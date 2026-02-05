Drew Brees, Larry Fitzgerald, Luke Kuechly, Adam Vinatieri y Roger Craig elegidos al Salón de la Fama

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 5 febrero 2026
    Drew Brees, Larry Fitzgerald, Luke Kuechly, Adam Vinatieri y Roger Craig elegidos al Salón de la Fama
    Drew Brees, Larry Fitzgerald, Luke Kuechly, Adam Vinatieri y Roger Craig formarán parte de la Clase 2026 del Pro Football Hall of Fame, cuyo acto de exaltación se celebrará en Canton, Ohio. FOTO: X/NFL

Cinco leyendas de la NFL, fueron seleccionadas para integrar la Clase 2026 del Pro Football Hall of Fame, reconociendo trayectorias históricas

La Pro Football Hall of Fame reveló la Clase 2026 este jueves por la noche durante la ceremonia de los NFL Honors, donde cinco figuras emblemáticas del futbol americano profesional fueron seleccionadas para ingresar al salón de los inmortales del deporte en Canton, Ohio.

Los elegidos de esta clase son:

Drew Brees – mariscal de campo

Larry Fitzgerald – receptor abierto

Luke Kuechly – linebacker

Adam Vinatieri – pateador

Roger Craig – corredor (categoría de seniors)

El mariscal de campo Drew Brees, con una carrera que comprende los Chargers de San Diego y los Saints de Nueva Orleans (2001–2020), fue uno de los favoritos en recibir este honor tras liderar la NFL en yardas por pase en múltiples temporadas y colocarse entre los máximos pasadores de la historia de la liga.

TE PUEDE INTERESAR: México cae ante Estados Unidos en el Flag Football Showcase previo al Super Bowl LX

Larry Fitzgerald: recepción histórica

Larry Fitzgerald, receptor de los Cardinals, fue votado al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad, consolidando una carrera con 1,432 recepciones y 17,492 yardas, cifras que lo ubican segundo en la historia de la NFL en ambas categorías, solo detrás de Jerry Rice.

Luke Kuechly: excelencia defensiva

El linebacker Luke Kuechly se une a la élite tras una carrera con los Panthers marcada por su capacidad de tackleo, reconocimiento con múltiples selecciones All-Pro y premios defensivos, a pesar de una carrera relativamente corta en años.

Adam Vinatieri: precisión que definió partidos

Adam Vinatieri fue reconocido por su eficacia como pateador con los Patriots y Colts, donde se destacó por su consistencia, múltiples anillos de Super Bowl y su lugar como uno de los máximos anotadores de la historia de la liga.

Roger Craig: pionero en ataque

El corredor Roger Craig, seleccionado como candidato en la categoría de seniors, fue pieza clave de equipos dominantes de los 49ers en la década de 1980 y destaca por ser el primer jugador en la historia de la NFL en superar 1,000 yardas terrestres y 1,000 yardas de recepción en una misma temporada, una marca que redefinió el rol dual del corredor en el juego.

Enshrinement y contexto

La Ceremonia de Enshrinement de la Clase 2026 está programada para el 8 de agosto en el Tom Benson Hall of Fame Stadium en Ohio, donde estas cinco figuras recibirán su busto y la icónica chaqueta dorada que simboliza su lugar en la historia del fútbol americano profesional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol Americano
Salón de la Fama

Localizaciones


Santa Clara

Personajes


Drew Brees

Organizaciones


NFL

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Alrededor de las 18:00 horas del 5 de febrero se registró un ataque armado en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Nuevo León: Balacera en el centro de Monterrey deja 7 heridos, entre ellos una menor de edad
En 2023, cuando era regidor, dijo en su declaración patrimonial tener ingresos por compraventa de caballos.

Escondió edil de Tequila su declaración patrimonial
Acompañantes de Hugo Aguilar, ministro presidente de SCJN, son captados limpiándole los zapatos.

Colaboradores de Hugo Aguilar, presidente de la SCJN, son captados limpiándole los zapatos (VIDEO)
Coahuila forma parte de los estados donde se mantiene activo el Operativo Frontera Norte, que a un año de su inicio ha dejado miles de detenciones y decomisos de droga y armas.

Coahuila, entre los estados clave del Operativo Frontera Norte a un año de su arranque
Invitación. El intérprete evitó revelar spoilers sobre su show de medio tiempo y pidió al público dejarse llevar por la música.

Bad Bunny promete ‘una gran fiesta’ y llevará su cultura al Show de Medio Tiempo del Super Bowl
De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, las vacaciones iniciarán el lunes 30 de marzo y terminarán el viernes 10 de abril.

SEP confirmó las fechas de vacaciones de Semana Santa en 2026 para preescolar, primaria y secundaria
En el antecedente más reciente entre Santos Laguna y Tigres en el Apertura 2025, los felinos se impusieron 1-0 en el Estadio TSM Corona de Torreón con gol de Ángel Correa al minuto 55.

Tigres vs Santos: previa del duelo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX
El miércoles, personal de resguardo del Senado había colocado sellos en la puerta del espacio habilitado.

Quitan sellos de puerta de salón de belleza del Senado