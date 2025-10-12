Alex Palou revela que McLaren temía ‘inflar el ego’ de Pato O’Ward con su aparición en el videojuego de F1
Durante el juicio entre Palou y McLaren, salió a la luz una discusión interna del equipo donde descartaron incluir a Pato O’Ward en el videojuego de Fórmula 1
El juicio entre Alex Palou y McLaren, que se desarrolla en la High Court de Londres, continúa dejando revelaciones sobre la gestión de contratos y promesas dentro de la escudería dirigida por Zak Brown.
Según publicó Motor Sport Magazine en el Reino Unido, uno de los puntos más comentados fue la referencia a Pato O’Ward y su exclusión del videojuego oficial de la Fórmula 1.
De acuerdo con el informe, los desarrolladores del título F1 2022 solicitaron permiso para incluir la imagen del piloto mexicano, actual estrella de IndyCar.
Sin embargo, correos internos de McLaren mostraron que su equipo de comunicación discutió los pros y contras de esa aparición, destacando entre los argumentos en contra que “podría inflar el ego de Pato” y alimentar la narrativa de que su llegada a la F1 era un hecho seguro.
LO QUE DIJO ZAK BROWN
En la audiencia, Zak Brown reconoció la existencia de dicha comunicación y, aunque no negó el contexto, aclaró que jamás aseguró a O’Ward un asiento en Fórmula 1.
“Algunos pilotos, y también algunos jefes de equipo, tienen ego. Nunca dije que Pato fuera un hecho en la F1, y no queremos engañar”, declaró el CEO de McLaren.
Brown también fue cuestionado por el contrato de O’Ward, que contemplaba un aumento salarial en caso de ascender a la F1.
El abogado de Palou señaló que McLaren “utilizaba incentivos para alimentar falsas expectativas”, a lo que Brown replicó que el acuerdo simplemente les daba “flexibilidad” y que O’Ward era “un piloto con potencial para la Fórmula 1”.
UN CASO QUE SIGUE EN CURSO
El litigio entre Palou y McLaren es uno de los más mediáticos en la historia reciente del automovilismo. La escudería exige una compensación de 20.7 millones de dólares por presunto incumplimiento de contrato, argumentando pérdidas de patrocinio y costos adicionales.
Por su parte, la defensa del piloto español sostiene que las acusaciones son “espurias” y que McLaren intenta “llevarlo al límite económico”.
El caso se espera concluya en noviembre, y sigue exponiendo las tensiones internas dentro del programa IndyCar, F1 de McLaren, donde tanto Palou como O’Ward han sido figuras clave.