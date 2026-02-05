Matthew Stafford es el MVP de la NFL en su año 17 y corona una campaña récord

Matthew Stafford fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL en la temporada 2025, un reconocimiento que le llega tras 17 años en la liga y después de firmar la campaña estadística más productiva de su carrera. El quarterback de los Rams de Los Ángeles fue anunciado como el ganador durante la ceremonia de los NFL Honors en San Francisco. El peso de la votación se sostuvo en una temporada de dominio aéreo: Stafford lideró a la NFL en yardas por pase (4,707) y touchdowns por pase (46), con apenas ocho intercepciones en 17 partidos. TE PUEDE INTERESAR: Tigres vs Santos: previa del duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX

A ese volumen le añadió eficiencia, con 109.2 de rating (segundo mejor de la liga) y una ofensiva que, de acuerdo con el reporte del LA Times, terminó al frente de la NFL en puntos y yardas por partido. Además del brillo individual, el mariscal comandó a los Rams de Los Ángeles a marca de 12-5 en temporada regular, factor que terminó por inclinar el debate en una generación de finalistas que incluía también a jugadores como Christian McCaffrey y quarterbacks como Josh Allen, Trevor Lawrence y Drake Maye.

Los otros ganadores de la noche en NFL Honors: por qué se llevaron el premio Defensivo del Año: Myles Garrett (Browns de Cleveland) Ganó por segunda vez el galardón tras romper la marca histórica de capturas en una temporada con 23 sacks, además de producir impacto constante pese a ser el pass rusher con más atención extra (doble equipo o chip) en la liga, según Next Gen Stats. Ofensivo del Año: Jaxon Smith-Njigba (Seahawks de Seattle) Jaxon Smith-Njigba fue reconocido como el Jugador Ofensivo del Año tras completar una temporada dominante con los Seahawks de Seattle, en la que se consolidó como uno de los receptores más productivos y determinantes de la NFL. El egresado de Ohio State lideró la liga en recepciones (118) y yardas recibidas (1,642), además de sumar 11 touchdowns, siendo el eje del ataque aéreo de Seattle.

Coach del Año: Mike Vrabel (Patriots de Nueva Inglaterra) En su primer año al frente del equipo, llevó a los Patriots de Nueva Inglaterra a 14-3 en temporada regular y al Super Bowl, completando una mejora de 10 triunfos respecto al año previo. Rookie ofensivo del Año: Tetairoa McMillan (Panthers de Carolina) El receptor encabezó a todos los novatos con 70 recepciones, 1,014 yardas y siete touchdowns, además de imponer un récord de novato en la franquicia y convertirse en el único rookie con más de mil yardas por aire. Regreso del Año: Christian McCaffrey (49ers de San Francisco) Tras un 2024 limitado por lesiones, volvió a nivel élite con 2,126 yardas totales y 17 touchdowns, además de acumular una carga de trabajo líder en la liga con 413 toques.

Asistente de Coach del Año: Josh McDaniels (Patriots de Nueva Inglaterra) El coordinador ofensivo fue reconocido por su impacto en la reconstrucción del ataque y el desarrollo de Drake Maye, en una temporada de salto competitivo para la franquicia. Protector del Año (premio inaugural): Joe Thuney (Bears de Chicago) En su primera temporada con Chicago, no permitió capturas y fue clave para reducir significativamente los sacks recibidos por Caleb Williams respecto a su año de novato, además de sostener una élite en eficiencia de protección interior. Premio Art Rooney por Espíritu Deportivo: Budda Baker (Cardinals de Arizona) El safety fue premiado por su consistencia y liderazgo: en los últimos cinco años lideró a todos los backs defensivos en tacleadas (580) y, pese a su volumen de juego, tuvo apenas cuatro castigos en más de 4,900 snaps. Premio Don Shula High School Coach of the Year: Dave Ettinger y Dylan Smith La NFL anunció a Dave Ettinger (NFC) y Dylen Smith (AFC) como los ganadores del reconocimiento a entrenadores de preparatoria. Momento del Año Next Gen Stats: el “hail mary” de Caleb Williams a DJ Moore La liga distinguió el pase decisivo de Williams a DJ Moore como el Momento del Año, una jugada que se convirtió en el sello estadístico y narrativo de la temporada para Chicago.