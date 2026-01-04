Myles Garrett rompe el récord de capturas en la victoria de Browns sobre Bengals

Los Browns cerraron la temporada con un triunfo memorable al imponerse 20-18 a los Bengals, en un partido que quedará marcado por la actuación histórica de Myles Garrett, quien rompió el récord de capturas en una sola temporada de la NFL.

Garrett consiguió su captura número 23 del año en el último cuarto del encuentro, al derribar al mariscal Joe Burrow, superando así la marca previa de 22.5 capturas que compartían Michael Strahan y T.J. Watt.

La jugada llegó en un momento determinante, con poco más de cinco minutos por jugar, y frenó una ofensiva de Cincinnati que buscaba darle la vuelta al marcador.

El partido fue cerrado de principio a fin y se definió hasta la última jugada. Con el reloj en ceros, el pateador Andre Szmyt conectó un gol de campo de 49 yardas para sellar la victoria de Cleveland.

La serie ofensiva decisiva fue conducida por el quarterback Shedeur Sanders, quien mantuvo la calma bajo presión para colocar a su equipo en posición de anotar.

Además del récord de Garrett, la defensiva de los Browns tuvo un impacto directo en el marcador al producir dos touchdowns derivados de entregas de balón, incluida una intercepción devuelta 97 yardas y un balón suelto recuperado en la zona de anotación.