Seahawks imponen su defensa y vencen a 49ers para quedarse con la NFC Oeste

Los Seahawks de Seattle firmaron una actuación dominante en el momento más decisivo de la temporada regular y derrotaron 13-3 a los 49ers de San Francisco en el Levi’s Stadium, en duelo correspondiente a la Semana 18 de la NFL. El resultado no solo significó un triunfo más en la histórica rivalidad divisional, sino que definió el título de la NFC West, así como la semilla número uno de la Conferencia Nacional para Seattle rumbo a los playoffs. En un encuentro de alta tensión, donde estaba en juego la ventaja de localía durante toda la postemporada, los Seahawks apostaron por un plan claro: control del reloj, ofensiva sin errores y una defensa que marcó diferencia desde la primera serie. El marcador reflejó un duelo físico y cerrado, pero también evidenció la superioridad del conjunto visitante, especialmente del lado defensivo. TE PUEDE INTERESAR: Cierre de infarto en la NFL: lo que está en juego en la Semana 18 rumbo a los Playoffs

Seattle tomó la delantera temprano en el partido gracias a una carrera de 27 yardas de Zach Charbonnet, quien encontró espacio por el costado izquierdo para cruzar las diagonales y darle ventaja a su equipo. Esa anotación resultó clave en un juego de pocos puntos, ya que obligó a los 49ers a remar contracorriente desde el inicio. Posteriormente, Jason Myers amplió la diferencia con un gol de campo antes del descanso, permitiendo que los Seahawks se fueran al medio tiempo con control total del ritmo del partido. Durante la segunda mitad, el guion no cambió. La ofensiva de San Francisco intentó responder, pero se encontró una y otra vez con una defensa sólida, disciplinada y agresiva en los momentos clave. Los Seahawks limitaron a los 49ers a solo tres puntos en todo el encuentro, producto de un único gol de campo, anulando por completo cualquier intento de remontada. Una intercepción en territorio defensivo cortó una de las series más prometedoras de San Francisco y terminó por inclinar definitivamente la balanza.

Myers sumó un segundo gol de campo en el complemento, suficiente para sellar el triunfo y confirmar una de las actuaciones defensivas más contundentes de Seattle en la temporada. La presión constante sobre el quarterback rival, el buen trabajo contra la carrera y la capacidad para cerrar espacios en terceras oportunidades fueron los factores que sostuvieron la ventaja hasta el silbatazo final. Con este resultado, los Seahawks cerraron la temporada regular con marca de 14-3, asegurando el primer lugar de la NFC, una semana de descanso en la ronda de comodines y la ventaja de jugar en casa durante toda la postemporada. Es un premio al cierre sólido de campaña y a la consistencia mostrada en los partidos de mayor exigencia.