto mexicano, actual estrella de IndyCar.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillense Gaby Rodríguez logra subcampeonato mundial en Atenas y hace historia para México

Sin embargo, correos internos de McLaren mostraron que su equipo de comunicación discutió los pros y contras de esa aparición, destacando entre los argumentos en contra que “podría inflar el ego de Pato” y alimentar la narrativa de que su llegada a la F1 era un hecho seguro.

LO QUE DIJO ZAK BROWN

En la audiencia, Zak Brown reconoció la existencia de dicha comunicación y, aunque no negó el contexto, aclaró que jamás aseguró a O’Ward un asiento en Fórmula 1.

“Algunos pilotos, y también algunos jefes de equipo, tienen ego. Nunca dije que Pato fuera un hecho en la F1, y no queremos engañar”, declaró el CEO de McLaren.

Brown también fue cuestionado por el contrato de O’Ward, que contemplaba un aumento salarial en caso de ascender a la F1.

El abogado de Palou señaló que McLaren “utilizaba incentivos para alimentar falsas expectativas”, a lo que Brown replicó que el acuerdo simplemente les daba “flexibilidad” y que O’Ward era “un piloto con potencial para la Fórmula 1”.

UN CASO QUE SIGUE EN CURSO

El litigio entre Palou y McLaren es uno de los más mediáticos en la historia reciente del automovilismo. La escudería exige una compensación de 20.7 millones de dólares por presunto incumplimiento de contrato, argumentando pérdidas de patrocinio y costos adicionales.

Por su parte, la defensa del piloto español sostiene que las acusaciones son “espurias” y que McLaren intenta “llevarlo al límite económico”.

El caso se espera concluya en noviembre, y sigue exponiendo las tensiones internas dentro del programa IndyCar, F1 de McLaren, donde tanto Palou como O’Ward han sido figuras clave.

Temas


Automovilismo
Juicios

Localizaciones


Londres

Personajes


Patricio O'Ward

Organizaciones


Mclaren
Fórmula 1

true

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III