Drew Brees, Larry Fitzgerald, Luke Kuechly, Adam Vinatieri y Roger Craig elegidos al Salón de la Fama

El mariscal de campo Drew Brees, con una carrera que comprende los Chargers de San Diego y los Saints de Nueva Orleans (2001–2020), fue uno de los favoritos en recibir este honor tras liderar la NFL en yardas por pase en múltiples temporadas y colocarse entre los máximos pasadores de la historia de la liga.

La Pro Football Hall of Fame reveló la Clase 2026 este jueves por la noche durante la ceremonia de los NFL Honors, donde cinco figuras emblemáticas del futbol americano profesional fueron seleccionadas para ingresar al salón de los inmortales del deporte en Canton, Ohio.

Larry Fitzgerald: recepción histórica

Larry Fitzgerald, receptor de los Cardinals, fue votado al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, consolidando una carrera con 1,432 recepciones y 17,492 yardas, cifras que lo ubican segundo en la historia de la NFL en ambas categorías, solo detrás de Jerry Rice.

Luke Kuechly: excelencia defensiva

El linebacker Luke Kuechly se une a la élite tras una carrera con los Panthers marcada por su capacidad de tackleo, reconocimiento con múltiples selecciones All-Pro y premios defensivos, a pesar de una carrera relativamente corta en años.

Adam Vinatieri: precisión que definió partidos

Adam Vinatieri fue reconocido por su eficacia como pateador con los Patriots y Colts, donde se destacó por su consistencia, múltiples anillos de Super Bowl y su lugar como uno de los máximos anotadores de la historia de la liga.

Roger Craig: pionero en ataque

El corredor Roger Craig, seleccionado como candidato en la categoría de seniors, fue pieza clave de equipos dominantes de los 49ers en la década de 1980 y destaca por ser el primer jugador en la historia de la NFL en superar 1,000 yardas terrestres y 1,000 yardas de recepción en una misma temporada, una marca que redefinió el rol dual del corredor en el juego.

Enshrinement y contexto

La Ceremonia de Enshrinement de la Clase 2026 está programada para el 8 de agosto en el Tom Benson Hall of Fame Stadium en Ohio, donde estas cinco figuras recibirán su busto y la icónica chaqueta dorada que simboliza su lugar en la historia del fútbol americano profesional.