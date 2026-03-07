Maxx Crosby llega a los Ravens y sacude el mercado de la NFL

El estelar defensivo Maxx Crosby protagonizó uno de los movimientos más impactantes de la offseason de la NFL, luego de que los Ravens de Baltimore concretaran su adquisición procedente de los Raiders de Las Vegas en un canje que sacudió el mercado de jugadores.

Los Ravens llegaron a un acuerdo para obtener al ala defensiva a cambio de dos selecciones de primera ronda del Draft de la NFL, correspondientes a 2026 y 2027, en una operación que refleja la urgencia del equipo por fortalecer su pass rush rumbo a la próxima temporada.

El movimiento, considerado uno de los más importantes del receso, no se hará oficial hasta el inicio del nuevo año de la liga el 11 de marzo, pero ya marca un cambio significativo en la estructura defensiva de Baltimore.

Con 28 años, Crosby llega tras consolidarse como uno de los mejores cazadores de quarterbacks de la NFL. Desde su llegada a la liga en 2019, acumula 69.5 capturas y 133 tacleadas para pérdida, además de haber sido seleccionado cinco veces al Pro Bowl y nombrado All-Pro en dos ocasiones.