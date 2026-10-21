NFL abre la puerta a investigar el caso Jalen Hurts: ¿por qué jugó con un coágulo?

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    NFL abre la puerta a investigar el caso Jalen Hurts: ¿por qué jugó con un coágulo?
    Jalen Hurts quedó fuera de actividad con los Eagles de Filadelfia tras sufrir complicaciones por coágulos sanguíneos que también afectaron sus pulmones. FOTO: ESPECIAL

El sindicato de jugadores exige esclarecer las decisiones médicas que permitieron al quarterback disputar un partido en Londres pese al diagnóstico

La lesión de Jalen Hurts desató controversia en la NFL. Roger Goodell, comisionado de la liga, abrió la puerta a revisar el tratamiento médico del quarterback de los Eagles de Filadelfia, luego de que el sindicato de jugadores (NFLPA) exigiera una investigación completa por los coágulos que podrían terminar su temporada 2026.

Este miércoles 21 de octubre, Goodell sostuvo que la liga está dispuesta a recibir una revisión, pero defendió los protocolos médicos.

Hasta ahora, no se ha anunciado oficialmente una investigación independiente ni sanciones contra el equipo.

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La controversia comenzó tras el partido del 4 de octubre frente a los Rams de Los Ángeles, cuando Hurts recibió un golpe en la pantorrilla izquierda.

El 8 de octubre acudió a tratamiento y, dos días después, una ecografía realizada en Londres detectó un coágulo superficial.

Pese al diagnóstico, los especialistas autorizaron que el mariscal de campo jugara el 11 de octubre contra los Jaguars de Jacksonville.

El equipo explicó que los médicos consideraron segura su participación y recomendaron un nuevo estudio a su regreso a Estados Unidos.

Sin embargo, los exámenes posteriores revelaron una complicación que encendió las alarmas: trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales.

El equipo y la representante del jugador, Nicole Lynn, informaron que Hurts se encuentra clínicamente estable, pero deberá recibir anticoagulantes y evitar cualquier actividad de contacto.

La NFLPA cuestionó que la liga no tuviera inicialmente previsto revisar la atención del jugador. Su postura es que esclarecer cada decisión médica resulta indispensable para garantizar la seguridad de todos los integrantes de la NFL.

En contraste, Allen Sills, director médico de la liga, respaldó al personal de los Eagles y aseguró que actuó con precaución.

Goodell coincidió en que se siguieron los procedimientos establecidos, aunque reconoció el derecho del sindicato a solicitar una revisión.

Mientras continúa la discusión, Hurts permanece en la lista de lesionados y se perfila para perderse el resto de la campaña 2026.

Su recuperación es prioritaria para Filadelfia, que enfrenta una etapa decisiva sin su quarterback titular.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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