Maxx Crosby llega a los Ravens y sacude el mercado de la NFL
Baltimore se reforzó con la llegada del estelar ala defensiva, procedente de los Raiders de Las Vegas, en uno de los movimientos más impactantes de la temporada baja
El estelar defensivo Maxx Crosby protagonizó uno de los movimientos más impactantes de la offseason de la NFL, luego de que los Ravens de Baltimore concretaran su adquisición procedente de los Raiders de Las Vegas en un canje que sacudió el mercado de jugadores.
Los Ravens llegaron a un acuerdo para obtener al ala defensiva a cambio de dos selecciones de primera ronda del Draft de la NFL, correspondientes a 2026 y 2027, en una operación que refleja la urgencia del equipo por fortalecer su pass rush rumbo a la próxima temporada.
El movimiento, considerado uno de los más importantes del receso, no se hará oficial hasta el inicio del nuevo año de la liga el 11 de marzo, pero ya marca un cambio significativo en la estructura defensiva de Baltimore.
Con 28 años, Crosby llega tras consolidarse como uno de los mejores cazadores de quarterbacks de la NFL. Desde su llegada a la liga en 2019, acumula 69.5 capturas y 133 tacleadas para pérdida, además de haber sido seleccionado cinco veces al Pro Bowl y nombrado All-Pro en dos ocasiones.
La llegada de Crosby busca transformar una defensiva que tuvo dificultades la temporada pasada. Los Ravens terminaron cerca del fondo de la liga en capturas de quarterback y en yardas defensivas, lo que llevó a la directiva a apostar por un refuerzo de élite para presionar a los mariscales rivales.
El movimiento también es histórico para la franquicia, ya que es la primera vez que Baltimore entrega una selección de primera ronda por un jugador establecido, señal del nivel de confianza que el equipo tiene en el impacto inmediato de Crosby.
Con este fichaje, el pass rush de Baltimore suma a uno de los defensivos más dominantes de la liga, quien se integrará a una unidad que ya cuenta con figuras como Roquan Smith y Kyle Hamilton, elevando las expectativas del equipo para la próxima campaña.
La apuesta es clara: los Ravens buscan convertir su defensiva en una de las más temidas de la NFL y volver a la pelea por el Super Bowl en la Conferencia Americana.